WhatsApp ввёл возрастные ограничения для европейских пользователей
- Reuters
Отмечается, что жители стран ЕС смогут пользоваться мессенджером только после достижения 16 лет.
«Если вы живёте в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис», — говорится в сообщении компании.
Жители других регионов могут использовать мессенджер с 13 лет.
При этом не уточняется, каким образом будет проводиться проверка реального возраста зарегистрировавшегося пользователя.
Ранее стало известно, что Франция разрабатывает собственный мессенджер.