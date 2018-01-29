Музыкальный олимп: премию «Грэмми» получили российский пианист, Бруно Марс и автор песни про Путина

В Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения премии «Грэмми» — одной из главных наград музыкальной индустрии. В 2018 году победителей выбирали в 84-х номинациях. Обладателем сразу трёх статуэток в главных категориях — «Запись года», «Альбом года» и «Песня года» — стал Бруно Марс. Лучшим новым артистом была признана канадская соул-исполнительница Алессия Кара. «Грэмми» за «лучшее инструментальное соло» получил российский пианист Даниил Трифонов. В номинации «Лучшая аранжировка» победил американский музыкант Рэнди Ньюман, выпустивший песню под названием «Путин».

В Нью-Йорке состоялась 60-я церемония вручения премии «Грэмми» — одной из самых престижных и масштабных наград в музыкальной индустрии. Как и прежде, победителей выбирали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи США. В этом году статуэтки в виде граммофона присуждались в 84-х номинациях.

Во время церемонии с музыкальными номерами выступили Элтон Джон, Майли Сайрус, Стинг, U2, Луис Фонси и Дэдди Янки (Despacito) и другие. Ведущим второй год подряд был британский актёр Джеймс Корден.

Многие участники и гости церемонии украсили одежду белыми розами в знак солидарности с движением против сексуальных домогательств. Кроме того, данную тему артисты затрагивали и во время своих речей и песен. В частности, певица Кеша исполнила песню Praying о её отношениях с продюсером Доктором Люком, которого она обвиняет в изнасиловании.

Основные номинации

В трёх из четырёх главных категорий на этот раз победил американский певец Бруно Марс. Лучшей записью признана композиция 24K Magic, лучшим альбомом — одноимённый диск, а лучшей песней — That's What I Like.

Лучшим новым исполнителем стала 21-летняя канадская соул-певица Алессия Кара.

В категории «Лучший кантри-альбом» статуэтку забрал американский певец Крис Стэплтон, «Лучший рэп-альбом», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео» — Кендрик Ламар, «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой» — американская рок-группа Portugal, «Лучшее сольное поп-исполнение», «Лучший поп-альбом» — британец Эд Ширан с песней Shape of you. Наградой за «Лучший танцевально-электронный альбом» отмечен 3-D The Catalogue немецкой группы Kraftwerk.

«Грэмми» за лучший традиционный вокальный поп-альбом получил диск «Тонни Беннетту 90» (Tony Bennett Celebrates 90). Лучшей песней в жанре рок стала Run американской группы Foo Fighters, лучшим рок-альбомом — A Deeper Understanding группы The War on Drugs. Награды за лучший латиноамериканский поп-альбом удостоилась Шакира (El Dorado).

В номинации «Лучшая аранжировка» премию забрал американский певец, аранжировщик, кинокомпозитор и пианист Рэнди Ньюман. Победу ему принесла шутливая песня «Путин» (Putin).

музыкант Рэнди Ньюман

globallookpress.com

© Jeff Moore

Победные этюды

«Грэмми» за «Лучшее инструментальное соло» получил российский пианист и композитор Даниил Трифонов. Награды удостоился его альбом Transcendental с этюдами Ференца Листа.

На премию в категории «Лучший классический сольный альбом» был номинирован диск «Свиридов: Отчалившая Русь» оперного певца Дмитрия Хворостовского и дирижёра Константина Орбеляна. Её могли присудить Хворостовскому посмертно, однако лауреатом премии в данной номинации стала канадская оперная и концертная певица Барбара Ханниган.

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Валерий Гергиев и представители Мариинского театра, выдвинутые на соискание премии в категории «Лучшая оперная запись» за исполнение оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок», награду также не получили — она досталась австрийскому дирижёру Гансу Графу и Хьюстонскому симфоническому оркестру за исполнение оперы «Воццек» австрийского композитора Альбана Берга.

Фицджеральд, Ростропович и Горбачёв

Премия «Грэмми» (Grammy, от слова «граммофон») была учреждена Национальной академией искусств и науки звукозаписи США в 1958 году. Первая церемония вручения награды состоялась в 1959 году. Тогда статуэтки получили Доменико Модуньо, Генри Манчини, Элла Фицджеральд, Росс Багдасарян — старший, Каунт Бейси, The Kingston Trio и The Champs.

За годы существования премии чаще всего её лауреатом становился венгерский и английский дирижёр Георг Шолти (31 раз). С небольшим отрывом от него в списке рекордсменов следует американская скрипачка и кантри-исполнительница Элисон Краусс (27 статуэток). Чаще, чем другие музыкальные коллективы, «Грэмми» получала ирландская рок-группа U2 — 25 раз.

Советским и российским музыкантам «Грэмми» вручали в основном за заслуги в области классической музыки. Так, лауреатами премии в разное время становились пианист Святослав Рихтер, виолончелист, пианист и дирижёр Мстислав Ростропович, скрипач Максим Венгеров, пианист Евгений Кисин, дирижёр Юрий Башмет и его оркестр, оперная певица Ольга Бородина и другие.

В 2003 году лауреатом в номинации «Лучший речевой альбом для детей» стал первый президент СССР Михаил Горбачёв. Он вместе с Биллом Клинтоном и Софи Лорен озвучил симфоническую сказку Сергея Прокофьева «Петя и Волк».