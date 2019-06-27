Борьба с перекупщиками: Госдума установила новые правила продажи билетов в театры

В четверг, 27 июня, Госдума утвердила в третьем чтении законопроект, предусматривающий новые правила реализации билетов культурными организациями. В частности, документ вводит запрет на продажу билетов по цене выше номинальной стоимости и прописывает условия их возврата. Теперь организаторы обязаны будут вернуть полную стоимость билета, если зритель пропустил мероприятие по болезни и может это документально подтвердить. Помимо этого, полностью деньги за билет возвращаются в случае обращения не позднее чем за десять дней до начала представления. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2019 года.

Госдума на пленарном заседании в четверг, 27 июня, приняла законопроект о борьбе с «билетной мафией».

Направленный на борьбу с перекупщиками закон должен вступить в силу 1 сентября 2019 года. C этого момента театральные билеты нельзя будет продавать по стоимости, превышающей указанную в самом билете. Также законопроект обязует театры, а также цирки и музеи размещать цены на билеты в открытом доступе.

Кроме того, продажей билетов, помимо непосредственно театров, цирков и музеев, смогут заниматься лишь уполномоченные культурной организацией лица при наличии соответствующего договора. Те, у кого оказался лишний билет или абонемент, смогут продать его по номинальной стоимости.

Допускается и взимание платы за оказание покупателю дополнительных услуг. При этом она должна быть менее 10% от стоимости купленных билетов.

Закон предусматривает полный возврат стоимости билета в случае, если он сдан не позднее чем за десять дней. Половину цены покупатели получат, если до мероприятия осталось не менее пяти дней. На возвращение 30% от стоимости клиенты могут рассчитывать, если до мероприятия осталось до трёх дней. Если же билет сдаётся в кассу менее чем за три дня, организатор имеет право не возвращать его стоимость.

Также полная стоимость возвращается в случае отмены или переноса мероприятия. Пропустившие спектакль по болезни зрители смогут вернуть полную стоимость билетов при документальном подтверждении.

«Не ссориться со зрителем»

Впервые законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы осенью 2018 года. В январе следующего года он был принят в первом чтении. Затем в документ было добавлено большое количество изменений, с которыми он и был утверждён в ходе рассмотрений 25 и 27 июня.

«Изначально в законопроекте было мало регуляторики, он состоял из программных заявлений. Сейчас там появился дифференцированный перечень условий возврата по аналогии с авиа- или железнодорожными билетами», — пояснила тогда председатель Комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, слова которой приводит официальный сайт нижней палаты российского парламента.

Она отметила, что к документу было много претензий у Экспертного управления президента, Генеральной прокуратуры и театрального сообщества. По её словам, комитету потребовалось приложить немало усилий, чтобы учесть интересы всех сторон, участвующих в процессе реализации билетов.

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Депутат также добавила, что театры могут и не использовать, к примеру, ограничение, согласно которому им позволяется не возвращать стоимость билета покупателям, если до даты культурного мероприятия осталось меньше трёх дней: законопроект лишь даёт им возможность так поступить, но не обязывает делать это.

«Мы сделали упор на диспозитивные нормы. Если ты страдаешь от перекупщиков — можешь ими пользоваться. Поверьте, что большинству театров не понадобится отсечение в три дня. Абсолютное большинство российских театров принимают билеты к возврату, потому что в их интересах не ссориться со зрителем», — указала Ямпольская.

Продажа билетов на генеральные репетиции и места для пенсионеров

24 июня стало известно, что Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов.

Поводом для изменений стала критика работы театра Счётной палатой: в ходе проверки исполнения бюджета в 2018 году ведомство выяснило, что перекупщики часто выкупают, а затем продают по завышенным ценам более трети мест на исторической сцене, которые забронированы руководством театра. Обычно бронь лежит на 328 местах.

«Во исполнение рекомендаций Счётной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук — до 960 билетов», — цитирует РИА Новости письмо генерального директора Большого театра Владимира Урина в Счётную палату.

В 2018 году на сайте RT вышел материал, в котором рассказывалось, как сотрудники RT пытались попасть на один из наиболее востребованных балетов Большого театра — «Щелкунчик».

Тогда корреспондент, чтобы приобрести билеты на представление, простояла в очереди целый день. Позднее она также приобрела билет с надписью «Генеральная репетиция балета «Щелкунчик» (данный спектакль не был указан в афише на сайте Большого). Другая сотрудница RT приобрела билет на спектакль 29 декабря за неделю до представления через сторонний ресурс. Причём изначально сотруднику предлагали билет на места для пенсионеров.