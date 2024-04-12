«Холоп 3», «Буратино» и драма про Пушкина: Фонд кино провёл очную защиту национальных проектов

Фонд кино провёл питчинг, на котором лидеры российского кинопроизводства защищали национальные проекты. Всего комиссии был представлен 21 фильм, среди которых историко-биографическая драма «Рождение империи» о Петре I, фантастический боевик «Девятая планета», музыкальная сказка «Буратино», а также экранизации романа Бориса Васильева «В списках не значился» и книги «Три толстяка». Кроме того, были презентованы продолжения уже полюбившихся российскому зрителю историй: третья часть «Холопа», в которой персонаж Милоша Биковича перевоспитает целую семью, вторая часть «Чебурашки» и картина «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма». В финале питчинга представили биографическую ленту «Пророк. История Александра Пушкина». Подробности — в материале RT.

В пятницу, 12 апреля, Фонд кино провёл очную защиту национальных проектов, производство которых осуществляется лидерами российского кинопроизводства. Всего был представлен 21 фильм.

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова анонсировала приключенческую историческую драму «Королева Анна», действие которой разворачивается в XI веке. По сюжету дочь Ярослава Мудрого выдают замуж за французского короля. Героиня отправляется в путешествие к будущему мужу в сопровождении воина Остромира, давшего клятву во что бы то ни стало доставить княжну целой и невредимой. По пути Анна и Остромир узнают друг друга и влюбляются.

Режиссёр ленты — Алексей Сидоров, ранее работавший над сериалом «Бригада» и фильмом «Т-34». По его словам, начало съёмок запланировано на середину лета.

«Фильм насыщен действием. В нём хватает визуальных и энергетических вершин, которые мы сейчас разрабатываем», — сказал режиссёр во время защиты.

Постановщик отметил, что это будет лента о вечной любви.

Также студия презентовала историко-биографическую драму Андрея Кравчука «Рождение империи» о жизни Петра I в период с 1698 по 1709 год. В те годы он противостоял боярам, воевал со Швецией, терпел поражения и одерживал победы. Это картина о том, как правитель заложил основу будущей Российской империи. Роли в ленте исполнят Александр Горбатов, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Виталий Хаев, Алексей Гуськов.

Новый проект кинокомпании «СТВ» — фантастическая лента «Космическая собака Лида», которая, по словам продюсера Сергея Сельянова, разорвала его душу. В центре сюжета — 13-летний Игорь, живущий с мамой и отчимом. Его родной отец — космонавт. Однажды герою приносят от папы в подарок собаку Лиду, побывавшую в космосе. Поссорившись с родными, Игорь сбегает из дома, взяв четвероногого друга с собой. В ту же ночь во время эмоционального срыва героя собака выталкивает из мальчика его 40-летнюю версию, и взрослый Игорь сообщает, что его отец через несколько дней умрёт. Вместе они отправляются на Байконур, чтобы предотвратить трагедию.

Срежиссирует картину Евгений Сангаджиев («Хэппи-энд», «Балет»), а в актёрский состав вошли Александра Бортич, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин. Съёмки будут проходить летом в Твери, Самаре и Астрахани.

© Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь» (2025)

В числе других презентованных «СТВ» проектов — фантастический боевик «Девятая планета» режиссёра Николая Рыбникова о вернувшемся из армии мужчине, у которого начинаются невероятные видения. В них — земли чужой планеты и борьба с опасными чудовищами. Бывшая возлюбленная героя убеждает его, что всё это действительно было. В ролях — Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Максим Емельянов, Семён Литвинов, Данила Стеклов и другие.

Авторы фильма искали необычные ландшафты по всему миру. Экшен-сцены будут сняты на йеменском острове Сокотра, в Дагестане и Алжире. По словам постановщика, пейзажей, которые они нашли на Сокотре, не было даже в мировом кино.

Также в работе у кинокомпании фильм для всей семьи «Горыныч», в котором лейтенант ВМФ попадает в сказочный мир и встречает маленького дракончика — тот будет его сопровождать на всём пути. Среди артистов, задействованных в ленте, числятся Александр Петров, Роман Курцын, Анастасия Талызина, Алексей Филимонов и другие. Режиссёром выступит Дмитрий Хонин.

Постановщик Юрий Хмельницкий вместе с Art Pictures Studio готовит триллер «Пропасть». По сюжету Лиза вместе с друзьями и возлюбленным едет отдыхать в Якутию. Там девушка прыгает с парашютом, но цепляется им за скалу и оказывается одна между небом и землёй. Создавая картину, авторы вдохновлялись проектами «Вышка», «Повелитель ветра» и «Одна». На данный момент имя актрисы, исполняющей главную роль, кинематографисты предпочитают держать в секрете.

Компания «Дирекция кино» представила политический фильм «Бейрут». Действие в нём развернётся в 1985 году. Режиссёр Тимур Алпатов в проекте расскажет, как в ходе гражданской войны в Ливане «европейская столица Ближнего Востока» превратилась в постапокалиптический город. Сюжет основан на реальных событиях, сценарий написал Олег Маловичко. Часть съёмок планируется провести в Бейруте — кинематографисты запросили разрешение и на данный момент ждут подтверждения.

Компания «Водород 2011» презентовала музыкальную сказку «Буратино». Главную роль исполнит Виталия Корниенко. По словам режиссёра Игоря Волошина, образ персонажа будет создан при помощи компьютерной графики. Также в ленте снимутся Александр Яценко, Анастасия Талызина, Виктория Исакова, Марк Эйдельштейн, Фёдор Бондарчук. Над сценарием работает Андрей Золотарёв. Съёмки будут проходить в специально выстроенных декорациях и начнутся летом.

Студия 1-2-3 Production открыла свой блок презентацией экранизации романа Бориса Васильева «В списках не значился». Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны в осаждённой немецкими войсками Брестской крепости. Из-за того что молодой лейтенант Николай Плужников прибывает на место службы поздно вечером, его имя не вносят в список. Он станет героем, о котором никто не знал. Поставит картину Вадим Островский. Актёр Владимир Машков исполнит одну из ролей, а также выступит сопродюсером. По его словам, это тяжёлая история о человеке, «который только входит в мир». Снимать фильм будут в Бресте, производство начнётся в августе, а релиз картины планируется в мае 2025 года.

Ещё одна экранизация в разработке у компании основана на сказке «Три толстяка» Юрия Олеши. В ленте сирота из цирка попадает в мир, в котором воруют детей, а магия запрещена. Во дворце героиня встречает свою копию — куклу, сделанную специально для наследника. Адаптацией сценария занималась Анастасия Волкова, а кресло режиссёра занял Владимир Болгов. Прокат планируется в 2027 году.

Среди других фильмов студии — комедия «Один хороший день» Кирилла Белевича о жительнице деревни, застрявшей во временной петле, и приключенческая картина «Долгая дорога в лето» Максима Беспалого. В ней рассказывается о девочке Василине, которая в начале войны оказалась в лагере «Артек».

© Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (2025)

Кинокомпания Yellow, Black & White продолжает франшизу «Холопа»: была презентована третья часть, в которой герою Милоша Биковича предстоит перевоспитать не одного человека, а целую семью. Режиссёром выступит Клим Шипенко, работавший над первым и вторым фильмами. К своим ролям вернутся Аглая Тарасова, Мария Миронова, Александр Самойленко, Ольга Дибцева и Иван Охлобыстин. Премьера планируется в 2025 году.

Помимо этого, студия представила криминальную комедию «Геля» режиссёра Стаса Иванова о дальнобойщике, подрабатывающем ради семьи угоном автомобилей, ленту «Финист. Первый богатырь», продолжение «Чебурашки», а также картину «Руки вверх» о лидере известной группы Сергее Жукове, на которого по сюжету будет совершено неудачное покушение. Кинематографисты отмечают, что это не биографическая лента: в ней есть реальная подоплёка и художественный вымысел.

Кинокомпания «Централ Партнершип» анонсировала фильм «Первый на Олимпе». Это спортивная драма о гребце Юрии Тюкалове, завоевавшем золото на Олимпийских играх в 1952 году. Зритель проследит за жизнью спортсмена на протяжении десяти лет. Режиссирует проект Артём Михалков. По его словам, подготовка к производству длится уже год. Роль Тюкалова в разных возрастах исполнят Глеб Калюжный и Марк-Малик Мурашкин.

Ещё одна спортивная драма студии — «Битва моторов» режиссёра Ильи Маланина. Любитель автоспорта Андрей намерен доказать, что «Руссо-Балт» может составить конкуренцию лучшим спортивным авто тех времён. Герой становится участником гонки от Санкт-Петербурга до Монако. Главную роль исполнит Иван Янковский.

Также «Централ Партнершип» презентовала вторую часть «Волшебника Изумрудного города» с подзаголовком «Злая ведьма». В фильме продолжится рассказ об Элли и её товарищах. Они отправятся в опасное приключение в Фиолетовую страну, где будут бороться с разными злодеями, в том числе с ведьмой Бастиндой (Светлана Ходченкова).

Последним проектом, представленным на питчинге, стала биографическая лента «Пророк. История Александра Пушкина». В картине пойдёт речь о жизни великого русского поэта: от учёбы в лицее до дуэли. Снял фильм Феликс Умаров («Домашнее поле»), а Пушкина сыграл Юра Борисов. Съёмки уже завершены, на данный момент идёт монтаж. Премьера запланирована на 14 февраля 2025 года.