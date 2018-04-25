WhatsApp ввёл возрастные ограничения для европейских пользователей

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Мессенджер WhatsApp обновил условия предоставления услуг и ввёл возрастные ограничения для пользователей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
WhatsApp ввёл возрастные ограничения для европейских пользователей
  • Reuters

Отмечается, что жители стран ЕС смогут пользоваться мессенджером только после достижения 16 лет.

«Если вы живёте в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», — говорится в сообщении компании.

Жители других регионов могут использовать мессенджер с 13 лет.

При этом не уточняется, каким образом будет проводиться проверка реального возраста зарегистрировавшегося пользователя.

Ранее стало известно, что Франция разрабатывает собственный мессенджер.

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