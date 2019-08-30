Тарантино по-русски, танцы без музыки и фильм про создателя DeLorean: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе на большие экраны вышло сразу четыре фильма российского производства: сиквел психологической драмы «Училка», спортивная мелодрама «Команда мечты», лента в духе Тарантино и Ф.Ф. Копполы «В Кейптаунском порту...» и динамичная танцевальная «Битва». В числе новинок зарубежного проката — криминальный байопик «Тачка на миллион» о создателе легендарного автомобиля DeLorean.

«Последнее испытание»

В 2015 году режиссёр Алексей Петрухин придумал и рассказал историю об учительнице Анне Николаевне (Ирина Купченко), которая взяла в заложники учеников, чтобы вдолбить в их головы простые истины. В сиквеле «Училки» — ленте «Последнее испытание» — Анна Николаевна решила заняться воспитанием террористов, взявших в заложники её и ещё десятки людей.

В основу сценария новой картины легли реальные события: теракт в Театральном центре на Дубровке. В съёмках ленты приняли участие люди, пережившие трагические события 2002 года: по словам психологов, этот опыт помог им облегчить боль воспоминаний.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society)

Вторая мировая война окончена, и Великобритания постепенно возвращается к мирной жизни. Писательница Джулиет (Лили Джеймс) ищет тему для новой книги, когда неожиданно получает письмо с крошечного острова Гернси. Свиновод Доуси (Михиль Хаусман) рассказывает ей о клубе любителей книг и пирогов из картофельных очистков, который был основан во время немецкой оккупации.

Фильм снят по эпистолярному роману Мэри Энн Шаффер и Энни Бэрроуз. И хотя именно этого клуба не существовало, в целом картина основана на реальных событиях. На острове Гернси теперь проходит экскурсионный тур для поклонников киноленты и книги.

«Команда мечты»

Спортивный комментатор Степан Вершинин лишился должности на телевидении, и теперь ему приходится освещать юношеские соревнования по конному спорту. На ипподроме, где он работает, страсти накалены до предела, а сам Вершинин разрывается между карьерой и домом: у него есть маленький сын, которому необходимо внимание отца.

По словам начинающей актрисы Ксении Золотовой, которая сыграла наездницу Катю, спортивная тема в ленте не главная: «Это история любви — не только первой влюблённости, но и любви к тому, что делаешь, к месту, где живёшь, к себе, в конце концов».

«В Кейптаунском порту…»

Под конец Второй мировой войны где-то на Сахалине случился небольшой локальный конфликт. Все трое причастных к нему выжили, однако каждый был уверен, что убил двух других.

Режиссёр и сценарист ленты Александр Велединский написал сценарий к этому фильму 20 лет назад. Историю, ставшую его основой, кинематографист услышал от отца, который лично присутствовал на роковой встрече (его образ воплотил Сергей Сосновский). «В Кейптаунском порту...» — нелинейное повествование о русской мафии и людях, случайно втянутых в дела криминальные, в духе Ф.Ф. Копполы и Тарантино.

«Битва»

Антон профессионально занимается уличными танцами. Он сам придумывает номера для команды, рискует здоровьем ради зрелищных выступлений, добивается признания публики, но из-за травмы полностью теряет слух. Герою придётся учиться жить в новом для него мире без звуков. Впрочем, теперь Антон может помочь слабослышащим детям, которые тоже хотят танцевать.

И режиссёру Анару Аббасову, и исполнителю главной роли Риналю Мухаметову тема танцев близка. Аббасов сам увлекался хореографией. Его дебютная работа — документальная лента «Бетховен» — была посвящена слабослышащим, которые танцуют (именно этот опыт вдохновил режиссёра на создание художественного фильма). Риналь Мухаметов занимался брейк-дансом.

Созданием инклюзивной среды в «Битве» занимаются как на экране, так и в реальной жизни: для слабовидящих зрителей фильм снабдят тифлокомментариями.

Подробнее о ленте — в материале RT.

«Тачка на миллион» (Driven)

Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) случайно знакомится, а затем завязывает крепкую дружбу с конструктором Джоном Делореаном (Ли Пейс). Последний уже добился признания в автомобильной индустрии и теперь разрабатывает свой шедевр — знаменитый DeLorean DMC012, который позже станет героем серии фильмов «Назад в будущее». Однако другой — нелегальный — аспект деятельности изобретателя интересует ФБР, и они вербуют Хоффмана в качестве информатора.

Джейсон Судейкис рассказывал, что свободно интерпретировал образ своего персонажа, поскольку информации о его прототипе собрано крайне мало. В ленте предлагается весьма вольная трактовка событий, однако и создатели, и критики признают: даже реальная история слишком сумасшедшая, чтобы быть правдой.