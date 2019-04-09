«Он создал невероятный мир»: в Москве простились с Георгием Данелией

Похороны кинорежиссёра Георгия Данелии прошли на Новодевичьем кладбище в Москве. За несколько часов до этого церемония прощания с народным артистом СССР состоялась в Доме кино. Её посетили сотни людей, в том числе режиссёр Карен Шахназаров, актёр Евгений Стеблов, сценарист Александр Адабашьян, мультипликатор Юрий Норштейн и другие. Коллеги и друзья Данелии рассказали журналистам о личности режиссёра и своих отношениях с ним.

Во вторник, 9 апреля, кинорежиссёра Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Прощание с народным артистом СССР прошло несколькими часами ранее в московском Доме кино. Отдать дань памяти автору легендарных картин «Я шагаю по Москве», «Мимино» и «Осенний марафон» пришли сотни людей: коллеги, друзья и поклонники его творчества. Среди пришедших — художник и сценарист Александр Адабашьян, искусствовед Михаил Швыдкой, мультипликатор Юрий Норштейн, актрисы Вера Васильева и Евгения Симонова.

Гроб с телом режиссёра был установлен в Большом зале Дома кино. Из динамиков звучали песни из снятых им картин, в том числе «Друзей теряют только раз» из фильма «Слёзы капали» в исполнении самого Данелии. Стихи к композиции написал Геннадий Шпаликов.

На церемонии также присутствовал один из ближайших друзей режиссёра, фотограф Юрий Рост. Он рассказал, что Данелия продолжал работать до последних дней жизни и только в январе закончил свой последний сценарий.

«Он сопротивлялся до последней минуты, последний свой сценарий написал в конце января — это был маленький сценарий, но это был сценарий. Он любил жить, любил ошибаться и не признавать своих ошибок. Он создал мир невероятный — невероятной силы обаяния, нежности, все его фильмы трагические, и одновременно это свет, это надежда, это протянутая рука», — цитирует Роста ТАСС.

Режиссёр и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров признался, что именно Данелия привёл его в кино.

«Он привёл меня в кино, я считал его одним из главных учителей. Он — последний из великой советской троицы комедиографов: Гайдай, Рязанов, Данелия, — сказал Шахназаров агентству РИА Новости. — Можно не читать титры, достаточно взглянуть на три кадра, чтобы понимать, что это снял Данелия. Его основной тезис был: «Кино должно быть добрым, оно должно дарить надежду».

© Агентство городских новостей «Москва» / Никеричев Андрей

Также о работе с Данелией рассказал актёр Евгений Стеблов, сыгравший одну из главных ролей в картине «Я шагаю по Москве».

«Когда я с ним работал, всё было само собой, как дышать. Когда я попал в картину «Я шагаю по Москве», был студентом второго курса, счастье моё было в том, что я попал в своё кино, мир Георгия Николаевича оказался мне настолько близок... Поэтому и работалось легко», — приводит слова Стеблова РИА Новости.

В кино с 12 лет

Первый опыт в кино Данелия получил в 12 лет благодаря своему дяде — кинорежиссёру Михаилу Чиаурели, который снял его в эпизодической роли в фильме «Георгий Саакадзе». Однако тогда кинематограф не очаровал будущего режиссёра: когда пришло время выбирать профессию, Данелия решил выучиться на архитектора.

Работа в мастерской перспективной планировки Института проектирования городов, куда его распределили после окончания института в 1955 году, сразу не заладилась. Данелия быстро осознал, что в ней мало места для творчества.

По счастливой случайности режиссёру попалась на глаза газета, в которой рассказывалось о наборе слушателей на недавно открывшиеся тогда Высшие режиссёрские курсы. В своих воспоминаниях он отмечал: не прочти он ту статью, мир бы так и не узнал имени режиссёра Данелии — о кино он тогда не помышлял.

Всесоюзную славу режиссёру принёс его третий полнометражный фильм — «Я шагаю по Москве». Данелия считал, что изобрёл новый жанр — лирическая комедия.

Как он рассказывал в своей книге «Безбилетный пассажир», термин родился во время обсуждения ленты на худсовете. К её сценарию постоянно придирались, называя его бессюжетным. На вопрос: «О чём картина?», — Данелия ответил, что это комедия. «А почему не смешно?» — услышал он в ответ. «Потому что это лирическая комедия», — парировал режиссёр.

В результате картина так и вышла на экраны: в титрах под названием фильма пояснялось, что это лирическая комедия.

РИА Новости

© Илья Питалев

Фильмы Данелии относятся к той редкой категории картин, которые высоко ценили не только критики и коллеги, но и — самое главное — зрители. Ленты «Мимино», «Осенний марафон», «Афоня» и «Кин-дза-дза» собирали полные залы, а фразы из них стали крылатыми.

Высоко ценил талант Данелии итальянский режиссёр Федерико Феллини, среди прочих выделяя его фильм «Не горюй!». За основу сценария этой ленты взят французский роман Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», события которого были перенесены на грузинскую почву. За фильм «Настя» Данелия получил созданную Феллини и сценаристом Тонино Гуэррой премию «Амаркорд».

Также по теме «Представитель классической школы»: в Москве скончался режиссёр Георгий Данелия В Москве в возрасте 88 лет ушёл из жизни режиссёр, народный артист СССР Георгий Данелия. Кинематографист скончался от остановки...

Ярко проявил себя Данелия и в литературе, написав автобиографическую трилогию «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась». От мемуаров других авторов эти книги отличает форма: Данелия описывает события и людей из своей жизни в коротких законченных рассказах, которые можно читать независимо друг от друга. При этом в них легко угадывается творческий почерк мастера и атмосфера его фильмов.

Высоко оценил книги Данелии мультипликатор Юрий Норштейн, который назвал его «явлением русской словесности».

«Георгий Николаевич был печальным человеком, как любой умный человек, который понимает жизнь, но при этом с прекрасным чувством юмора. Почитайте его книги, вы поймёте, какое счастье он оставил и там. Он здесь был тоже явлением русской словесности, он владел языком необыкновенно. Он был грандиозной личностью, жил крупными чувствами, которыми и должен жить творческий человек», — приводит слова Норштейна РИА Новости.