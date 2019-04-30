«Шашлычная погода»: синоптики дали прогноз для Московского региона на майские праздники

В среду, 1 мая, в Москве сохранится солнечная погода, днём воздух прогреется до +16 °С. В четверг возможны осадки, температура немного снизится. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу столбики термометров покажут +19 °C. В субботу и воскресенье температура ещё повысится. Как отмечают специалисты, в целом погода возвращается в климатическое русло после потепления на прошлой неделе. Они уточняют, что холодные массы воздуха принёс в Центральную Россию скандинавский антициклон.

Во вторник, 30 апреля, в Московском регионе столбики термометров показывают +9...+14 °C.. Малооблачно, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют небольшой ветер переменных направлений, скоростью 2—7 м/c.

Кроме того, метеорологи предупреждают о «жёлтом» уровне погодной опасности, высок риск возникновения пожаров.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Холодные ночи

В предстоящие выходные дневные показатели останутся примерно на том же уровне. По прогнозу Гидрометцентра, 1 мая температура будет колебаться в диапазоне +14…+16 °C, в четверг ожидается облачность и местами небольшой дождь, немного потеплеет: температура составит +12…+17 °C. В пятницу столбики термометров поднимутся до +14...+19 °C.

Однако ночью всё ещё возможны заморозки, при небольшой облачности не исключён даже мокрый снег.

«Ночью в четверг и пятницу возможны осадки в виде мокрого снега. Ночные температуры составят во вторник -1…+1 °C, в среду 0…+2 °C, в четверг 0…+5 °C, в пятницу +1…+6 °C», — рассказали в Гидрометцентре.

В субботу, 4 мая, температура повысится. Ночью ожидается +3…+8 °C, будет облачно и без осадков. Днём синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой кратковременный дождь, температура составит +16…+21 °C. Ночью в воскресенье, 5 мая, столбики термометров покажут +3…+8 °C. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Днём воздух прогреется до +14…+19 °C.

РИА Новости

© Максим Блинов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сделал предварительный прогноз на 9 мая. По его оценке, к Дню Победы температура повысится, ночные заморозки прекратятся, но сохранится облачность.

«Холодной погоды не прогнозируется. Похолодания заметного с заморозками не ожидаем. Преобладающая температура +15…+18°C», — пояснил Вильфанд в ходе пресс-конференции.

Ослабление антициклона

Как рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, на прошлой неделе на европейской части России господствовал антициклон. За счёт этого в столице наблюдалось высокое давление, стояла достаточно жаркая для этого периода погода.

Затем действие антициклона начало ослабевать, в регион поступила холодная воздушная масса.

«К четвергу, 2 мая, появится облачность, ночная температура составит 0…+5°C. Днём в начале недели ожидается +8…+11°C, во вторник +12..+14°C, в среду 1 мая: +14… +16°C. Дальше облачность появится где-то 2 и 3 мая. В субботу начнёт улучшаться погода, переменная облачность, но есть вероятность небольшого дождя», — сказал Цыганков.

«Погода вернётся в климатическое русло»

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT также пояснил, что на первые майские праздники погода будет благоприятной для выезда на природу. Антициклон ещё будет поддерживать высокое давление.

«30 апреля и 1 мая у нас будет скандинавский антициклон, поэтому без осадков. Сегодня, 30 апреля, ожидается +12...+14 °С в Москве и +10...+15 °С по области. На Первомай погода тоже будет шашлычная — антициклон, переменная облачность, солнце и никаких осадков. В ночь ожидается +1...+3 °С в Москве и -1...+4 °С в Подмосковье. Днём 1 мая в столице будет +14...+16 °С, в Подмосковье +12...+17 °С», — сказал Тишковец.

Кроме того, по его словам, в начале мая «погода вернётся в климатическое русло». Ко 2 мая общие погодные условия ухудшатся, а начиная с 3 мая будет облачно с прояснениями.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредили о возможных пробках на дорогах.

© Агентство городских новостей «Москва»

«В апреле количество автомобилей, выезжающих за город по пятницам, увеличилось на 15% по сравнению с мартом. Кроме того, каждый год накануне длинных праздничных дней загруженность дорог при движении в область существенно возрастает по сравнению с обычными выходными», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в ЦОДД порекомендовали водителям сдвигать поездки за город на внепиковые часы. С наступлением тёплой погоды по пятницам лучше выезжать из города до 15:00 или после 22:00, а по субботам — до 9:00 или после 15:00.

Кроме того, москвичей, которые планируют отдыхать на природе, предупреждают, что в регионе зафиксированы первые случаи укусов клещей.

«С наступлением тёплой устойчивой погоды возросло желание жителей отдохнуть за городом. Свежий воздух идёт только на пользу, однако природа таит в себе и опасности — активизируются клещи. Уже фиксируются обращения по поводу укусов насекомых», — говорится в пресс-релизе Минздрава Подмосковья.