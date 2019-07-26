Володин рассказал о своём отношении к Telegram-каналам

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе выступления в Тамбовской области рассказал о своём отношении к популярным Telegram-каналам и объяснил, почему не считает информацию, публикуемую их авторами, достоверной.

«Та информация, которая там (в анонимных Telegram-каналах. — RT) продвигается и озвучивается, может быть (предполагаю) недостоверной… Если мы говорим, что это не подтверждается, то зачем это слушать?» — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, когда не знаешь, «кто там, на другом конце этого Telegram-канала», лучше отказаться от источника информации подобного рода.

«Никакие Telegram-каналы не читаю», — заключил спикер Госдумы.

В декабре 2018 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Telegram-каналы публикуют такую информацию, к которой нельзя относиться серьёзно.

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