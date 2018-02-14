Золушка из Иркутска: в прокат выходит спортивная мелодрама «Лёд»

В российский прокат в среду выходит спортивная драма «Лёд»: история о непростой судьбе фигуристки из Иркутска, которой сначала приходится бороться за право заниматься любимым делом, а потом, после серьёзной травмы, и вовсе — за возможность ходить. Роли в фильме исполнили Аглая Тарасова, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Александр Петров и Милош Бикович. В качестве режиссёра картины выступил клипмейкер Олег Трофим. Для него «Лёд» стал дебютной работой в кино.

В российский прокат выходит фильм «Лёд» — спортивная мелодрама о взлётах и падениях юной фигуристки из Иркутска. История сентиментальная и в некотором роде оригинальная: создатели фильма решили не брать за основу сюжета реальное историческое событие, а спорт и победы отодвинуть на задний план.

На чём именно режиссёр и сценаристы хотели сфокусировать внимание зрителя, сказать сложно. «Лёд» — то ли история про упорство, то ли — про поддержку, то ли — про исцеляющую силу любви.

Главная героиня (роль маленькой Нади исполнила Диана Енакаева) с детства грезит фигурным катанием и представляет, как выходит на лёд и исполняет там тройные прыжки. Только вот лучший в Надином родном Иркутске тренер (её сыграла Мария Аронова) ни в какую не хочет брать девочку в свою группу. Поэтому будущая спортсменка учится кататься под руководством мамы (Ксения Раппопорт), по знаменитому советскому пособию Виктора Рыжкина «Ледовая сюита».

Всё усложняется, когда мама без чувств падает прямо на замёрзший Байкал во время одного из таких занятий, а оставшаяся сиротой Надя остаётся жить со своей полусумасшедшей тёткой (Ксения Лаврова-Глинка). Казалось бы, о заветной мечте пора забыть. Но нет: девочка с завидным упорством накатывает круги под окнами тренера и в конце концов попадает в ряды воспитанниц спортивного интерната.

© Кадр из фильма «Лёд» (2018)

Здесь история про упорство заканчивается, а начинается — про что-то другое. Зритель видит уже повзрослевшую Надю (Аглая Тарасова), беспрекословную чемпионку и всеобщую любимицу. Её, действительно, любят все: даже «звёздный» фигурист Владимир Леонов (Милош Бикович) не в силах устоять перед грацией героини. Надежда становится его партнёршей — и в спорте, и в жизни — и мгновенно обретает известность на всю страну. В конце очередного выступления Леонов собирается сделать возлюбленной предложение руки и сердца, однако нечаянно роняет её на лёд. В результате падения девушка становится инвалидом. Врачи сомневаются, что Надя когда-нибудь сможет встать на ноги — о коньках не идёт и речи. Таким образом, она теряет разом карьеру и жениха (второй сбежал, испугавшись сложностей). Теперь фигуристке предстоит снова научиться ходить и найти на этот раз настоящую любовь.

Оба эти сюжета слишком откровенно отсылают нас к знаменитым европейским сказкам в прочтении Disney. Часть про трудолюбивую сироту, которую заставляет торговать бананами нечуткая родственница, напомнит зрителю «Золушку». Затем начинается «Спящая красавица» — история про обездвиженную принцессу, пробудившуюся лишь после «поцелуя истинной любви».

Конечно, создатели фильма открыто позиционируют его как «трогательную сказочную историю о любви», однако вряд ли под «сказочной историей» подразумевается повторение уже тысячу раз обыгранных схем.

Несложно предугадать всё, что будет происходить в кадре. Кроме одного: кто, когда и о чём с экрана запоёт. Потому что «Лёд» к тому же — мюзикл, в котором герои поют, танцуют и бродят кругами под популярные русскоязычные хиты.

В этом контексте невозможно не вспомнить недавний фильм производства той же Art Pictures Studio «Мифы» — в нём актёры пели под руководством другого режиссёра-дебютанта, Александра Молочникова. Правда, во «Льду» музыкальные номера сильнее и обстоятельнее — чувствуется рука мастера (здесь нужно отметить, что до начала карьеры в кино режиссёр Олег Трофим успел зарекомендовать себя как клипмейкера — в его послужном листе можно найти ролики для Тимати и L’One).

© Кадр из фильма «Лёд» (2018)

Выбор композиций, впрочем, выглядит весьма неоднозначно — «Я солдат» группы 5nizza в исполнении юных фигуристок или «Делай как я» Богдана Титомира в спортзале звучат по-абсурдистски весело и задорно. Но когда кровать с маленькой Надей и её мамой кружится по льду под Земфиру, а хоккеист Саша гуляет по Парку Горького и поёт Цоя, очень хочется, чтобы этот перфоманс поскорее закончился — несмотря на любовь к авторам песен.

Так или иначе, музыкальные номера вносят некоторое оживление в этот фильм, который вплоть до выхода Александра Петрова (хоккеист Саша) походит на рядовую мелодраму о сильной, самоотверженной, но нуждающейся в крепком мужском плече женщине. Саша каким-то совершенно неприличным образом выделяется на общем фоне, будто бы подчёркивая «плоскость» остальных персонажей — трудолюбивой Нади, суровой, но доброй внутри тренера Шаталиной, хрупкой и заботливой мамы, ненадёжного Леонова, шубутной тёти.

Вместе с Петровым появляется надежда — не та фигуристка Надежда, которой, несмотря на все старания Аглаи Тарасовой всё же не получится сопереживать — а надежда на то, что картину всё же будет можно досмотреть до конца.

Композиция фильма закольцована: ближе к концу зрителей возвратят к эпизоду с падением, показанному в начале. После него следуют несколько минут кульминации, в ходе которой нам лишний раз дадут понять, кто есть кто и какие цели преследует. А затем — долгожданный финал, который никого не удивит. Лишь порадует: всё хорошо, что хорошо кончается.