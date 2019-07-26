«Российский рынок — один из самых привлекательных»: главный сомелье страны — о составлении национального винного гида

Группа специалистов под руководством президента Союза сомелье России Артура Саркисяна отправилась по винодельческим регионам страны, чтобы составить новый национальный винный гид России. У этого проекта есть аналоги в других странах. Такие гиды существуют десятилетиями и становятся навигаторами для потребителей. Главный сомелье страны в интервью RT рассказал, как и где будет идти работа по отбору напитков, каковы главные критерии в этом вопросе и сколько стоит качественное отечественное вино.

— Вы сейчас в самом начале пути по составлению Винного гида России 2019 года. Какие задачи перед вами стоят?

— В первую очередь мы должны проверить винодельни на предмет наличия своих виноградников. То есть провести аудит винных хозяйств с целью подтверждения работы с российским виноградом. Также нам предстоит оценить техническое оснащение винных производств. И, конечно, продегустировать вина и отобрать те позиции, которые будут позже закуплены в рознице и представлены Дегустационной комиссии. И затем мы сможем рассказать потребителям о российских виноградниках и о виноделии.

— Каков алгоритм составления гида?

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— В первую очередь мы проводим мониторинг рынка. Затем делаем отбор хозяйств для аудита, которые работают только на российском винограде. Потом проверяем эти хозяйства, собираем лист наименований вин, отобранных для исследования. После этого проводится закупка вина в розничных магазинах. Именно эти вина, а не те, что предлагают для дегустации хозяйства, тестирует дегустационная комиссия. И финальный аккорд — публикация результатов.

— Какие регионы вы намерены посетить?

— Основные винные регионы: Кубань, Крым, долину Дона, Дагестан.

— Есть ли какие-то принципиальные отличия гида нынешнего года, от того, что был подготовлен в прошлом году?

— В этом году у нас будет закуплено вдвое больше образцов, около 600. В исследовании будут участвовать зарубежные эксперты престижного британского института Master of Wine. А в дегустационную комиссию в этом году включены специалисты-энологи. Мы также намерены проводить широкое освещение самого процесса своей работы, а не только конечных результатов.

И, наконец, будет предусмотрено так называемое инструментальное исследование для вин, которые наберут низкий балл. Оно будет проводиться для того, чтобы понять, почему это вино получилось такого низкого качества, и чтобы дать виноделу профессиональные рекомендации для повышения качества продукции.

— Как правильно выбрать российское вино в супермаркете, на что обращать внимание?

— В первую очередь надо обратить внимание на то, что вы выбрали вино с защищенным географическим указанием или защищенным наименованием места происхождения — ЗГУ или ЗНМП на этикетке. Также рекомендую свериться с оценками в предыдущем гиде, сделанном Роскачеством в прошлом году, и ориентироваться на вина с наиболее высокими показателями.

И, конечно, цена: она не должна быть ниже 350 рублей. Бывает, что и ниже встречается «нормальное» вино, но это бывает очень редко.

— Вы, как сомелье, имеете дело с винами, которые среднестатистическому потребителю чаще всего доступны только по праздникам. Как достичь у нас такого уровня, чтобы без опаски брать столовое вино за 150 рублей к будничному ужину, как берут французы по 2 евро, и не бояться попасть на продукт сомнительного состава? Или может быть такой вариант уже есть, просто мы о нем не знаем?

— Часто ли вы пили во Франции вина за 2 евро? В любой стране полно вина низкого качества. Так устроено само виноделие. Качественное вино за 150 рублей в России будет, когда глобальное потепление климата позволит довести площадь виноградников в стране хотя бы до 250 тысяч га, и мы увидим плантации в районе Воронежа и Курска. Пока винограда в России мало, а климатические риски его выращивания высокие. Но у нас уже сейчас есть вина базового качества за 250 рублей.

— Тренд на удешевление вина не только российский, но и глобальный. Как сказал один из французских виноделов, управляющий одного из лучших хозяйств Бордо: «Мы должны конкурировать не с Новым Светом, а с пивом». Что вы думаете об этом?

— Во Франции, на мой взгляд, подустали от вина, а в России ситуация совсем другая.

Мы только открываем для себя этот огромный мир. В крупных городах чуть не ежедневно появляется по новому винному бару или винотеке.

Недаром российский рынок один из самых привлекательных для поставщиков вина. Он постепенно растёт, в то время, как большинство других рынков падает.

— Я посмотрела винный гид прошлого года и взяла наугад розовое вино. Просто я его люблю. Выбрала одно за 203 рубля. Но я не смогла найти это вино по такой цене. В чём здесь нестыковка? На какую цену вы ориентируетесь, отбирая вина для гида? И где потом найти эти вина?

— В тех же магазинах, но в период скидок. Закупщикам Роскачества просто повезло больше, чем вам.

— Какова география самого необычного места из тех, что вам предстоит посетить?

— Крым. Это уникальный регион по разнообразию климатических зон, рельефов, терруаров. Виноград там выращивают в самых разных местах: и в почти лунных пейзажах пустыни, и на вулканических почвах (кстати, это единственное такое место в России), и в амфитеатрах Южного берега, и на возвышенностях в районе Севастополя.

— Самое необычное место по истории?

— Дагестан. Точнее, Дербент.

Дербент имеет 2000 лет истории виноградарства, подтверждённой в документах. К тому же это самая южная точка виноградарства в России.

Полторы сотни лет работы с бренди и самое начало пути в качественное виноделие. Я уверен, что это регион, о котором ещё заговорят.

Работа по составлению Винного гида России 2019 года

— Довольно популярны сейчас оранжевые вина. Есть ли вероятность, что они попадут в российский винный гид?

— Вряд ли. На рынке всего 2-3 позиции такого вина, они редки и дороги.

— Культура потребления. Как её развивать, если даже упоминать о вине в СМИ очень сложно? В кулинарных шоу в винодельческих странах без проблем предлагают вино к блюду, а у нас это невозможно. На ваш взгляд, эту косность со времён «сухого закона» не пора преодолеть?

— Давно пора. Тем более, что на телевидении охотно показывают путешествия по винным регионам Италии и Франции, и это никого не смущает. А уж о любом движении по поводу вина из Грузии мы слышим, что называется, из «каждого утюга». Конечно, о виноделии в России хотелось бы слышать больше.

— Как профессиональный сомелье вы отмечаете влияние изменения климата на вино?

— Да. Вина становятся крепче, меньше кислотность, а, значит, меняется структура. Сложнее сделать элегантное вино. А как раз на такие сейчас растёт спрос.

— Не так давно мы с грустью констатировали, что «Советское шампанское» совсем и не шампанское, а просто игристое. Назовите три кардинальных отличия российских игристых вин от всем известных шампанских?

— Назову только одно.

Шампань находится за пределами России. И это отличие необходимое и достаточное. Представьте себе, что во Франции начали бы делать крымское вино. Несправедливо было бы.

— Что вы думаете о новой инициативе, чтобы в приоритете меню в ресторанах были российские вина?

— На мой взгляд, это хорошая инициатива. Только она не должна насаждаться, как картошка при Петре Первом. Её нужно стимулировать. Необходимо популяризовать российское вино, проводить занятия в школах сомелье, устраивать гастро-фестивали. А если делать это из-под палки, сомелье всё равно продаст вино на своё усмотрение, и толку от инициативы не будет, даже если из вин российского производства будет составлено 80 процентов карты ресторана.