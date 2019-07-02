«Конец иллюзиям»: как «Человек-паук: Вдали от дома» завершает третью фазу киновселенной Marvel

В четверг, 4 июля, в российский прокат выходит «Человек-паук: Вдали от дома» — сиквел картины «Человек-паук: Возвращение домой» с Томом Холландом в главной роли. Кроме того, фильм продолжает супергеройскую ленту «Мстители: Финал» и затрагивает события, которыми она завершается. Таким образом, именно «Вдали от дома» завершает «Сагу бесконечности» киновселенной Marvel. Осторожно: спойлеры! В картине не будет камео Стэна Ли — создателя Человека-паука.

Со времени событий фильма «Мстители: Финал» прошло чуть меньше года. Вся дезинтегрировавшая часть населения вселенной вернулась и за пять лет заточения ни капельки не постарела. Однако не обошлось и без потерь. О них напоминают в самом начале ленты, когда в школьных новостях показывают трогательное видео в память о погибших — Железном человеке, Чёрной вдове, Капитане Америка.

Питер Паркер (Том Холланд) вернулся в школу, зависает с другом Недом (Джейкоб Баталон) и влюблён в одноклассницу Эм Джей (Зендея), которую преследует другой поклонник. А ещё он скучает по другу и наставнику Тони Старку.

Паркер надеется справиться со стрессом, который испытывает из-за повышенного внимания со стороны ньюйоркцев и СМИ (те окрестили паучка преемником Железного человека), в Европе. Планов на школьную поездку за океан масса, и все непременно связаны с Эм Джей: купить ей украшение, определить топ самых романтических европейских мест, вручить подарок и признаться в своих чувствах.

Тем временем настроение Паркера не разделяет директор «Щ.И.Т.» Ник Фьюри, обеспокоенный рядом масштабных разрушений, которые устроили в Мексике и Италии духи стихии, или элементалы.

После важных событий «Финала» многие поклонники Marvel будут разочарованы тем, что происходит в течение первого часа картины «Вдали от дома». Не так уж увлекательно следить за Паркером с его драматическими коллизиями, за Фьюри, вынужденным выискивать хоть кого-то из супергероев, и даже за эффектно появившимся «на замену Тони Старку» инопланетным героем с неубедительной мотивацией по имени Мистерио (Джейк Джилленхол).

Но режиссёр Джон Уоттс и дуэт сценаристов Крис Маккенна и Эрик Соммерс, конечно, понимали, чего от них ждёт аудитория.

Первая часть фильма как будто специально вгоняет в тоску: авторы показывают, что супергеройство — это не выбор, а тяжёлая ноша, особенно если тебе 16 лет и спасать мир совсем не тянет. Как тогда считает Паркер, пусть лучше этим занимаются Тор, Халк, Человек-муравей и прочие выжившие Мстители.

Оставшаяся часть фильма — полная противоположность началу. Она получилась по-настоящему динамичной и многомерной благодаря умелому использованию графики CGI. Эффекта ожившего комикса, как в прошлогоднем суперуспешном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» («Оскар» за лучшую анимационную ленту), здесь никто не добивался, но та лента в принципе существенно повысила планку благодаря головокружительному визуальному стилю.

Художники Уоттса постарались не уступить создателям мультфильма о нескольких людях-пауках: «Вдали от дома» зрелищно «распадается» в иллюзиях, а потом также виртуозно собирает фрагменты действительности перед зрителем, пока тот испытывает головокружение вместе с Питером Паркером.

Увы, не существует руководства на тот случай, если пространство вокруг тебя «не то, чем кажется», является выдумкой и вообще чьим-то спецэффектом. Окончательно запутавшемуся Паркеру остаётся надеяться только на паучье чутьё (которое магическим образом активируется, когда о нём вспоминают). Как итог — слова системы Тони Старка с искусственным интеллектом по имени Эдит: «Конец иллюзиям».

© Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

Для поклонников Marvel не секрет, что «Вдали от дома» завершает третью фазу, или линию, «Саги бесконечности» киновселенной (вопреки предположениям, что эту задачу ставили перед «Финалом»). В сущности, так оно и есть.

Произошедшее в «Войне бесконечности», а затем в «Финале» — ещё не затянувшаяся рана для человечества, да и за пять лет на Земле многое изменилось, напоминают ведущие новостных выпусков в школе Питера Паркера. Кроме того, и сам Паркер тяжело переносит потерю друга Тони Старка, но всё-таки мирится с ней.

Если фильм «Мстители: Финал» рассказал о том, что случилось после уничтожения половины вселенной, то «Вдали от дома» повествует, как человечество приняло скачок во времени, смирилось с утратами после победы и живёт дальше.

Разумеется, новый фильм о самом юном супергерое Marvel стал затравкой для последующего развития франшизы о Человеке-пауке. Поэтому советуем дождаться сцен после титров. Их будет две.

Скромный спойлер напоследок: традиционного камео создателя Человека-паука Стэна Ли в фильме «Вдали от дома» не будет.