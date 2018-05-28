«Самоотверженная смотрительница повисла у него на руке»: в Третьяковке воссоздали хронологию нападения на картину Репина

В Третьяковской галерее состоялся брифинг, в ходе которого сотрудники музея подробно рассказали о событиях 25 мая — тогда один из посетителей повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». По словам музейных работников, предугадать поведение злоумышленника было невозможно. Они призвали ужесточить наказание за вандализм в отношении художественных ценностей, чтобы предотвратить подобные инциденты в дальнейшем. Сегодня наказание по данной статье варьируется от крупного денежного штрафа и обязательных работ до тюремного заключения на срок до трёх лет.

В понедельник 28 мая в Третьяковской галерее состоялся брифинг по вопросу порчи картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» одним из посетителей музея. В ходе встречи сотрудники «Третьяковки» воссоздали хронологию событий и рассказали о мерах, которые планируется предпринять во избежание повторения подобных инцидентов.

По словам директора музея Зельфиры Трегуловой, акт вандализма был совершён около 21:00 в пятницу, 25 мая — время, когда посетителей начали просить покинуть помещения. В зале, где висело полотно Репина, на тот момент находился только один человек. В ответ на просьбу покинуть помещение он направился к выходу, однако внезапно повернулся и «с невероятной скоростью бросился обратно в этот зал».

«Смотрительница — а смотрители у нас в основном всё-таки дамы пенсионного возраста — побежала как могла быстро за ним, но когда она добежала до этого зала, уже слышался звон разбитого стекла», — отметила Трегулова.

В музее подчёркивают, что на то, чтобы добежать до картины, у мужчины ушло лишь около пяти секунд. Оказавшись рядом, он схватил стойку ограждения и трижды ударил по немецкому стеклу, которое изготовили для защиты полотна в Германии.

«Эта самоотверженная смотрительница повисла у него на руке, и уже подбежавшая служба охраны Третьяковской галереи смогла прекратить дальнейшие действия этого человека», — подчеркнула директор.

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Москве © Евгения Новоженина

РИА Новости

После произошедшего в службу безопасности поступил сигнал о нарушении целостности полотна, и имевшие на то полномочия сотрудники музея немедленно связались с полицией, откуда в скором времени прибыло «огромное количество» стражей правопорядка.

Спустя сорок минут в зале побывали реставраторы. Они при поддержке специализированной компании по обращению с художественными ценностями приняли меры по защите полотна от дальнейших повреждений. Стёкла были вынуты, картина — демонтирована и перевезена в реставрационную мастерскую. Всю ночь сотрудники музея составляли текст обращения, которое появилось на сайте Третьяковской галереи на следующее утро.

«Как только я смогла, я позвонила министру культуры Владимиру Ростиславовичу Мединскому и поставила его в известность о том, что произошло», — рассказала Трегулова.

«Обычный адекватный посетитель»

Примечательно, что это уже не первый акт вандализма, совершённый над работой Репина. В 1913 году другой злоумышленник разрезал полотно ножом в нескольких местах.

Трегулова подчёркивает, что в XX веке вандализм в отношении величайших художественных произведений был особенно частым явлением: нападениям со стороны посетителей подвергались «Мона Лиза» Леонардо да Винчи (теперь она помещена в нишу из непробиваемого стекла), «Ночной дозор» Рембрандта (возле этой картины дежурят два охранника), «Венера с зеркалом» Веласкеса, скульптура «Пьета» Микеланджело и другие шедевры искусства.

Один из наиболее громких случаев подобного рода связан с произведением, хранящемся в российском музее — Эрмитаже. В 1985 году 48-летний житель Литвы пришёл в Эрмитаж, узнал у сотрудников, какой экспонат представляет наибольшую ценность, после чего плеснул серную кислоту на картину Рембрандта «Даная» и дважды порезал её ножом. Мужчина был признан невменяемым и отправлен на лечение.

По словам сотрудников Третьяковской галереи, повредивший полотно Репина мужчина вёл себя спокойно, как «обычный адекватный посетитель», и, подчёркивает главный хранитель галереи Татьяна Городкова, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Понять, что он собирается повредить полотно Репина, было невозможно.

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. © Евгения Новоженина

РИА Новости

После реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. Однако, подчёркивает Трегулова, дабы предотвратить повторение подобной ситуации, необходимо ужесточить наказание за вандализм в отношении художественных ценностей.

«Нас сегодня больше всего беспокоит, что, согласно существующему законодательству, максимальный срок для подобных преступлений, независимо от значимости и значительности нанесённого ущерба — штраф до 3 млн рублей и заключение на три года», — отметила она.

Инициативу ужесточения ответственности по этой статье уже поддержали в Министерстве культуры. С просьбой рассмотреть такую возможность к депутатам Государственной думы обратился первый заместитель главы ведомства Владимир Аристархов.

«Мы настаиваем на максимально суровом, максимально жёстком наказании для этого человека», — заявил он.

В отношении посетителя музея возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Наказание по этой статье варьируется от крупного денежного штрафа и обязательных работ до тюремного заключения на срок до трёх лет.