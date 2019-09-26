«Возвращение нормальной погоды»: синоптики рассказали о потеплении в Московском регионе

Как сообщили в Гидрометцентре, в предстоящие выходные жителей Москвы и области ожидает потепление. Причина заключается в пришедшем с Атлантики циклоне. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +15 °С. Как отметили в столичном метеобюро, это нормальное значение для этого времени года. При этом в воскресенье, 29 сентября, на большей части европейской части России выпадут осадки. Кроме того, в Гидрометцентре предсказывают температурные отклонения от нормы, которые будут наблюдаться на территории страны с октября по март. При этом в ряде регионов уже сообщили о погодных аномалиях в связи с первыми снегопадами.

Температура воздуха в Московском регионе постепенно начала повышаться. До середины следующей недели столбики термометров в дневные часы могут прогреться до 15 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Между тем синоптики указали, что преобладать будет облачная погода и возрастёт вероятность осадков. Это обусловлено тем, что тёплый воздух принесёт циклон с Атлантики. Он установится над Балтийским морем, а его тёплый фронт подойдёт к западным границам России.

«Фронтальная зона окажется очень обширной и протянется от Финского залива до Азовского моря. В результате на большей части Европейской России в воскресенье (29 сентября. — RT) ожидаются классические осенние продолжительные, но довольно слабые дожди», — говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В то же время не очень комфортная погода ожидается в Поволжье и на Урале, существенное понижение температуры произойдёт на юге западной Сибири. Непродолжительные дожди ожидаются на юге центральной части России, но уже в первых числах октября в Краснодарском крае продолжится бархатный сезон, будет стоять преимущественно сухая погода.

«Тёплое начало октября»

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT подтвердила, что жителей столицы ожидает потепление. Однако называть приближающуюся волну тёплого воздуха бабьим летом, по её словам, не совсем корректно.

«У нас действительно ожидается повышение температуры. До конца сентября и в первых числах октября дневная температура в столичном регионе будет повышаться до +15…+17 °С. Но говорить о том, что к нам вернулось какое-то лето, неправильно. Это просто возвращение нормальной погоды», — сообщила она RT.

По её словам, в течение последней недели температура была ниже климатической нормы на четыре градуса, но уже на выходных погода вернётся к более привычным для этого времени года показателям и даже чуть более высоким.

АГН «Москва»

«Погода будет комфортная, в воскресенье и понедельник с небольшими дождями, но будет довольно тепло. Среднесуточная температура будет порядка 10 °С, что для начала октября вполне комфортно для жителей столичного региона. Всё начало октября будет тёплым», — добавила Позднякова.

По прогнозу Московского метеобюро, 1 и 2 октября в столице пройдут дожди, но при этом сохранится тёплая погода. Начиная с 3 октября в регионе увеличится количество осадков, но температурные значения всё ещё будут выше нормы.

Температурные аномалии

В долгосрочном прогнозе Гидрометцентра также говорится, что в период с октября по март на территории России будут наблюдаться температурные аномалии.

«Есть вероятностный прогноз на отопительный период с октября по март, его суть такова, что на Севере, Европейской и Азиатской территории России прогнозируется аномалия температуры со знаком плюс, а на Юге — со знаком минус», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Между тем более подробный прогноз на этот период планируется выпустить 30 сентября.

В беседе с RT Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы обычно делаются для узких специалистов, чтобы они могли, например, грамотно подготовиться к отопительному сезону. Таким образом, заявления об аномалиях не стоит воспринимать буквально.

«Норма может складываться из очень холодной первой половины месяца и очень тёплой второй, и наоборот. Или какого-то отдельного экстремально холодного или тёплого периода, поэтому использовать этот прогноз могут только грамотные потребители, например, энергетики и транспортники, они понимают, как построить задачу оптимизации», — пояснил он.

Первый снег в Казани, 24 сентября 2019 года.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Тем временем сообщения об аномалиях в регионах уже начали поступать. В ряде регионов Поволжья выпал снег — на две недели раньше обычного срока.

«Зона снегопадов протянулась через Татарстан, Кировскую область, Пермский край, республики Удмуртия и Башкирия. Безусловно, в этом есть аномалия. Многолетние наблюдения показывают, что снег здесь выпал с опережением — на две недели раньше обычного срока, как минимум», — рассказали ТАСС в центре «Фобос».

Одновременно с этим на юге Восточной Сибири среднесуточная температура в середине недели превысила норму на семь градусов. В Туве, Иркутской области, Бурятии и Забайкайлье наблюдалась температура от +25°С до +29°С.