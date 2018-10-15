В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на этой неделе

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о погоде в стране на ближайшей неделе.

Об этом сообщает «Российская газета».

В столичном регионе продолжается бабье лето. До следующих выходных будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит преимущественно +6...+8 °C, днём — +14...+16 °C.

«Такая температура превышает норму примерно на пять градусов», — отметил Голубев.

По его словам, в центральных областях днём ожидается +12...+17 °C, ночью — +2...+8 °C.

На северо-западе прогнозируется +3...+8 °C по ночам, +10...+15 °C в дневное время, местами кратковременные осадки.

В Приволжском федеральном округе возможен дождь со снегом. Ночью ожидается 0...-5 °C, днём температура составит +7…+12 °C.

В Саратовской и Самарской областях к середине недели прогнозируется потепление до +16…+21 °C.

На юге в ночное время будет +5…+10 °C, в дневное — +18…+22 °C, почти без осадков.

В Крыму в течение по меньшей мере трёх дней ожидается ветер с порывами до 20—25 м/с.

На Урале прогнозируют -4…+1 °C ночью, +1...+6 °C днём. В Челябинской, Курганской и Свердловской областях возможен временный снежный покров.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае прогнозируют дождь со снегом. Ночью — 0...-5 °C, днём — +5...+10 °C.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах местами лежит снег высотой до 3 см.

В Приморье ночью 0...+5 °C, днём +9...+14 °C. На Чукотке ночью -2...-7 °C, днём -3...+2 °C.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.