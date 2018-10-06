Денис Мацуев назвал смерть Монтсеррат Кабалье потерей для всего искусства

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Марианна Чурсина
Пианист, народный артист России Денис Мацуев в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
Денис Мацуев назвал смерть Монтсеррат Кабалье потерей для всего искусства
  • Reuters

«Всё меньше и меньше остаётся див не только в оперной музыке, а вообще в культуре и в искусстве. Творческая судьба Кабалье — это не только выдающиеся оперные постановки. Для меня, например, не менее важна поддержка молодых талантов, потому что она многих раскрывала и многим помогала. На моём пути, к счастью, встречались люди планетарного масштаба в разных профессиях. И я могу утверждать: чем выше человек, чем талантливее, гениальнее, тем он проще в общении. Мы с ней общались неоднократно, и это было всегда просто. Создавалось такое ощущение, что мы знакомы уже много лет», — поделился он.

Мацуев добавил, что Кабалье задала высокий уровень не только в классическом искусстве, но и в его соединении с другими стилями и направлениями.

«Я всегда привожу в пример их дуэт с Фредди Меркьюри. Это был прорыв в космос. И до сих пор, на мой взгляд, в соединении классической и рок-музыки никто не приблизился к этому уровню. Всегда вспоминаю их Barcelona, потому что это два уникальных голоса, личности, темперамента. Это абсолютная классика. Я переслушиваю её сотни раз, и это гениально. Это огромная потеря для всего искусства», — заключил он.

Ранее стало известно, что Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

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