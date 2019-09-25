Синоптики прогнозируют потепление до +13 °С в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице ожидается повышение температуры до +13 °С.
Синоптики прогнозируют потепление до +13 °С в Москве
  • © РИА Новости

«В выходные погода будет теплее, чем то, что мы наблюдали сейчас. В субботу осадков не ожидается, минимальная температура +13 °С, слабый ветер. Погода будет комфортная, хотя температурный фон будет отставать от нормы на 1—2 °С», — цитирует РИА Новости Позднякову.

По её словам, в воскресенье ожидается небольшой дождь, температура составит +11...+13 °С.

Синоптик также добавила, что в начале следующей недели или в конце сентября температура практически приблизится к климатической норме.

Ранее Позднякова сообщила о возможном возвращении в Москву в октябре двадцатиградусного тепла.

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