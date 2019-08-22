Комфортная погода: москвичей ожидает тёплый конец августа и бабье лето

Последняя декада августа в Москве будет тёплой и, вероятнее всего, без существенных осадков, прогнозируют синоптики. По их словам, температура в столице будет оставаться на уровне +20…+25 °С благодаря скандинавскому антициклону. Между тем в Гидрометцентре сообщили, что в сентябре в европейскую часть России придёт бабье лето.

До конца этой недели в Москве будет тёплая погода. Об этом в разговоре с RT заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, в четверг жителей столицы ожидает небольшое похолодание, оно не будет критичным.

«В четверг через столицу прорвётся холодный атмосферный фронт. Правда, холодный он условно. Да, он собьёт показатели температуры и будет сопровождаться коротким ливневым дождём, но без экстрима. Температура в Москве понизится до +23...+25 °С, а это норма июля. То есть, похолодание условное, всё равно будет комфортно», — прокомментировал RT ситуацию синоптик.

В выходные москвичей ждёт комфортная погода, отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, возможны кратковременные осадки, однако они пройдут в основном на севере столицы и не будут повсеместными.

«Дневная температура в субботу +21...+23 °C при довольно плотном северном ветре, в воскресенье ожидается немного более тёплая погода, максимальная температура в Москве — уже около +24...+25 °C», — рассказала Позднякова РИА Новости.

Также по теме «Выше климатической нормы»: синоптики рассказали, сколько продлится тёплая погода в Москве После прохладного начала августа в столицу пришла хорошая погода. Вторник стал самым тёплым днём в столичном регионе с начала месяца...

Анатолий Цыганков отмечает, что такая погода соответствует средним показателям конца августа.

«В конце августа в Москве сейчас высокое давление, солнечно и относительно тепло, всё в пределах нормы. Уже четвёртый день у нас температура даже превышает стандартные величины. В целом последние 10 дней августа соответствуют погодной норме», — заключает он.

Ранее синоптики объясняли, что жаркая погода в Москве установилась из-за тёплых воздушных масс, которые проходят через столицу.

«У нас сейчас погода определяется западно-восточным переносом и волнами, которые в нём существуют. Сейчас мы попали в гребень западной волны — это сухой воздух, это значит, что мало облаков, более тёплая воздушная масса, и она ещё продолжает прогреваться», — рассказала RT главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Последняя неделя августа также принесёт с собой хорошую погоду, отмечает Евгений Тишковец. По его словам, это будет «достойный финал очень неоднозначного лета».

«Всю неделю в основном будет скандинавский антициклон, Москва окажется в самом его сердце. Будет много солнца и никаких осадков. Ночная температура составит +10...+15 °С. Днём в понедельник, вторник и среду +20...+25 °С, во второй половине недели можно рассчитывать на +23...+27 °С к выходным с пролонгацией на начало осени. Начало сентября будет проходить в условиях очень комфортных температур и, скорее всего, обойдёмся без осадков», — прогнозирует эксперт.

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В ожидании бабьего лета

В сентябре в европейскую часть России придёт бабье лето. Об этом в среду заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчётам, в сентябре будет период бабьего лета. Это мы видим сейчас. Каким он будет, трудно сказать, но бабье лето будет», — рассказал ТАСС синоптик.

Вильфанд отметил, что пока ещё рано делать точные прогнозы по температуре и осадкам на первый месяц осени. Тем не менее, по словам синоптика, в следующем месяце стоит ожидать в том числе и ненастной погоды.

«Когда мы прогнозируем бабье лето в сентябре, то мы понимаем, по определению, что это период хорошей сухой погоды после затяжного ненастья. Поэтому, когда мы ожидаем бабье лето, мы на самом деле кликаем плохую погоду, ненастье, которое нужно пережить и потом уже насладиться бабьим летом», — отмечает синоптик.

Он также добавил, что необычная погодная ситуация наблюдалась в прошлом году, так как лето продлилось практически до конца первого месяца осени.

«Лето длилось фактически до 20 сентября, поэтому говорить о бабьем лете в сентябре прошлого года не приходится — просто была тёплая погода, затем, числа с 22 сентября, наступило похолодание, слякотно было, дождь, и в октябре — бабье лето», — говорит Вильфанд.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, «бабье лето» — период в конце сентября, длящийся около недели и отличающийся повышенными по сравнению с нормой температурами.

«Имеется в виду вторая половина сентября, когда наблюдается высокое давление, антициклон, светит солнце и среднесуточная температура повышается на 5—7 градусов. Это сухой и относительно тёплый период, но ночью всё равно могут быть заморозки. Днём же — тепло и сухо», — рассказал RT синоптик.