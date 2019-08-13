«Прикасался и целовал»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Девять женщин обвинили испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Они утверждают, что Доминго приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов. Также дирижёр якобы предлагал женщинам вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на помощь с работой. Ни одна из женщин не представила никаких документальных подтверждений своих слов. Сам Доминго обвинения в домогательствах отрицает, но признаёт, что за последние десятилетия правила, которыми надлежит руководствоваться при общении, сильно изменились.

Девять женщин обвинили 78-летнего испанского оперного певца и дирижёра Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, пишет Associated Press. Восемь певиц и танцовщица в беседе с агентством рассказали, что испанец приставал к ним в разные периоды времени с 1980-х годов. Одна из женщин заявила, что Доминго запустил руку ей под юбку, три другие — что он без их согласия целовал их в губы в гримёрке, гостиничном номере и за обедом.

«Нет ничего странного в том, чтобы обсудить дела за обедом. Однако странно, когда кто-то во время делового обеда берёт тебя за руку либо кладёт свою руку тебе на колено. Он всегда так или иначе прикасался к тебе или целовал», — цитирует агентство одну из женщин.

Восемь собеседниц агентства пожелали сохранить анонимность, опасаясь, что детали скандала могут очернить их репутацию. Лишь певица Патриция Вульф, которая в своё время выступала с Доминго в Вашингтонской опере, дала разрешение на публикацию своего имени.

Помимо девяти упомянутых женщин ещё шестеро рассказали AP, что испанец делал им «неприличные предложения», из-за которых они «чувствовали себя некомфортно». Одна певица заявила, что он многократно звал её на свидания после того, как она была приглашена выступать с ним на серии концертов в 1990-е.

Как отмечает Associated Press, в течение нескольких десятилетий Доминго якобы пытался заставить женщин вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на помощь с работой. В случае отказа он «иногда наказывал их профессионально», пишет AP. Семь из девяти собеседниц агентства считают, что их карьере был нанесён ущерб из-за нежелания вступать в отношения с певцом. Некоторые признаются, что так и не получили обещанных ролей.

Ни одна из женщин не предоставила в качестве подтверждения своих обвинений никаких документов, например, телефонных сообщений. Однако агентство утверждает, что около тридцати опрошенных его корреспондентами танцоров, певцов, представителей закулисного персонала, преподавателей вокала и других коллег певца видели как настойчивый интерес к молодым женщинам со стороны Доминго, так и его «непристойное сексуальное поведение».

Сам певец выдвинутые в свой адрес обвинения отрицает. В опубликованном заявлении Доминго отметил, что утверждения собеседниц AP по меньшей мере некорректны. Хотя испанец признал, что за последние несколько десятилетий правила, которыми надлежит руководствоваться при общении, сильно изменились.

«Заявления этих неназванных обвинителей, охватывающие более чем тридцатилетний период, вызывают глубокое беспокойство и не соответствуют правде в том виде, в котором они изложены», — заявил он.

«Всё же мне больно слышать, что я мог расстроить кого-то или заставить чувствовать себя некомфортно, как бы давно ни произошёл инцидент и несмотря на мои лучшие намерения. Я был убеждён, что моё общение и мои отношения всегда приветствовались и были основаны на взаимном согласии. Мои знакомые и коллеги знают меня как человека, который не стал бы намеренно кому-то наносить вред, кого-то оскорблять или ставить в неловкое положение», — добавил Доминго.

«Дело Вайнштейна»



Повсеместное обсуждение сексуальных домогательств началось с «дела Вайнштейна» в 2017 году, когда несколько десятков голливудских актрис — в том числе Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Леа Сейду, Ума Турман и Кара Делевинь — обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Тогда их коллеги-мужчины, включая режиссёра Квентина Тарантино и актёра Ченнинга Татума, осудили Вайнштейна. Скандал привёл к разводу продюсера с супругой Джорджиной Чапман. В мае 2019 года было достигнуто предварительное соглашение по делу: Вайнштейн обязуется выплатить истицам компенсацию на сумму $44 млн.

Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кара Делевинь

© Reuters / Global Look Press

Вскоре заявления о домогательствах по отношению к ним начали поступать и от мужчин. Актриса Азия Ардженто была в списке «потерпевших» по делу Вайнштейна, однако ей самой предъявил обвинения молодой актёр Джимми Беннет. А американскую певицу Кэти Перри в непристойном поведении обвинил манекенщик Джош Клосс.

В январе 2019 года состоялся суд над актёром Кевином Спейси, которого в домогательствах обвинял сын телеведущей Хезер Анру Уильям Литтл. Тем не менее, «доказательства» вины Спейси — видеозапись и переписка на смартфоне потерпевшего — были утрачены, поэтому 18 июля 2019 года с актёра сняли обвинения. Ранее на непристойное поведение Кевина Спейси жаловались актёр Энтони Рапп, режиссёр Тони Монтана и коллектив театра Old Vic. Спейси многократно отрицал свою вину, однако процесс уже сказался на его карьере: в частности, актёру пришлось покинуть проект «Карточный домик».