Ученица Монтсеррат Кабалье поделилась воспоминаниями о своей наставнице

Ученица испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье Елена Макарова в беседе с RT поделилась воспоминаниями о своей наставнице, скончавшейся в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

«Монтсеррат была великой певицей и актрисой. Это эпоха, которая, думаю, будет учить ещё многие поколения, потому что в отличие от некоторых современных певцов она пела не только голосом, но ещё сердцем и душой. Кабалье очень много давала людям. Была человеком совершенно удивительным, с огромным чувством юмора... Она была очень мужественной, потому что болела давно, но после многочисленных операций быстро выходила на сцену. За сценой она могла плакать от боли, но всё равно выходила, улыбалась и дарила людям всю ту радость, за которой они приходили на концерты», — рассказала она.

Макарова отметила, что Кабалье была «очень строгим педагогом», но зато, по её словам, всегда добивалась от учеников, чего хотела.

Она также добавила, что в Испании люди быстро переходят на «ты». Несмотря на то что Макарова прожила долгое время в этой стране, она всё равно не могла обращаться к Кабалье фамильярно.

«Были два человека, которым я не могла сказать «ты». Один из них — Монтсеррат Кабалье. Она говорила: «Ты же меня обижаешь! Почему всем говоришь «ты», а ко мне обращаешься на «вы»?» Но я не могла. У неё была какая-то удивительная аура, которая не позволяла перейти определённую черту в отношениях с ней. Она унесла с собой очень большой кусок моей жизни, и, думаю, вместе с ней ушёл огромный пласт культуры этого мира», — заключила Макарова.

Ранее стало известно, что Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.