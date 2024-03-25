Культурное объединение: Россия и Индия снимут совместный фильм «Жемчуг»

Представители России и Индии подписали меморандум о совместном производстве картины под названием «Жемчуг». Режиссёром выступит Тина Баркалая, а продюсировать фильм будет Екатерина Филиппова. Сюжет проекта основан на пьесе «Нервы» Юлии Лукшиной. В ленте пойдёт речь об опеке над детьми и о том, что порой хороший детский дом лучше, чем плохая семья. Съёмки пройдут как в Индии, так и в России. Подробности — в материале RT.

На международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» подписан меморандум о производстве российско-индийского фильма под названием «Жемчуг». Режиссёром выступит Тина Баркалая. Ранее она приложила руку к созданию мюзикла «Три мушкетёра» (2004) и комедийной драмы «Сказки Гофмана», которая выходит в широкий прокат 28 марта.

Над созданием фильма будет работать отечественная кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и индийская Kartina Entertainment. Продюсером ленты станет Екатерина Филиппова («Француз», «Человек, который удивил всех»). По её словам, Министерство культуры России поддержало производство картины и выделило грант. Она отметила, что съёмки фильма начнутся в ноябре или декабре 2024-го.

«Нам нужен снег здесь и отсутствие дождей в Индии, мне кажется, эти два сезона магическим образом совпадают», — приводит слова продюсера ТАСС.

В основу сюжета легла пьеса «Нервы» Юлии Лукшиной. История в ленте развернётся в России (Москве и Ханты-Мансийске) и Индии. По словам Филипповой, это фильм о детях из неблагополучных семей.

«Это семейная сага, современная, привязанная к очень актуальной теме детской опеки, удочерения, усыновления. История уникальна тем, что там нет стандартизированного подхода к теме в плане тяжёлого социального вектора», — заявила она.

Продюсер также отметила, что это история о том, что хороший детский дом порой лучше, чем токсичная семья или плохие родители. Филиппова уточнила, что в картине пойдёт речь о девочке, которой пришлось пережить много бед и испытаний, сделавших её сильной.

«Дальше вполне возможно, что это вырастет в продолжение, потому что очень будет интересно, что станет с этой девочкой, когда ей исполнится 18 лет», — добавила Филиппова.

Большая часть съёмок пройдёт в Ханты-Мансийске — именно там по сюжету живёт главная героиня. Её бабушка любит культуру Индии и прививает эту страсть внучке, что станет ключевым моментом в развитии истории.

Актёрский состав фильма пока неизвестен. По словам Филипповой, у кинематографистов есть список актёров, которых они хотят видеть в проекте. В съёмках картины в том числе примут участие индийские артисты.

В 2017 году Дмитрий Медведев утвердил соглашение о совместном кинопроизводстве России и Индии, что должно расширить прокатные возможности обеих стран и укрепить связи между государствами.

Согласно документу, авторские права на тот или иной проект будут принадлежать стране, вложившей большую часть финансовых средств в производство. В случае равных затрат картина на конкурсах будет считаться произведением режиссёра.

Между тем в 2023 году в Ханты-Мансийске велись съёмки российско-индийской киноленты под рабочим названием «Снежный цветок» режиссёра Гаджендры Ахире. В производстве картины участвовал медиахолдинг «Югра», сотрудники которого ко всему прочему даже исполнили второстепенные роли. По словам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, «Снежный цветок» — первый такой проект, разработанный в сотрудничестве киноиндустрии России и Индии.

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Также в 2023-м стало известно о планах телеканала ТНТ снять фильм в сотрудничестве с индийскими партнёрами. Ожидается, что роли в ленте о двух братьях, которых развела судьба, исполнят российские комики Демис Карибидис и Михаил Галустян.

В 2021-м в СМИ сообщалось, что кинематографисты из обеих стран снимают ленту с рабочим названием «Производство 70», главные роли в которой исполнят известные болливудские артисты Салман Кхан («Патхан. Схватка со смертью») и Катрина Каиф («Пока я жив»). Режиссёром проекта стал Маниш Шарма («Свадебная церемония», «Фанат»).

Фильм считается первым проектом совместного производства, получившим поддержку по федеральной программе рибейтов (возвращение потраченных средств), а именно субсидию от Минэкономразвития и Российского экспортного центра на съёмки картины на территории РФ.

В ленте рассказывается о сотрудниках внешней разведки Индии, работающих в том числе в России. Кинематографисты планировали поставить на улицах Санкт-Петербурга погони с участием каскадёров, многие из которых — россияне. Более 80% съёмочной группы составили местные специалисты.

«Стоимость услуг российской команды оказалась выше, чем если бы мы снимали подобные сцены в Индии, но благодаря компенсации по системе рибейта нам удалось нанять профессиональную местную команду и снять красивые яркие кадры на улицах Санкт-Петербурга», — рассказывал продюсер проекта Судханшу Кумар «Российской газете».

На данный момент неизвестно, на какой стадии развития находится производство фильма и когда он будет выпущен в прокат.