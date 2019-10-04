Побуждение к оргиям на сцене и назначение «офисных жён»: в чём обвиняют Джеймса Франко и Роберта Де Ниро

Джеймс Франко стал фигурантом нового дела, касающегося преступлений сексуального характера. Бывшие студентки школы актёрского мастерства, основанной Франко, утверждают, что продюсер и его партнёры побуждали их обнажаться и участвовать в сценах сексуального характера. Накануне стало известно, что в неподобающем поведении обвиняется и Роберт Де Ниро. На него подала в суд бывшая ассистентка, которую компания актёра подозревает в неисполнении должностных обязанностей и растрате.

Бывшие студентки школы актёрского мастерства Studio 4 Сара Титер-Каплан и Тони Гаал обвинили её бывшего руководителя Джеймса Франко, а также сотрудничавших с ним продюсеров Винса Джоливетта и Джея Дэвиса в «вопиющих нарушениях в отношении сотен учащихся».

Как сообщает Deadline, согласно поданному в Верховный суд Лос-Анджелеса 33-страничному иску, руководство обещало учащимся (которые платили за обучение $300 в месяц) задействовать их в проектах своей кинокомпании RabbitBandini Productions. Но в действительности, по словам Гаал и Титер-Каплан, роли доставались тем студенткам, кто был готов удовлетворить особо экстравагантные запросы руководителей школы, или же актрисам не из числа учащихся Studio 4.

В частности, обвиняемые сперва «поощряли появление актрис и студенток топлес», затем — их участие в сценах сексуального характера, оргиях и полное обнажение без особой на то надобности.

«Кроме того, ответчики вынудили истиц и всех остальных студентов передать актёрской школе права на проведение прослушиваний и съёмку обнажённых и сексуальных сцен с их участием. Как было сказано истицам, Франко намеревался просматривать все материалы прослушиваний лично, что на деле подразумевает право на хранение, обработку и использование материалов откровенного характера на усмотрение ответчиков», — говорится в иске.

Школа прекратила свою работу в конце 2017 года.

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Отмечается, что истицы требуют от Франко, Джоливетта и Дэвиса извинений, возмещения убытков и передачи видеозаписей, а также хотят, чтобы продюсеры прошли тренинг по противодействию сексуальным домогательствам и развитию культуры корректного поведения.

В свою очередь, адвокат Франко обратил внимание на то, что обвинения в домогательствах в адрес его подзащитного выдвигались и ранее, однако были опровергнуты. Юрист подчёркивает: плохо составленная жалоба просочилась в прессу ещё до того, как была зарегистрирована судом. Актёр, уверена сторона защиты, сможет защитить себя и сам потребует возмещения убытков за «непристойный» иск, поданный исключительно с целью привлечения внимания.

Растрата денег и времени vs дискриминация

Днём ранее стало известно, что бывшая помощница голливудского актера Роберта Де Ниро Грэм Чейз Робинсон обвинила его в половой дискриминации.

Примечательно, что сперва против Робинсон подала иск компания Де Ниро: руководство обвиняет женщину в растрате средств организации. Согласно материалам процесса, на которые ссылается Variety, Робинсон оплачивала личные расходы (транспорт и питание в дорогих ресторанах) корпоративной кредитной картой, а также присвоила бонусные мили авиакомпаний на общую сумму $125 тыс.

Также ей вменяется в вину безделье на рабочем месте — сотрудница якобы смотрела в офисе Netflix (согласно материалам дела, в январе, к примеру, она посвятила четыре дня просмотру 55 эпизодам ситкома «Друзья»), при том что её зарплата составляла $300 тыс. в год. За трату денег и времени с Робинсон требуют $6 млн компенсации.

Однако по мнению самой сотрудницы, Де Ниро начал судебное разбирательство, чтобы дискредитировать её и не дать ей защитить собственные права. Робинсон требует от актёра $12 млн в качестве компенсации за моральный ущерб: пока она занимала должность главного ассистента, тот якобы вёл себя неподобающим образом.

Так, в иске упоминается, что актёр оскорблял сотрудниц: не скупился на сексистские высказывания, оскорбления и грубые шутки, а ассистента прозвал «офисной женой».

AFP

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Деловая сторона их взаимоотношений, по мнению истицы, также вызывает вопросы: экс-ассистент подчёркивает, что ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам. При этом на Робинсон якобы были возложены «женские» обязанности по хозяйственной части.

Робинсон утверждает, что Роберт Де Ниро игнорирует тот факт, что дискриминации на рабочем месте противозаконна. По словам бывшей помощницы актёра, он не принимает идею равенства мужчин и женщин и придерживается устаревших взглядов в этом вопросе.

В апреле сотрудница подала заявление об увольнении и через своего адвоката уведомила компанию, что рассматривает возможность подать иск. В ответ на это, полагает Робинсон, Де Ниро поспешил обвинить бывшую ассистентку в растрате, чтобы подорвать её репутацию. Тем временем представители актёра отмечают, что все обвинения Робинсон находятся «за гранью абсурда».