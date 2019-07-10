Розенберг прокомментировал данные о читающей секретные чаты программе

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Бывший партнёр Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг в беседе с RT прокомментировал данные о новой версии программы-шпиона FinSpy, которая способна читать чаты в мессенджере Telegram.
Розенберг прокомментировал данные о читающей секретные чаты программе
  • Reuters

«В принципе, тут нет ничего неожиданного. Если троян установлен на устройстве и имеет нужные права, он будет иметь доступ ко всей информации, хранящейся в смартфоне. Защитить мессенджер от такой атаки невозможно. Так что это свидетельствует лишь о том, что переписка пользователей Telegram представляет интерес для заказчиков данного шпионского ПО», — сказал Розенберг.

По его словам, антивирусы должны уметь выявлять такие программы.

«По идее, его должны уметь выявлять антивирусы, но всё зависит от глубины и уязвимостей, на которых он работает. Бывает шпионское ПО, которое может не устанавливаться, если уже есть антивирус, или пытаться этот антивирус отключить/обойти», — отметил Розенберг.

Он также рассказал о случаях, когда посторонние люди могут получить физический доступ к телефону при пересечении границы.

«Недавно была аналогичная история с Китаем: они на границе устанавливали специальное ПО для проверки телефонов на наличие экстремистских материалов. Иногда забывали удалить», — сообщил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы-шпиона FinSpy, которая может наблюдать за действиями пользователя на мобильном устройстве. В частности, она умеет читать обычные и секретные чаты даже в защищённых мессенджерах.

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