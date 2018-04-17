«Кино не про футбол»: в прокат выходит фильм «Тренер» Данилы Козловского

В четверг, 19 апреля, в российский прокат выходит спортивная драма «Тренер» — первый фильм, над которым Данила Козловский работал в качестве режиссёра. Кроме того, он стал сценаристом и продюсером картины, а также сыграл в ней главную роль. В центре сюжета — история известного футболиста, который после отстранения от участия в матчах отправляется в Новороссийск тренировать местную команду. Преодолевая активное сопротивление игроков, новый тренер начинает делать из них звёзд отечественного спорта.

В российский прокат выходит спортивная драма «Тренер». Актёр Данила Козловский выступил в качестве режиссёра, исполнителя главной роли, продюсера (другими продюсерами киноленты стали Пётр Ануров, Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Григорий Стоялов) и одного из авторов сценария.

Идея снять эту картину также принадлежит Козловскому. И возникла она, по его собственному признанию, благодаря «актёрскому желанию сыграть футбольного тренера».

«Меня всегда, помимо того, что происходит на поле, привлекало (и как артиста, и как наблюдателя) то, что происходит на бровке — это сверхэмоциональное драматическое поведение тренеров, когда они ничего не могут сделать и пытаются повлиять на то, что происходит перед их глазами. Мне как артисту всегда было это интересно. Не говоря уже о том, что это очень театрально, кинематографично и привлекательно. Потом возник вопрос: «А где, собственно, сыграть футбольного тренера?» Никто на тот момент ничего не предлагал, связанного с футболом», — рассказал Козловский.

Тогда актёр написал сценарий и вместе с Петром Ануровым приступил к работе над картиной.

Сюжет «Тренера» выстраивается вокруг эпизода из жизни вымышленной звезды российского футбола Юрия Столешникова (Данила Козловский). Из-за неудачного пенальти во время важного матча он нападает на болельщика, провоцирует беспорядки на стадионе и за это временно отстраняется от соревнований.

Однажды уже потерявшего надежду на возвращение в футбол спортсмена приглашают стать главным тренером провинциальной команды «Металлург», игроки которой давно не показывают хороших результатов, зато исправно получают премии за ничьи. Столешников соглашается и летит в Новороссийск. Выясняется, что его новые подопечные не только находятся в ужасной спортивной форме, но и просто не хотят работать на результат. А потому упорно бойкотируют новоиспечённого тренера.

Разумеется, Столешникову не сразу, но всё же удаётся отыскать ключ к сердцам игроков и заставить их работать. А ещё герой найдёт и свою любовь в лице врача-реабилитолога (Ольга Зуева), и своё призвание.

© Кадр из фильма «Тренер»

Дорогой «Тренер»

Бюджет фильма составил 390 млн рублей (к слову, на другой громкий спортивный кинорелиз этого года — мелодраму «Лёд» — ушло лишь 150 млн рублей). По словам Козловского, часть средств выделило государство, кроме того, существенно помогли проекту «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова и холдинг ВГТРК.

К съёмкам своего первого фильма Козловский подошёл ответственно — ночами переписывал сценарий, заставлял футболистов делать по 28 дублей удара головой. Однако именно эта скрупулёзность вкупе с отсутствием опыта сыграли с ним злую шутку.

Диалоги, которые должны были быть содержательными, получились затянутыми и обременёнными ненужными деталями — сценаристы переборщили в попытках сделать их как можно более жизненными. Совершенно сырой вышла любовная линия: фильм вполне мог бы обойтись без героини Ольги Зуевой и бессмысленной постельной сцены в свете красных ламп. Куда больше внимания, напротив, можно было бы уделить невысказанным чувствам героини Ирины Горбачёвой.

Массу вопросов вызывает и работа оператора, которым стал талантливый и опытный Фёдор Лясс. «Тренер» отснят в весьма оригинальной стилистике: порой камеру будто бы заслоняют посторонние предметы, а на переднем плане в расфокусировке оказываются то носок игрока, то рулон обоев. Приём этот оригинальный — но подходит он, скорее, для клипов или фильмов менее масштабных и коммерчески ориентированных.

Целостность картины не поддерживает и музыкальный ряд. Не совсем ясно, чем руководствовался Козловский в выборе саундтреков: в разное время в кадре играют композиции Фрэнка Синатры, групп Kaleo и ДДТ. Создаётся впечатление, что режиссёр решил вместить в один фильм всё, что ему когда-то приглянулось.

Отцы и дети

Тем не менее в «Тренере» есть и немало положительных сторон. К примеру, его непредсказуемость. Невозможно предугадать, что случится в кадре в следующий момент: будет главный герой плакать или бить стёкла стульями, попадёт он, будучи пьяным, по мячу или промажет.

Интересен и выбор сюжетной линии отцов и детей. В сложных отношениях с отцами находятся сразу несколько героев: президент «Металлурга» Лара страдает из-за необходимости выстраивать жизнь согласно желаниям папы-мэра, новая возлюбленная Столешникова одна воспитывает младшую сестру — их отец ушёл из семьи после смерти матери. Чрезвычайно запутанные отношения с отцом выстроил и главный герой. Создатели картины предлагают зрителям самостоятельно домыслить предысторию конфликта, однако в общих чертах всё довольно ясно: папа был слишком занят налаживанием карьеры сына и недодал ему любви. Сын вырос и обиделся.

«У нас было в сценарии детство, и мы даже сняли одну сцену из детства. Но я потом от неё отказался... Вот мы видим ребёнка в детстве, видим какой-то конфликт — и как будто лишаем зрителя возможности пофантазировать, соединить себя со своей болью. Потому что одни из самых сложных отношений в жизни — во всяком случае, у меня — это отношения с близкими людьми, которых ты любишь и от которых ты зависим эмоционально», — отметил Козловский.

Он рассказал, что перед началом съёмок полтора часа проговорил с Андреем Смоляковым, сыгравшим роль отца Юрия Столешникова, на тему отношений между отцами и детьми.

«Это была такая сверка часов. Больше нам не понадобилось никакого разговора. В следующий раз мы просто встретились на площадке и работали», — пояснил режиссёр.

© Кадр из фильма «Тренер»

Главный фильм про футбол

Однако наиболее сильной и, как ни странно, самой трогательной стороной «Тренера» стала линия отношений команды и футбольных фанатов. Причём на фоне приближающегося чемпионата мира в России эта тема может заиграть новыми красками.

По признанию Козловского, фильм изначально делался в расчёте на выход аккурат к чемпионату.

«Для нас, как для продюсеров, было принципиально, на чём мы будем строить всю дальнейшую маркетинговую кампанию... Мы хотели, конечно же, выйти перед чемпионатом мира — в момент, когда вся страна будет ждать этого уникального, невероятного события... И у нас была такая амбиция — стать главным фильмом про футбол к чемпионату мира. Хотя это кино не про футбол, безусловно», — объяснил он.

Козловский подчёркивает, что пытался рассказать человеческую историю, в которой вид спорта не так уж и важен. Не нужно разбираться в футболе, чтобы смотреть фильм, — это история о людях, об их радостях и горестях.

По словам режиссёра, сегодня в обществе очень непростое отношение к российскому футболу.

«Но, вы знаете, когда я прихожу на стадион, я вижу, с каким энтузиазмом люди поддерживают команды, поддерживают сборную. Вижу, что наша сборная способна показывать серьёзные результаты, творить чудеса, дарить людям эмоции. Да, может быть, в последнее время это бывает не так часто. Но я из тех, кто верит в свою национальную сборную в преддверии чемпионата. Я из тех, кто будет болеть, будет поддерживать, орать до хрипоты. И, я уверен, нас — миллионы», — уверяет Козловский.