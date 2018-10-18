«Антициклон уходит на юго-восток»: какой погоды стоит ожидать жителям европейской части России

Четверг станет последним днём аномально тёплых температур в Центральной России. С пятницы погода начнёт ухудшаться — в выходные похолодает в среднем на 6—7 °C. На следующей неделе ситуацию будет определять циклон, который пройдёт по северу европейской части страны. Осадки местами в ночное время могут переходить в мокрый снег, предупреждают метеорологи.

В четверг в столичном регионе сохраняется аномально тёплая для середины октября погода: воздух прогрелся до +18,4 °С. Таким образом обновлён исторический максимум 1967 года на эту дату. Ночью столбики термометров опустятся не ниже +7...+9 °С, по области до +4 °С.

При этом метеорологи предупреждают о похолодании на следующей неделе. Прогнозируются осадки, в ночные часы возможен первый снег.

«22 октября, в понедельник, в ночные и утренние часы возможны осадки, даже небольшой мокрый снег, который не останется на земле, потому что почва пока тёплая», — сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Последний день бабьего лета

В центре «Фобос» RT подтвердили, что погода начнёт постепенно меняться.

«Антициклон, который практически неделю радовал жителей и гостей центральных областей европейской части России солнечной, сухой и не по сезону тёплой погодой, постепенно уходит на юго-восток. И сегодня в регионе последний день так называемого бабьего лета», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уже в пятницу на погоду начнёт оказывать влияние холодный атмосферный фронт с севера. Облаков станет больше, ветер усилится, местами пройдут небольшие дожди. Температура продолжит снижение.

© Агентство городских новостей «Москва»

«В выходные похолодание станет ещё более заметным. Над регионом расположится уже другой антициклон. Он более холодный», — заключил метеоролог, добавив, что мокрый снег возможен в Москве лишь к следующим выходным.

Приближение к климатической норме

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев также отметил предстоящие изменения в характере погоды. В соответствии с прогнозом, ночь на пятницу в столице пройдёт без осадков, со средней температурой +6...+8 °С, а на следующий день дневная температура будет уже на пару градусов ниже, чем в предыдущий день, и составит около +14…+16 °С.

«Хорошая погода в октябре в столице была связана с антициклоном, но в конце недели, а конкретно — в пятницу, через Москву и Московскую область пройдёт холодный атмосферный фронт, и температура немного понизится», — пояснил Голубев.

Таким образом, к субботе постепенное понижение температуры продолжится. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём всё ещё без осадков. Дневные показатели приблизятся к +9…+11 °С, по области +7…+12 °С. То есть за два дня столбики термометров опустятся на 6—7 °С. В ночь на воскресенье минимальная температура в Московской области может составить 0…+5 °С, днём — в среднем +8…+10 °С. По словам Голубева, даже эти показатели «всё ещё выше нормы градуса на два по сравнению с многолетними значениями».

© Агентство городских новостей «Москва»

Начиная со следующей недели погоду будет определять циклон. Ночью в Москве температура составит около 0 °С, а днём — примерно +7…+12 °С, местами пройдут небольшие осадки.

«Ко вторнику осадки могут усилиться. Тем не менее такая погода ближе к климатической норме. В выходные вряд ли можно ожидать снега. Осадки в смешанной фазе, то есть дождь с мокрым снегом, наиболее вероятны во вторник. Но это ещё не снег, не снежный покров — это довольно ветреная погода с осадками. И по сравнению с тем, что у нас сейчас, это, конечно, ухудшение погоды», — заключил представитель Гидрометцентра.

Сибирская осень

В то время как в европейской части России температура плавно снижается, на Дальнем Востоке произошло резкое похолодание. Уже 16 октября там выпал первый снег.

«Сегодня утром на метеостанции «Делянкир», которая находится в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия), столбик термометра опустился до -31,6 °С. Однако это не является рекордом, так как в отдельные годы температура приближалась к -40 °С. В самом Оймяконе было значительно теплее — всего лишь -23,7 °С», — сообщается на сайте Гидрометцентра.