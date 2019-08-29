«Вполне июльское тепло»: синоптики рассказали о погоде в последние дни августа и в начале сентября

Начиная с 29 августа и до конца недели температура в столице будет только расти, заявили опрошенные RT синоптики. По их словам, показатели достигнут июльских значений. В День знаний в столице и области воздух прогреется до +25…+26 °С. Тёплая погода ждёт школьников и в первый учебный день, 2 сентября. По данным метеорологов, день будет ясным и без осадков.

Сообщения о заморозках в Москве в ночь на 29 августа не подтвердились. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, заморозки пока были зарегистрированы лишь в северных регионах России. Их причиной стал обширный антициклон, который принёс холодный воздух с Баренцева моря. Минусовые температуры в ночь на 28 августа были отмечены в Архангельской области и Республике Коми. В Москве ночь была прохладной, но без заморозков.

«Следующие ночи станут менее прохладными, а дневные показания термометров ещё немного увеличатся: в пятницу и субботу (30—31 августа. — RT) при слабом ветре в столице +22…+24 °С и +20…+25 °С в Подмосковье», — поясняет Гидрометцентр.

Как сообщил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 30 и 31 августа ожидается +22…+24 °С, без осадков.

«В первых числах сентября температура ещё повысится», — пояснил он.

В День знаний, 1 сентября, в Москве и области ожидается хорошая, ясная погода.

«Будет летняя погода, около +25…+26 °С. Очень важно, что и ночная температура будет около +10…+15 °С, поэтому утро будет не холодное, будет солнечно», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Небольшие дожди и повышенное давление

В пятницу, 30 августа, в Москве ожидается +22…+24 °С, далее на неделе температура чуть повысится — до +23…+25 °С. Об этом RT рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Сегодня (29 августа. — RT) северо-западный ветер, умеренный, 5—10 м/с, но уже всё стихает, потом несильный ветер, порядка 2—7 м/с. В воскресенье (1 сентября. — RT) местами не исключён небольшой кратковременный дождь», — пояснила метеоролог.

В начале следующей недели, 2 сентября, осадков уже не будет. Ночью температура составит +10…+15 °С, днём воздух прогреется до +21…+26 °С. Температура начнёт расти после полудня.

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Кроме того, в столице, по словам Макаровой, ожидается «большой суточный ход температуры, повышенное атмосферное давление». Таким образом, август завершится вполне комфортной погодой.

Как отмечают в Гидрометцентре, циклон с европейской части России сместится к Уралу, поэтому 29—30 августа там ожидаются сильные дожди. Обильные осадки выпадут в Тюменской, Омской, Новосибирской и Курганской областях, а также в Алтайском крае. Из-за дождей и высокой облачности будет прохладно, дневная температура не превысит +8…+14 °С, ночью столбики термометров опустятся до +3…+9 °С. Вплоть до 1 сентября похожая погода будет наблюдаться на севере Уральского федерального округа.

«Но для этих северных широт такая температура (например, для севера и востока Ямало-Ненецкого автономного округа и востока Ханты-Мансийского автономного округа) считается выше нормы на 2—3 °С. Так что лето, несмотря на дожди, кое-где в Уральском регионе продолжается», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Погода на День знаний

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, с 29 августа началось поступление тёплого воздуха в столичный регион. Это способствует установлению комфортной погоды.

«Северный ветер сменился на западный, мы находимся вблизи центра антициклона. Облаков в течение дня (29 августа. — RT) немного, и ещё работает летнее солнце. Поэтому сухой воздух быстро прогревается», — пояснила Позднякова.

В последующие дни — пятницу, субботу и воскресенье — произойдёт повышение ночной и дневной температуры. Самой комфортной погода, по оценке эксперта, будет в воскресенье и понедельник, 1—2 сентября. Утром воздух прогреется до +13…+15 °С, а максимальная дневная температура превысит отметку +25 °С.

«Так что на выходных будет вполне июльская погода», — заключила главный специалист Московского метеобюро.

Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что в День знаний, а также первый учебный день, который в этом году выпадает на 2 сентября, москвичей и жителей области ожидает очень тёплая погода без осадков.