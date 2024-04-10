«Замечательная актёрская игра»: зрители восторженно встретили трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

В сети вышел первый трейлер музыкального фильма «Джокер: Безумие на двоих» — второй части истории о клоуне и стендап-комике Артуре Флеке. На этот раз он встретит любовь в лице Харли Квинн. Режиссёром выступил Тодд Филлипс, работавший над первой лентой. Джокера сыграл оскароносный Хоакин Феникс, а роль его безумной подруги исполнила Леди Гага. Пользователи с энтузиазмом оценили видеоролик. Многие удивились прекрасному тандему актёров, а также отметили, что музыка удачно дополняет действие. Подробнее о проекте и реакции зрителей — в материале RT.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер второй части фильма «Джокер», которая выйдет с подзаголовком «Безумие на двоих». Новый фильм снят в жанре музыкальной криминальной драмы. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс. По его словам, музыка здесь — важный элемент сюжета, так как она живёт в самом герое Артуре Флеке.

Судя по трейлеру, действие картины начинается в психиатрической больнице Аркхэм, куда Джокер попадает в конце первой части. В коридоре он встречается глазами с другим пациентом клиники — Харли Квинн. Так начинается их история — персонажи безумно влюбляются в друг друга и вместе планируют побег. Судя по всему, план им удаётся осуществить, поскольку далее зритель видит героев уже на улицах Готэма. Джокер и Квинн веселятся, танцуют и выступают на сцене.

В первом «Джокере» Артур Флек был одиноким затворником, клоуном и стендап-комиком, страдающим от своего психического недуга и жестокости мира. В продолжении он вдохновлён любовью к не менее сумасшедшей женщине, которая становится его музой, делает ему знаковый макияж и разделяет с ним его безумие.

«Я скажу тебе, что изменилось: я больше не один. Вот об этом мы должны говорить!» — заявляет Джокер в трейлере.

К роли Артура Флека вернулся Хоакин Феникс, а его возлюбленную Харли сыграла Леди Гага. Также в актёрский состав вошли Зази Битц, Брендан Глисон, Стив Куган, Джейкоб Лофленд и другие.

Посмотревшие трейлер пользователи YouTube остались в восторге. Многие отмечают, насколько музыкальная составляющая украшает ленту, а также восхищаются режиссёрскими способностями Тодда Филлипса.

«В этом трейлере классно то, что тут нет какой-то жёсткой компьютерной графики, лишь освещение, ракурсы, фильтры и виртуозное умение поймать эти идеальные кадры, совсем как в первом (фильме. — RT)», — сказано в одном из комментариев.

Кроме того, зрители впечатлены актёрским талантом Хоакина Феникса.

«Хоакин так хорошо играет Джокера, что может заставить зрителя очень его жалеть», — написал пользователь.

«Хоакин уже навсегда утвердил себя в качестве запоминающегося Джокера, как Хит Леджер и Джек Николсон. Отличная работа, приятель, замечательная актёрская игра», — пишет другой автор.

Также немало людей удивились тому, насколько экранная пара Феникса и Гаги получилась гармоничной.

«Хоакин Феникс и Леди Гага — откуда мне было знать, что именно такой дуэт мне и нужен! По сыгранности это будет дуэтом года», — отметил комментатор.

Актёрские данные самой Леди Гаги тоже не остались незамеченными.

«Гага уже кажется идеальной Харли Квинн. Есть в её глазах этакая безуминка», — отметил один из тех, кто посмотрел трейлер.

Многие также остались под впечатлением от финала видеоролика, где Харли Квинн на стекле рисует помадой улыбку, а Джокер по другую сторону подставляет губы к рисунку.

«Та последняя сцена с губной помадой потрясающая», — выразил мнение многих один из пользователей.

Между тем зрители не сразу сочли Леди Гагу подходящей для этой роли. В феврале 2023 года, когда постановщик опубликовал первый кадр с Харли, большая часть поклонников первого фильма раскритиковала выбор артистки. Они сравнивали Гагу с Марго Робби, сыгравшей возлюбленную Джокера во франшизе «Отряд самоубийц» и ленте «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», и заранее отказывались смотреть продолжение фильма Тодда Филлипса.

«Мисс Марго они больше позволить себе не могли, так что это их дешёвая замена. Помогите!» — писал тогда один из пользователей соцсети.

Зрители называли выбор «худшим кастингом в истории» и нелестно отзывались о внешности артистки, делая акцент на её носе.

Несмотря на то что первый «Джокер» был заявлен изначально как одиночный проект, Тодд Филлипс отмечал, что они с Фениксом всегда думали о продолжении истории.

«Нам слишком нравился Артур как персонаж, но мы не хотели сглазить (первый. — RT) фильм, — приводит слова постановщика Variety. — Мы взяли на роль (Харли Квинн Леди. — RT) Гагу, потому что она просто волшебная».

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 2 октября 2024 года. Первая лента Филлипса про злодея вселенной DC вышла в 2019 году. Она не только была успешна в прокате, но и удостоилась статуэтки «Оскар» за лучший саундтрек, а Хоакин Феникс получил премию как лучший актёр. Также артиста наградили «Золотым глобусом», премиями Британской киноакадемии и Гильдии актёров. Сама картина, помимо прочего, была удостоена «Сатурна» как лучшая экранизация комикса, «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и других призов.