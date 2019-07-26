«Знание русского языка даёт мне преимущество»: как работают Telegram-каналы в Иране
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— Некоторые посты в канале у тебя на русском языке. Откуда ты знаешь русский?
— Я изучал его в Тегеранском университете. А чтобы отвечать на вопросы, я сначала переводил их себе на фарси, улавливал смысл, формулировал ответ и потом отвечал — сначала себе, на родном языке, а потом переводил его на русский.
— Когда о Telegram и Telegram-каналах активно начали говорить у тебя на родине?
— Точно не вспомню, но после запрета Viber в Иране Telegram стал популярен. После улучшения и доработки, конечно, он заменил привычные прежде мессенджеры. Кстати, его тоже у нас запрещали и блокировали. Совсем как в России. Близость Ирана к России ощущается не только в географическом, но и в социально-политическом смысле.
— Кто у вас завёл первые каналы?
— Telegram быстро установили себе журналисты, официальные лица, политические деятели, историки.
— А когда ты завёл канал и почему?
— Сначала я переписывался в семейных чатах и чатах с друзьями. Время от времени, нерегулярно. Хотел переводить что-то из русских текстов на персидский и подумал: надо писать чаще! И в декабре предыдущего года стартовал мой канал об авиакосмической отрасли России и Ирана.
— Почему самолёты, космос?
— С детства интересуюсь небом, авиацией. Кроме того, я работаю в местной авиакомпании.
— Ведут ли свои каналы в Иране политики, знаменитости, полицейские? Если да, то кого среди Telegram-авторов больше?
— Каналов очень много, на разные темы. Лично меня интересуют новости Ирана и мира, политика, история, каналы некоторых журналистов-историков, а также каналы о персидской литературе и о переводах. Больше читать уже просто не успеваю, так как пишу и сам. В русскоязычном Telegram меня интересуют специализированные каналы, похожие по содержанию на мой.
— На какие русскоязычные каналы ты подписан?
— Читаю каналы, касающиеся авиакосмической отрасли, а ещё новости. На RT, кстати, я тоже подписан.
— Какое впечатление у тебя от российского Telegram?
— В первую очередь это прямой доступ к новостям и профессиональным источникам. И это очень ценно. Русскоязычные публикации в Telegram помогают мне прояснять для себя многие профессиональные вопросы. Знание русского дает мне преимущество по сравнению с рядом других авторов каналов. Потому что официальный язык авиации и авиакосмической отрасли в Иране всё-таки английский.