Крепкий орешек: как сотрудники RT покупали билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр

Очереди из желающих попасть на балет «Щелкунчик» выстраиваются у Большого театра уже много лет. Отчасти такая ситуация складывается из-за того, что постановку можно увидеть лишь в период новогодних каникул. В предыдущие годы билеты в кассах заканчивались чрезвычайно быстро, однако потом снова появлялись в продаже — на сторонних сайтах и по завышенной стоимости. В 2017 году, чтобы оградить зрителей от перекупщиков, руководство Большого приняло решение продавать билеты по специальной программе. Сотрудники RT на собственном опыте выясняли, как попасть на представление и можно ли по-прежнему сделать это через неофициальные ресурсы.

На протяжении многих лет на Театральной площади в Москве выстраиваются длинные очереди из желающих попасть на «Щелкунчика» — балет в постановке Юрия Григоровича, один из самых прославленных и востребованных спектаклей Большого театра.

В предыдущие годы сделать это было сложно: билеты в кассах «Большого» заканчивались необычайно быстро. Правда, потом они снова появлялись в продаже — на сторонних интернет-ресурсах и по завышенной цене. По данным СМИ, стоимость таких билетов иногда достигала 3 млн рублей за штуку.

Чтобы решить проблему с перекупщиками, руководство Большого приняло решение распространять билеты для личного посещения «Щелкунчика» в 242-м театральном сезоне (на спектакли в декабре 2017 — январе 2018 года) по специальной программе: их можно было приобрести только в расположенных в административном здании кассах и на сайте театра. В продаже мест на «Щелкунчика» не участвовали даже официальные распространители билетов (всего семь компаний). Кроме того, билеты продавались исключительно по паспорту и не более двух штук в одни руки: каждый покупатель мог приобрести два билета, указав данные зрителей, имея при себе ксерокопию их паспортов или свидетельств о рождении.

Предварительная продажа и очередь в очередь

23 сентября 2017 года, за три месяца до начала новогоднего блока «Щелкунчика», открылась предварительная продажа билетов на представление (22 спектакля в сезоне). В этот день театралы могли приобрести места на первые шесть представлений. 30 сентября — ещё на шесть, 7 октября — на оставшиеся десять. Чтобы получить билет, собравшимся нужно было отстоять две очереди: за браслетами с порядковым номером и непосредственно за билетом.

На момент начала продаж в субботу, 7 октября, в 10:00 мск браслеты в очередь на текущий день закончились, шла раздача пропусков на воскресенье. Корреспонденту RT, подошедшей к театру в 09:00, достался браслет с порядковым номером 418.

© Валерия Меркулова/RT

Скопившиеся у Большого театралы рассказывали, что выдача браслетов началась в 06:00, а очередь за ними выстроилась ещё с вечера. Одна из женщин, в числе первых прошедших к кассам, дежурила у театра всю ночь. Получив браслет, она уехала в другой город за детьми и вместе с ними вернулась к началу продаж.

В толпе велось обсуждение, какое представление вызывает больший ажиотаж — «Щелкунчик» или «Лебединое озеро»?

«Говорят, на «Лебедином озере» были драки за эти билеты. Я опасалась, что тут всё так же будет», — отмечал кто-то из присутствующих.

Регулирующие очередь сотрудники службы безопасности тем временем отвечали на одни и те же вопросы разным людям:

— Два билета в руки. Один вам, один ещё кому-либо. Вы не можете приобрести для кого-то билеты, не купив себе, — терпеливо объяснял охранник.

— Нет, я себе покупаю, — говорил стоящий возле него мужчина. — А для жены тоже можно?

— Себе и жене.

— А ребёнку?

— Это уже два билета получается? Себе, жене и ребёнку — это сколько билетов?

— Три.

— А положено — я вам сказал?

— Два.

<...>

— Вы на свой паспорт можете получить два билета. Либо на себя и на ребёнка, либо на себя и на жену.

— А если я два привезу паспорта?

— Да привезите хоть десять! Вам дадут два!

RT

Покупателей пропускали к кассам небольшими группами примерно каждые 20 минут. По словам охранников, проходимость составляла 65-70 человек в час. Людям, не желающим мокнуть под дождём целый день, сотрудники советовали рассчитать время и подойти к своей очереди (при этом одну кассу оставляли работать «на опоздавших»). Так поступили большинство покупателей.

Корреспонденту RT удалось купить билет на «Щелкунчика» в 17:36 мск. Лучшие места — дешёвые и удачные — вероятно, были раскуплены зрителями с первыми порядковыми номерами. Тем не менее даже тем, кто оказался в конце очереди, было из чего выбирать. Минимальная цена на билеты в предварительной продаже составила 1000 рублей (место в 3-м и 4-м рядах 4-го яруса), максимальная — 20000 рублей (место в партере на вечернее представление 31 декабря).

Как впоследствии сообщили RT в Большом театре, льготные категории граждан могли попасть на представление по установленным правилам, билеты студентам продавались в дни спектакля по 100 рублей. В последнем случае места были стоячими.

Электронная продажа

Начиная с 9 октября браслеты больше не выдавались, продажа билетов производилась в кассах в порядке общей очереди. Только 9 октября театр продал 402 билета (вместимость зала составляет 1587 мест). Также появилась возможность приобрести билеты на официальном сайте Большого.

При покупке и в кассах, и на сайте требовалось указать персональные данные каждого зрителя — паспорт или свидетельство о рождении. В случае приобретения билетов на сайте покупатель получал сертификат, который требовалось обменять в кассе на оригинальные билеты — опять же, предъявив оригинал своего паспорта и банковской карты, с которой осуществлялась покупка, а также ксерокопии документов внесённых в сертификат зрителей.

В пресс-службе подтвердили, что продажа происходила исключительно по документам, которые потом следовало предъявить при посещении театра, а билеты, появляющиеся на любых интернет-ресурсах, кроме официального сайта театра, являлись недействительными.

«Если вам говорят, что можно пройти без документа, то это неправда, — подчеркнули в Большом. — Мы начали продавать билеты на «Щелкунчика» в кассах театра 23 сентября, а с 9 октября была открыта электронная продажа. И если в прошлые годы билеты исчезали за два-три дня, то в этом году, благодаря новым правилам, билеты были в продаже практически полтора месяца — до середины ноября. Так что все, кто хотел, имели возможность приобрести билеты по установленной театром официальной цене. С перекупщиками мы боремся как можем: выстраиваем очереди, раздаём браслеты, вот ввели именные билеты».

Эксперимент с перекупщиками и спектакль-репетиция

Несмотря на это, некоторые сайты по продаже билетов в театры и на концерты по-прежнему предлагали места на «Щелкунчика» в Большой. Стоимость одного билета варьировалась от 3500 рублей до 107000 рублей. По мере приближения спектаклей некоторые опции исчезали, цены менялись.

Корреспондент RT решила провести эксперимент и купить билет на одном из таких сайтов: место в партере на вечерний спектакль того же дня, 21 декабря, обошлось в 15 950 рублей (самый дешёвый вариант на момент покупки). В офисе этой компании сотрудник RT получил билет с надписью «Генеральная репетиция балета «Щелкунчик» (примечательно, что данный спектакль не был указан в афише на сайте Большого) и беспрепятственно попал на представление.

В ответ на запрос телеканала в Большом театре пояснили, что балет 21 декабря в афише не значился, поскольку в этот день на Исторической сцене проводилась генеральная репетиция перед блоком новогодних представлений, а билеты распространялись по творческим коллективам театра со штампом «бесплатно» для детей сотрудников (на проданном сотруднику RT билете надпись «Цена: 0 рублей» была заклеена штрих-кодом. — RT).

В пресс-службе театра попросили RT предоставить подробную информацию о приобретении билета на эту дату с целью проведения внутреннего расследования.

Сцена из спектакля «Щелкунчик»

© Государственный академический Большой театр России

Места для пенсионеров и именной билет

Билеты онлайн на сайте Большого то появлялись, то исчезали — по всей видимости, желающих посмотреть представление было предостаточно. Другому корреспонденту RT, решившему купить билет на спектакль 29 декабря за неделю до представления, так и не удалось совершить покупку через официальный сайт театра, зато получилось приобрести его через вышеупомянутый сторонний ресурс.

Изначально сотруднику предлагали билет на место для пенсионеров, однако стопроцентной гарантии беспрепятственного прохода на представление продавцы дать не смогли — требовалось пенсионное удостоверение.

«На «Нурееве» проводили. Но не знаю, всех они проводили или не всех», — пояснила оператор.

Такой ненадёжный билет на крайне неудобное место продавался за 17000 руб.

Впрочем, затем корреспонденту было предложено приобрести за 20000 руб. билет с указанием настоящих паспортных данных. Данные были отправлены продавцу, и к вечеру в редакцию привезли билет на «Щелкунчика» с указанием реального имени зрителя. 29 декабря удалось так же беспрепятственно посетить спектакль по именному билету.

«Ищут доверчивых граждан»

В Большом подтвердили, что интернет-ресурс, услугами которого воспользовалась корреспондент RT, не является официальным распространителем театра, а полученный билет был приобретён частным лицом на сайте театра с внесением данных зрителя при покупке.

Как рассказали в пресс-службе, в день, когда корреспондент покупала билет, он поступил из бронированного заказа театра в свободную продажу в кассы и на сайт и спустя 13 минут был оформлен для дальнейшей оплаты. Позднее билет аннулировали из-за отсутствия оплаты, однако через четыре минуты он был оформлен с указанием данных зрителя и оплачен банковской картой тем же частным лицом. Спустя два часа этот же человек обменял полученный на сайте сертификат на оригинал билета.

В театре подчеркнули, что впервые осуществляют продажу билетов на «Щелкунчика» по удостоверениям личности.

«Сайты, занимающиеся перепродажей билетов, при этом не имеющие договорных отношений с театром и разрешения театра на такой вид деятельности, ищут доверчивых граждан для перепродажи им билетов. Ваш корреспондент сообщил свои паспортные данные вышеуказанному интернет-ресурсу и получил билет в нарушение правила покупки билетов Большого с заклеенной ценой (стоимость этого билета составляет 13500 рублей). Будем признательны вам за донесение информации гражданам не использовать неофициальные ресурсы для покупки билетов Большого театра», — отметили в пресс-службе.

Большой театр также выразил готовность в случае обращения в суд по запросу соответствующих органов предоставить данные покупателя указанного билета в соответствии с законом о защите персональных данных.