«Есть вещи, о которых шутить можно и нужно»: генеральный продюсер ТНТ — о рынке телевидения в новый период

Телевидение, как и все сферы нашей жизни, в последнее время претерпело ряд существенных изменений. Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов рассказал RT, как повлиял на медиарынок уход западных рекламодателей и какие программы сегодня наиболее привлекательны для зрителей. Также он объяснил, как относится к артистам, покинувшим страну после начала СВО, и почему сейчас особенно востребована политическая сатира.

— После начала СВО с российского рынка ушли крупные западные бренды, которые составляли существенную часть рекламодателей на ТВ. Насколько сильно это ударило по финансовым показателям канала?

— Всё как раз наоборот. У телеканала ТНТ, да и вообще у всего медиахолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» рекордная выручка за последние два года. Об этом говорят цифры: за 2023 год чистая прибыль ТНТ увеличилась на 36%, а доля канала, то есть количество зрителей программы или временного отрезка, выраженное в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор, увеличилась на 12%. Сейчас можно сказать, что в каком-то смысле это ренессанс российского телевидения.

— Как известно, общая доля просмотра ТВ в России за последние годы падает. Как в этой связи телеканалам оставаться привлекательными для рекламодателя?

— Аудитория телевидения действительно уменьшается, но у нас есть преимущество в виде сильного бренда: ТНТ всегда будет привлекателен для рекламодателей. Если говорить о телевидении в целом, то его много лет пытаются списать со счетов. Но не надо забывать, что это всё ещё самое доступное бесплатное развлечение в России.

Принято говорить, что линейное смотрение уходит в прошлое, но вот вам свежий пример: «Универ. 13 лет спустя» стартовал на ТНТ с долей 14,6% и стал лидером слота (временной диапазон телевещания. — RT). О чём это говорит? Зрители готовы смотреть телевизор, если им интересен твой бренд.

Да, с развитием интернет-платформ конкуренция заметно выросла, поэтому мы делаем всё больше премьерного контента, привлекаем больше звёзд, создаём новые смыслы и активно сотрудничаем с диджитал-платформами. Это и есть секрет привлекательности для рекламодателей — оставаться актуальным.

— На что сейчас запрос у зрителя? Какие проекты получают наибольший отклик? Остросоциальные проекты или всё же больше юмор востребован?

— Мы всегда были экспертами в области юмора — за это нас полюбил зритель. А юмор — это всегда про остросоциальный контекст. Так что одно без другого существовать не может. Взять тот же «Универ». В нём поднимаются серьёзные темы института брака, родительства, связи поколений. И эти истории становятся топливом для создания комедии. Зритель это тонко считывает: местами это трогательно, а местами смешно — всё как в жизни.

Также есть запрос на большие реалити-шоу. У нас уже накоплен в этом колоссальный опыт, и мы понимаем, почему это работает и почему это работает только у нас. «Новые звёзды в Африке» — уже культовый бренд, «Сокровища императора» с первого же сезона влюбили в себя зрителей, «Выжить в Дубае» прямо сейчас заходит на второй сезон. Скоро к этим проектам добавится новое реалити-шоу, которое мы снимаем в Южной Америке.

В условиях изоляции российского спорта мы решили поддержать наших атлетов и создали шоу для них и про них. Спортивно-экстремальный проект «Титаны» — наш первый подобный опыт, и мы планируем развивать спортивно-развлекательное направление на канале. Потому что спорт в России — это не просто спорт, для многих это и есть жизнь. Шоу «Титаны» именно про это. Проект показал невероятный старт: доля второго выпуска составила 22,6% с ростом относительно первого выпуска. Так что второй сезон этого реалити — вопрос времени.

«Создавать собственные хиты»

— Насколько западные санкции отразились на процессе отечественного производства сериалов и программ?

— Я бы сказал, что санкции отразились больше не на производственной части, а на дистрибуционной. Но при этом у нас появилось больше партнёрских отношений с азиатскими странами. Что касается производства, то большая часть мира для нас открыта. И мы с ней работаем: мы сейчас активно снимаем в Индии, Марокко, ОАЭ, Южной Африке, Турции и Китае.

Да, мы потеряли западное кино, но зато у нас появилась возможность создавать собственные хиты. Сейчас у телеканала ТНТ и «Газпром-Медиа Холдинга» в этом направлении идёт небывалый взлёт. Мы активно занимаемся разработкой собственного кино и о нескольких проектах можем заявить уже сейчас.

У нас в разработке находится полнометражный фильм «Простоквашино» на основе всем известной истории Эдуарда Успенского, который мы делаем совместно с «Союзмультфильмом» и компанией КБА. Также с «Союзмультфильмом» и 1-2-3 Production мы готовим полнометражный фильм «Умка» — про дружбу мальчика и белого медведя. Это будет новая красивая экранизация, которая поможет зрителям нового поколения познакомиться с хорошими и добрыми историями, на которых мы сами росли в детстве.

— После отъезда специалистов индустрии за рубеж с началом СВО многие говорят о кризисе кадров. Речь не столько об актёрах, сколько о сценаристах, монтажёрах, художниках и т. д. Насколько сильно это на самом деле отразилось на индустрии?

— Мы чувствовали кадровый голод задолго до 2022 года. Это больше связано с развитием индустрии и увеличением числа онлайн-платформ.

— После начала СВО страну покинули некоторые популярные артисты. Как канал относится к таким артистам сегодня? Возможно ли гипотетически их возвращение в эфир и при каких условиях?

— Я с большим уважением отношусь ко всем, кто причастен к успеху ТНТ. Но мне сложно представить, что я откажу своей стране в поддержке в такой сложной геополитической ситуации. Я здесь родился и вырос, получил образование и работу, воспитываю здесь своих детей. Желания куда-то переехать навсегда у меня никогда не было.

Тем, кто уверенно рассуждает о внешней политике своей страны, особенно из-за рубежа, лучше быть дипломатами, а не артистами.

— ТНТ позиционирует себя как развлекательный, неполитизированный канал. Вместе с тем в проекте Comedy Club в последнее время стало больше политического юмора. Где проходит эта тонкая грань, которую вы не переступаете? Меняется ли она в зависимости от момента?

— Тонкая, изящная и актуальная политическая сатира всегда присутствовала на нашем канале — не только в Comedy Club, но и в «Лиге городов», «Однажды в России», а также в наших сериалах.

Например, прямо сейчас мы разрабатываем комедийный сериал об одном пожилом американском президенте. Не буду конкретизировать, о ком речь, скоро поделимся подробностями, следите за анонсами.

На мой взгляд, дело не в количестве политического юмора, а в том, что этот тип юмора стал гораздо заметнее. Такой контент сейчас лайкают и хейтят гораздо больше, он на виду — так работают алгоритмы и тренды социальных сетей. Почему мы его создаём? Потому что не можем существовать в отрыве от реальной жизни. Звёздам и продюсерам ТНТ уже давно не по 25 лет: мы все в таком возрасте, когда странно быть оторванными от картины мира, не интересоваться тем, что происходит вокруг тебя.

А если говорить о грани, которую мы не переступаем, то это, во-первых, законы Российской Федерации, а во-вторых — нравственные и этические рамки, заложенные в нас воспитанием и образованием. Есть вещи, о которых шутить нельзя, и любой профессионал это понимает. Но есть вещи, о которых шутить можно и нужно. Что мы и делаем.