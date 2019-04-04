«Представитель классической школы»: в Москве скончался режиссёр Георгий Данелия

В Москве в возрасте 88 лет ушёл из жизни режиссёр, народный артист СССР Георгий Данелия. Кинематографист скончался от остановки сердца. Последние месяцы Данелия находился в больнице — в феврале его госпитализировали с эмфиземой лёгких, а затем на время ввели в состояние искусственной комы. Режиссёр получил широкую известность как создатель картин «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Афоня», «Я шагаю по Москве». Коллеги и кинокритики вспоминают его как человека с глубоким пониманием жизни, который стал одним из классиков советского кино.

В Москве на 89-м году жизни скончался кинорежиссёр Георгий Данелия. Смерть артиста наступила в результате остановки сердца.

«Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь», — цитирует ТАСС супругу режиссёра Галину Данелию.

В феврале 2019 года артист был госпитализирован с воспалением лёгких. Его состояние оценивалось как тяжёлое — по этой причине Данелию ввели в состояние искусственной комы. В конце февраля супруга режиссёра сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы, однако Данелия продолжал оставаться в реанимации.

Соболезнования в связи со смертью режиссёра выразил президент России Владимир Путин.

«Выдающийся режиссёр, сценарист, яркий и неординарный человек, Георгий Николаевич Данелия создал фильмы, которые стали настоящим событием в отечественном кинематографе. Через всю свою жизнь и творчество он пронёс уважение к ценностям гуманизма, к искусству и зрителям», — говорится в телеграмме российского лидера.

В Московской городской думе рассматривают возможность увековечить память Георгия Данелии. Об этом сообщил член комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Он был одним из столпов нашей кинематографии, один из моих любимых режиссёров, мой педагог. Трагикомедия — это очень сложный жанр. И так, как снимал Данелия, — второго такого нет. Это замечательный и величайший человек и кинорежиссёр. Уходит эпоха нашего отечественного кино. Я уверен, что предложение об увековечении его памяти поступит и от Союза кинематографистов, и «Мосфильма», поэтому, конечно, его память будет увековечена», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Смерть народного артиста — невосполнимая утрата для кинематографа, отметил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Данелия — это представитель старой классической школы, человек, который удивительным образом мог объединять печальное, грустное и весёлое, радостное. Даже в его короткометражных фильмах всегда есть рядом со смехом печаль — на грани со слезой. Бесконечно жаль, это невосполнимая утрата. Я думаю, что он, безусловно, принадлежал к плеяде лучших не только у нас, но и в мире», — отметил депутат.

Известие о смерти Данелии прокомментировали коллеги кинематографиста. Актриса Инна Чурикова в беседе с RT назвала Данелию фантастическим режиссёром.

«Для меня это невыразимая печаль, что такие люди уходят. Хочется, чтобы они жили, во всяком случае, если не вечно, то долго, очень долго. Георгий Николаевич Данелия — это фантастический режиссёр. Человек огромного чувства юмора и какого-то глубокого понимания жизни. Он замечательно жил... был очень глубоким человеком. Я снималась у него, он был молодой, энергичный, мужественный, для меня это была большая удача и радость в жизни, что он был моим режиссёром», — добавила она.

В свою очередь, режиссёр Владимир Бортко заявил, что творчество Данелии стало значительной частью российского кино.

«Очень тяжело, очень трудно говорить каждый день про кого-то. Уходят замечательные люди, художники, замечательные режиссёры, актёры. Георгий Данелия — это часть нашего кино, причём значительная его часть», — рассказал Бортко в беседе с РИА Новости.

Актёр Игорь Верник в разговоре с RT рассказал, что в молодости познакомился с Данелией на «Кинотавре».

«У нас с ним завязался разговор, и он сказал, что у него есть мысли, чтобы поработать вместе. О таком счастье я и мечтать не мог. Буквально через несколько месяцев мне позвонила его ассистент и сказала, что Георгий Николаевич приглашает меня на разговор. Он рассказал о моём герое в картине «Орёл и решка», — отметил Верник.

Он подчеркнул, что дни на съёмочной площадке стали для него самым счастливым воспоминанием: «Счастливейшие несколько дней, когда я снимался у него. Потрясающая аура на площадке. Он не суетный, такой тёплый. Такая мудрость от него исходила, такая вера в тебя».

Учёба и дебют в кино

В молодости Данелия не мечтал о кино, хотя в 12 лет и получил возможность узнать, что это такое: его дядя Михаил Чиаурели пригласил его сняться в эпизодической роли в фильме «Георгий Саакадзе».

Георгий Данелия

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© Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В 1955 году Данелия окончил Московский архитектурный институт и был распределён на работу в мастерскую перспективной планировки Института проектирования городов. Как рассказывал сам режиссёр, поначалу он отнёсся к своим новым обязанностям с большим энтузиазмом, однако быстро понял, что реализовать свой творческий потенциал ему там не удастся.

Годом позже Данелия поступил на Высшие режиссёрские курсы, где его учителем стал советский режиссёр Михаил Калатозов. Дебютной картиной Данелии стал фильм «Серёжа», который он снимал совместно со своим однокурсником Игорем Таланкиным. Главные роли в ленте исполнили Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева. Сюжет фильма основан на одноимённой повести Веры Пановой. В произведении рассказывается о взаимоотношениях мальчика Серёжи и его отчима.

Картина получила положительные отзывы критиков и пользовалась популярностью у зрителей.

«Я шагаю по Москве» и другие фильмы

Всенародная слава к Данелии пришла после выхода фильма «Я шагаю по Москве», который стал одним из символов эпохи. Сценарий к нему написал Геннадий Шпаликов, а главные роли сыграли Никита Михалков, Евгений Стеблов и Галина Польских.

Сам режиссёр вспоминал, что во время обсуждения его работы на худсовете ему указывали на бессюжетность фильма и спрашивали, о чём он. Он отвечал: «О хороших людях».

Таким фильм и получился: в картине нет отрицательных персонажей и серьёзных конфликтных ситуаций. Основное внимание уделено атмосфере летней Москвы начала 1960-х. Песня, которую поёт герой Никиты Михалкова, стала не менее популярной, чем сам фильм.

«Он снимал «Я шагаю по Москве» и прекрасно сделал лёгкую, очаровательную картину, которая обозначила время, время перелома, когда люди ещё были настроены на оттепель, на перемены в стране. Данелия был жизнелюбивый человек, удивительный», — отметила в беседе с RT кинокритик, доцент ВГИКа Татьяна Москвина-Ященко.

Дальше были ленты «Афоня», «Мимино» и «Осенний марафон», фразы из которых мгновенно стали крылатыми.

Одним из самых любимых актёров Данелии был Евгений Леонов, которого режиссёр снял практически во всех своих картинах. Многие из этих ролей были второстепенными или даже эпизодическими, однако режиссёру и актёру всегда удавалось создавать яркие и запоминающиеся образы.

В числе самых известных работ артиста — трагикомедия «Кин-дза-дза». Москвина-Ященко называет фильм классическим.

«Кино «Кин-дза-дза!» — это сатира, которая стала классикой нашего времени, когда абсурдизм жизни в душе, можно сказать, занимал слишком большое место, но тем не менее фильмы Данелии — это очень яркая художественная ткань, — сказала она. — Это наш уникальный автор. Таких нет».

Позднее по мотивам картины Данелия снял мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» и в 2014 году получил за него премию «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм».

В последние годы Данелия занимался и литературным творчеством. Из-под его пера вышли автобиографические книги «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась». Они состоят из небольших рассказов, в которых со свойственным ему юмором режиссёр рассказывает о перипетиях своей творческой карьеры, коллегах по цеху и друзьях.

При жизни Данелия был отмечен рядом государственных наград. Он является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. В 1989 году ему присвоили звание народного артиста СССР. Режиссёр также стал лауреатом множества кинопремий, в том числе «Ники», «Кинотавра» и «Золотого орла».