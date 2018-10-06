Королевский дом Испании назвал Кабалье лучшей из лучших
- Reuters
«Это была Кабалье, великая сеньора оперы, легенда мировой культуры, лучшая среди лучших и способная открывать новые пространства творчества с самыми великими. Её личность и непревзойдённый голос будут с нами всегда», — говорится в сообщении в Twitter.
Во дворце отметили, что очень сожалеют о потере.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на смерть Кабалье.
Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.