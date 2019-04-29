Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве и Подмосковье 9 мая составит +15...+18 °C.

«Предварительно можно сказать, что холодной погоды в Москве и области на 9 мая не прогнозируется... Наиболее вероятная температура — +15...+18 °C», — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

При этом Вильфанд уточнил, что прогноз является предварительным и будет корректироваться.

Ранее сообщалось, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.

Также заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о температуре воды в морях России, Европы и Юго-Восточной Азии.