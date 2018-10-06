Королевский дом Испании назвал Кабалье лучшей из лучших

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Королевский дом Испании выразил соболезнования в связи с кончиной оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Королевский дом Испании назвал Кабалье лучшей из лучших
  • Reuters

«Это была Кабалье, великая сеньора оперы, легенда мировой культуры, лучшая среди лучших и способная открывать новые пространства творчества с самыми великими. Её личность и непревзойдённый голос будут с нами всегда», — говорится в сообщении в Twitter.

Во дворце отметили, что очень сожалеют о потере.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на смерть Кабалье.

Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне.

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