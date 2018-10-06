«Великая сеньора оперы»: в Барселоне скончалась Монтсеррат Кабалье

В возрасте 85 лет скончалась всемирно известная певица Монтсеррат Кабалье. За свою карьеру она провела порядка четырёх тысяч выступлений и исполнила более 100 оперных партий. Один из последних её концертов состоялся в Москве в июне 2018 года. Как отмечает её коллеги и ученики, Кабалье обладала не только неповторимым голосом, но и отличным чувством юмора. По мнению премьера и Королевской семьи Испании, певица была великим послом страны и легендой мировой культуры.

В субботу утром, 6 октября, в больнице Сан Пау в Барселоне умерла испанская оперная певица Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

Как сообщает издание El Pais, она проходила лечение с начала сентября. Отмечается, что похороны состоятся в столице Каталонии в понедельник, 8 октября.

Кабалье начала свою профессиональную карьеру в 1956 году после завершения обучения в консерватории при знаменитом театре Лисео в Барселоне. До 1965 года она выступала на различных европейских площадках — в частности, в Милане, Вене и родной Барселоне. Одним из первых успехов этого этапа стало исполнение арии Мими в опере «Богема».

Однако мировую известность оперная певица обрела, перебравшись за океан. В 1965 году Кабалье заменила американку Мерилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноимённой опере. Выступление состоялось в знаменитом концертном зале Нью-Йорка Карнеги-холле. Кабалье покорила публику — иностранной артистке аплодировали почти полчаса.

В том же году она выступила на Глайндборнском фестивале с операми «Кавалер розы» и «Свадьба Фигаро», а также дебютировала в Метрополитен-опере.

Позднее Кабалье пела не только на общепризнанных оперных площадках, таких как Венская государственная опера, Ла Скала в Милане, королевский театр в Ковент-Гардене, Опера Гарнье в Париже, а также в Кремле, в Белом доме, в Зале Народа в Пекине.

Она также успешно выступала даже с рок-музыкантами — с Фредди Меркьюри и группой Gotthard из Швейцарии. Совместно с вокалистом Queen Кабалье даже выпустила совместный альбом, а главная его композиция Barcelona стала гимном Олимпийских игр в столице Каталонии.

В общей сложности за свою карьеру Монтсеррат Кабалье провела порядка 4 тыс. выступлений, исполнила более чем 120 оперных партий, выпустила свыше 100 дисков. В её активе множество различных международных премий, включая «Грэмми». Она была отмечена наградами и званиями в разных странах, в том числе и России (Орден Дружбы).

Четыре месяца назад Кабалье посещала Москву с единственным российским концертом в рамках турне, приуроченного к её 85-летию. 6 июня на сцене Государственного Кремлёвского дворца также выступили её дочь Монтсеррат Марти, поющая сопрано, внучка Даниэла и многочисленные молодые артисты.

«Я не считаю себя легендой оперы, ни последней дивой, как иногда пишут журналисты. В каждой эпохе есть свои дивы, и в моём случае единственное, что я могла, это делать свою работу хорошо, на самом высоком уровне», — отмечала Кабалье в 2014 году.

«Прорыв в космос»

Монтсеррат Кабалье была великой певицей и актрисой. Об этом RT заявила её ученица Елена Макарова, дочь Елены Образцовой.

«Это эпоха, которая, думаю, будет учить ещё многие поколения, потому что в отличие от некоторых современных певцов она пела не только голосом, но ещё сердцем и душой. Кабалье очень много давала людям. Была человеком совершенно удивительным, с огромным чувством юмора», — заявила она.

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По её словам, Кабалье была очень мужественной, быстро возвращаясь на сцену после операций. «За сценой она могла плакать от боли, но всё равно выходила, улыбалась и дарила людям всю ту радость, за которой они приходили на концерты», — пояснила Макарова.

Она отметила, что Кабалье была «очень строгим педагогом», но это помогало ей добиваться результатов от своих учеников.

«Она унесла с собой очень большой кусок моей жизни, и, думаю, вместе с ней ушёл огромный пласт культуры этого мира», — заключила певица.

Монтсеррат Кабалье, её голос и нежность навсегда останутся с нами. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Печальная новость. Скончалась великий посол нашей страны, всемирно признанное оперное сопрано», — написал он в Twitter.

В испанском Королевском доме Кабалье назвали «лучшей среди лучших».

«Великая сеньора оперы, легенда мировой культуры, лучшая среди лучших и способная открывать новые пространства творчества с самыми великими. Её уникальная личность и несравненный голос будут с нами всегда. Мы очень сожалеем о потере», — отмечается в сообщении.

Как заметил в эфире радиостанции Catalunya Radio оперный певец Хосе Каррерас, Кабалье была «очень жизнерадостной женщиной» и «уникальной артисткой».

Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с RT назвал смерть Монтсеррат Кабалье потерей для всего искусства.

«Всё меньше и меньше остаётся не только див в оперной музыке, а вообще в культуре и в искусстве. Творческая судьба Кабалье — это не только выдающиеся оперные постановки. Для меня, например, не менее важна поддержка молодых талантов, потому что она многих раскрывала и многим помогала. На моём пути, к счастью, встречались люди планетарного масштаба в разных профессиях. И я могу утверждать: чем выше человек, чем талантливее, гениальнее, тем он проще в общении. Мы с ней общались неоднократно, и это было всегда просто. Создавалось такое ощущение, что мы знакомы уже много лет», — сказал он.

Народный артист РФ выразил восхищение дуэтом Кабалье и Меркьюри.

«Это был прорыв в космос. И до сих пор, на мой взгляд, в соединении классической и рок-музыки никто не приблизился к этому уровню. Всегда вспоминаю их Barcelona, потому что это два уникальных голоса, личности, темперамента. Это абсолютная классика. Я переслушиваю её сотни раз, и это гениально. Это огромная потеря для всего искусства», — заключил он.

Свои соболезнования также выразили представители оперных площадок, на которых выступала оперная певица — театр «Лисео» в Барселоне, Королевская опера в Лондоне, театр «Ла Фениче» в Венеции.

Испанский королевский театр посвятит спектакль «Фауст», который идёт вечером в субботу, памяти легендарной певицы.

«Удивительная артистическая карьера Монтсеррат Кабалье — одна из самых блистательных в истории всемирных оперных выступлений. Необычная красота её голоса, экспрессия, богатейшая палитра её тембра, потрясающая техника, выразительность изысканной линии пения, невероятная драматическая пластичность вокальных интерпретаций, связанная со стремлением исследовать неизвестные или забытые произведения, поставили её имя в галерею величайших певцов второй половины XX века», — говорится в заявлении театра.