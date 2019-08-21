Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

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Тёплая, комфортная погода с температурой в пределах +21...+25 °С ожидается в Москве на этих выходных, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
  • © РИА Новости

«Дневная температура в субботу — +21...+23 °С при довольно плотном северном ветре, в воскресенье ожидается немного более тёплая погода, максимальная температура в Москве — уже около +24...+25 °С», — цитирует её РИА Новости.

Синоптик добавила, что в выходные днём местами могут пройти кратковременные дожди.

«Но наиболее вероятны они (дожди. — RT) в северной половине столичного региона. И в Москве дожди будут не повсеместно», — сказала Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о возвращении лета в Москву.

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