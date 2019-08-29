Держи ритм: на экраны выходит танцевальная мелодрама «Битва»

29 августа на экраны выходит мелодрама «Битва» режиссёра Анара Аббасова и продюсера Алексея Учителя. В картине рассказывается о жизненных перипетиях вымышленного героя — чемпиона по уличным танцам, который в результате несчастного случая лишается слуха. Травма ставит крест на танцевальной карьере молодого человека, но позволяет ему раскрыть педагогический талант: теперь герой обучает уличным танцам слабослышащих детей. Главную роль в фильме исполнил Риналь Мухаметов.

Герой Риналя Мухаметова Антон — чемпион по уличным танцам, кумир влюблённых в стрит-дэнс и лидер одной из сильнейших танцевальных команд Санкт-Петербурга. Но танцевальная карьера Антона в одночасье рушится, когда он становится жертвой несчастного случая и лишается слуха. Дальше — хуже: молодому человеку объявляют неподъёмный ценник на операцию, отчим обвиняет его в иждивенчестве, а любимая девушка отдаёт предпочтение сопернику.

Устав обивать пороги петербургских клиник и почти смирившись с бедственным положением, Антон начинает посещать занятия с сурдопедагогом из школы для слабослышащих детей. Те, завидев кумира, просят научить их танцевать.

Антон занимается со школьниками, в свободное от уроков время учится «видеть музыку» и в конце-концов решает задействовать ребят в постановке собственного шоу и бросить вызов лучшим танцевальным коллективам страны.

Инклюзивную драму о стрит-дэнсе, спродюсированную Алексеем Учителем, снял выпускник его же мастерской — Анар Аббасов. Автор «Битвы» сам несколько лет увлекался танцами и даже ставил номера для «Фабрики звёзд».

В 2009 году Аббасов выпустил короткометражный фильм «Бетховен» о слабослышащих людях, которые занимаются танцами и хотят выступить в конкурсе среди слышащих.

«Я решил снять о них документальный фильм. Мы с этой лентой взяли главный приз документального кино во ВГИКе. Но после окончания ВГИКа идея снять игровое кино меня не покидала. Я вообще ещё до института думал о том, что в России нет нормального фильма про танцы. С того момента у меня зародилась идея, что хорошо было бы снять кино про наших российских танцоров, которые находятся как бы в тени. А у нас очень крутые танцоры, титулованные чемпионы мира. Уличные танцы у нас на высоком уровне», — рассказал Аббасов в беседе с RT.

Кадр из фильма «Битва»

© kinopoisk.ru

Режиссёр несколько лет работал над сценарием игровой ленты про слабослышащего танцора. В перерывах успел снять ещё одну короткометражку — «Гурбан» — и дебютировал в полном метре с фильмом «Амун», также спродюсированном Учителем.

«Я четыре года его (сценарий. — RT) писал, периодически корректируя сам план. Потом уже, когда понимал, как должен быть выстроен сценарий, написал полный драфт, но и с этим драфтом тоже мучались, исправляли до тех пор, пока съёмки не закончились», — отметил постановщик.

Исполнителя главной роли Аббасов поначалу искал среди танцоров. Кастинг на роль Антона в Москве и Санкт-Петербурге длился четыре месяца. В результате создатели «Битвы» остановились на Мухаметове — сыграл значение и тот факт, что в юности актёр увлекался брейк-дансом. Часть номеров Мухаметов исполнил без дублёра.

«То, что именно я хотел увидеть в персонаже, не показали танцоры. Риналь — талантливый артист. Сошлись все плюсы в одном человеке», — добавил Аббасов.

Мухаметов учился на эстрадно-цирковом отделении Казанского театрального училища. Не раз в интервью он рассказывал, что придаёт большое значение языку и пластике тела.

По словам Аббасова, перед ним стояла задача снять честный фильм о российских танцорах и танцевальной культуре. Поэтому ставить номера для фильма пригласили профессионального хореографа Евгения Барышева (в фильме он появится в роли судьи). Среди танцевальных стилей, показанных в «Битве», — паппинг (техника резкого сокращения и расслабления мышц, которая создаёт эффект вздрагивания тела), вакинг (для него характерны замахи руками) и локинг (сочетает быстрые движения и замирания в различных позициях на короткое время).

Впрочем, за бесконечным танцем в «Битве» прослеживается острая социальная проблематика. Говорить о людях с ограниченными возможностями здоровья в формате развлекательного кино непросто — но Аббасов попытался справиться с этой задачей.

Слабослышащих ребят играли актёры, действительно имеющие ограничения по здоровью, а остальные участники съёмочного процесса осваивали язык жестов.

«Для меня это было важно, потому что я понимал, что дети не умеют играть — они естественны», — объяснил режиссёр.