«Обычная история»: с чем связано прекращение работы WhatsApp на некоторых телефонах

Компания WhatsApp перестала поддерживать работу мессенджера на устройствах с операционной системой Nokia S40, а в скором времени приложение также станет недоступно на ряде гаджетов с Android и iOS. Речь идёт о старых версиях операционных систем, имеющих аппаратные и программные ограничения, препятствующие использованию новых функций мессенджера. С 1 февраля 2020 года сообщения через WhatsApp не смогут отправлять пользователи ОС Android версий до 2.3.7 включительно, а также iOS 7 и старше. По словам экспертов, постепенный отказ разработчиков софта от поддержки определённых типов устройств является естественным процессом. Специалисты подчёркивают, что обеспечение работы приложений на различных ОС требует больших затрат и иногда просто нецелесообразно.

Самый популярный мессенджер в мире — WhatsApp — с 1 января 2019 года прекратил работать на некоторых мобильных телефонах, а вскоре станет недоступен ещё на целом ряде устройств. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, 31 декабря 2018 года стало последним днём, когда мессенджер WhatsApp работал на устройствах с операционной системой Nokia S40. На этой платформе, представленной ещё в 1999-м, в своё время вышло несколько десятков моделей мобильных телефонов, включая серию Nokia Asha. Последним устройством 40-й серии был телефон Nokia 515.

Кроме того, в WhatsApp сообщили, что отныне новый аккаунт в мессенджере не смогут создать пользователи устройств на операционных системах Android до 2.3.7 включительно (вышла в декабре 2010-го), а также на iOS 7 (вышла в сентябре 2013-го) и предыдущих версиях. Тем не менее на этих гаджетах можно будет продолжать пользоваться приложением, но только до 1 февраля 2020 года, после чего оно также станет недоступно.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать в любое время», — добавили в компании.

Это далеко не первый случай, когда WhatsApp прекращает поддержку приложения на устаревших гаджетах. Ранее компания отказалась от работы с Nokia Symbian S60, BlackBerry OS, BlackBerry 10 и Windows Phone 8.0.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время WhatsApp поддерживается на устройствах с операционной системой Android 4.0 и более поздними версиями, iPhone с iOS 8 и новее, Windows Phone 8.1 и новее, а также JioPhone и JioPhone 2.

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Решение WhatsApp связано прежде всего с тем, что старые устройства и операционные системы из-за аппаратных и программных ограничений не могут поддерживать новые функции, которые в последнее время активно внедряются в мессенджер.

«Разработчики не хотят тратить ресурсы на старое»

По словам главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, постепенный отказ разработчиков софта от поддержки определённых устройств — это естественный и весьма распространённый процесс.

«Это обычная история, когда те или иные продукты перестают поддерживаться на старых моделях телефонов или операционных системах. Это происходит потому, что под каждый телефон необходимо проводить свои тесты. В какой-то момент наступает тот порог, когда операционной системой пользуется небольшое количество людей, и с точки зрения затрат это становится невыгодно», — рассказал Зыков.

Собеседник RT отметил, что многие крупные компании периодически проводят анализ, на основе которого делают для себя выводы о возможности и целесообразности отказа от поддержки некоторых моделей телефонов и операционных систем.

«Так или иначе — люди обновляют свою технику. Разработчики не хотят тратить ресурсы на старое, предпочитая тратить их на новое, поэтому и перестают поддерживать. Это обычная практика», — подытожил эксперт.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с RT подчеркнул, что поддержка каждого отдельного варианта операционной системы и различных её версий заставляет производителей тратить колоссальные деньги, хотя в этом нет особого смысла.

«Так поступают многие производители ПО. Тот же Microsoft, который прекращал деятельность прошлых версий, в том числе очень популярной Windows XP, несмотря на то, что она была предустановлена на огромном количестве персональных устройств», — напомнил эксперт.

При этом, комментируя распространённое пресс-службой WhatsApp сообщение, гендиректор TelecomDaily констатировал, что доля упомянутых операционных систем (Nokia S40 и ранние Android и iOS) в общей массе используемых мобильных устройств очень мала. Поэтому отказ от поддержки на них мессенджера целесообразен и не вызовет никаких проблем с точки зрения дальнейшего использования приложения.

«Тем более есть разные другие мессенджеры — Viber, Telegram, которыми тоже смогут пользоваться. Но впустую никто не будет выкидывать деньги, и эти мессенджеры также будут прекращать деятельность в устаревших версиях операционных систем», — отметил Кусков.