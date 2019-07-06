Путешествие по Европе, голем и анонимные киллеры: что смотреть в кино в первую неделю июля

В четверг, 4 июля, на экраны вернулся фильм о супергерое-подростке «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли. Среди премьер этой недели — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля «Паразиты», криминальный триллер с Гэри Олдманом «Клуб анонимных киллеров», а также основанный на еврейской мифологии хоррор «Голем: Начало». Также на больших экранах — фестивальная драма «Двойная жизнь» французского режиссёра Оливье Ассайаса и триумфатор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 2019 года — социальная драма «Тренинг личностного роста».

«Человек-паук: Вдали от дома» (Spider-Man: Far from Home)

4 июля в российский прокат вышел новый сольник о самом юном супергерое Marvel в исполнении Тома Холланда «Человек-паук: Вдали от дома». Третья фаза, или «Сага бесконечности», киновселенной Marvel длиною в 23 фильма добралась до послесловия, которое как раз и произносится в новом фильме о человеке-пауке (вопреки предположениям о том, что эпилогом должна была стать лента «Мстители: Финал»).

С момента событий в «Финале» прошло восемь месяцев. Питер Паркер (игнорируя звонки Ника Фьюри) вместе с одноклассниками собирается в поездку по Европе, где, по плану, признается в чувствах к Эм Джей (Зендея). Однако тур омрачается появлением духов стихии (элементалы) в Венеции. Им даёт отпор инопланетный супергерой с аквариумом на голове Мистерио (Джейк Джилленхол).

Фьюри поручает Паркеру помочь Мистерио сразиться с оставшимися монстрами, однако победа оставляет неприятное послевкусие.

Подробнее — в материале RT.

«Паразиты» (Gisaengchung)

В 2019 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля получила корейская чёрная комедия «Паразиты» режиссёра «Воспоминаний об убийстве» Пон Джун-хо (выступившего здесь и в качестве сценариста).

Главного героя ленты зовут Ки-таек. Он вместе с женой и двумя детьми живёт в полуподвальном помещении, перебиваясь случайными заработками. Однажды приятель сына Ки-таека подсказывает тому способ несколько улучшить финансовое положение — устроиться репетитором английского языка к дочери богатого бизнесмена. Со временем в роскошный особняк состоятельной семьи переезжают и родственники «учителя английского».

«Клуб анонимных киллеров» (Killers Anonymous)

Несколько наёмных убийц, в числе которых герои Гэри Олдмана и Джессики Альбы, регулярно собираются в секретном месте на встрече анонимных киллеров. На психологических тренингах наёмники учатся подавлять в себе жажду убийства. В день убийства сенатора от Калифорнии к клубу присоединяется новобранец. Сомнительное совпадение вызывает подозрения у «старичков».

Кроме Олдмана и Альбы, в касте картины — Сэди Фрост («Дракула») и Мианна Бёринг («Аббатство Даунтон»). Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков — на портале Metacritic у «Киллеров» 24 балла из 100.

«Двойная жизнь» (Doubles vies)

С 4 июля в кинотеатрах можно посмотреть ещё одну фестивальную драму — ленту «Двойная жизнь» француза Оливье Ассайаса (автор фильма — лауреата Каннского кинофестиваля 2016 года «Персональный покупатель»). Мировая премьера картины состоялась летом 2018 года. «Двойная жизнь» участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и была номинирована на «Золотого льва».

Новая книга романиста-провокатора Леонара с купюрами повествует о любовной связи писателя с актрисой. С просьбой опубликовать роман Леонар обращается к старому приятелю Алену (работающему в издательской среде), но тот не очень хочет издавать книгу. Иного мнения придерживается жена Алена Селена — та самая театральная актриса, роман с которой описан на страницах книги.

В своей новой ленте Ассайас собрал звёздный каст — здесь и Жюльетт Бинош («Английский пациент»), и Гийом Кане («Влюбись в меня, если осмелишься»), Паскаль Греггори («Жанна Д'Арк») и Криста Тере («Нож гильотины»).

«Тренинг личностного роста»

Фильм Фархата Шарипова основан на романе казахстанского писателя Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0». По сюжету 40-летний банковский служащий по имени Канат переживает кризис среднего возраста: жизнь потеряла всякий смысл, он давно живёт отдельно от семьи и не строит планов.

На одном из деловых собраний он встречает старого друга Данияра. Тот предлагает Канату посетить тренинги успешности и личностного роста.

«Тренинг личностного роста» — третья полнометражная работа казахстанского постановщика. Пару месяцев назад лента стала лауреатом 41-го ММКФ. По словам режиссёра, фильм ориентирован на зрелую аудиторию.

«Голем: Начало» (The Golem)

Европа, XVII век. Литовские евреи периодически сталкиваются с нападками со стороны христиан. Стремясь помочь своему народу, Ханна, долгое время тайно изучавшая Каббалу, решает создать голема — существо из глины и грязи, способное избавить евреев от гнёта. Едва ли стоит полагать, что голем поможет жителям просто так.

Сюжет израильской картины основан на еврейской мифологии. По одной из легенд сторонники магического учения Каббала оживили человека из глины. Фольклорный образ глиняного великана находил отражение в массовой культуре. В кинематографе существует масса косвенных отсылок к мифу о големе, но братья Дорон и Йоав Пасы постарались создать кино, максимально приближенное к сказанию.