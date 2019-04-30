Синоптики рассказали о погоде на начало майских праздников в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT рассказал, какой погоды ждать москвичам в начале майских праздников.
Синоптики рассказали о погоде на начало майских праздников в Москве
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«30 апреля и 1 мая у нас будет скандинавский антициклон, поэтому без осадков. Сегодня ожидается +12...+14 °С в Москве и +10...+15 °С по  области. На первомай погода тоже будет шашлычная — антициклон, переменная облачность, солнце и никаких осадков. В ночь ожидается +1...+3 °С в Москве и -1...+4 °С в Подмосковье. Днём 1 мая в столице будет +14...+16 °С, в Подмосковье +12...+17 °С», — сказал он.

Синоптик также отметил, что в начале последнего весеннего месяца «погода вернётся в климатическое русло».

«2 мая погода испортится, циклон принесёт дожди, поэтому лучше находиться дома. Ночью +1...+6 °С, днём +9...+14 °С. Начиная с 3 мая и далее будет преобладать облачная с прояснениями погода, почти без осадков», — заключил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что во вторник, 30 апреля, в Москве ожидается до +14 °С.

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