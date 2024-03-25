Народное кино о воле и человеческой судьбе: 50 лет назад состоялась премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная»

В 2024 году исполняется 50 лет советской драме «Калина красная». Написал сценарий и снял фильм Василий Шукшин. Он же сыграл главного героя — уголовника Егора Прокудина, который после выхода из тюрьмы едет в деревню к женщине, писавшей ему, пока он находился в неволе. Это последняя режиссёрская работа Шукшина, причём не совсем плановая. В съёмках были задействованы как профессиональные актёры, так и обычные люди, что сделало проект по-настоящему народным. «Калина красная» стала успешной: в СССР её посмотрели 62,5 млн человек, она удостоилась нескольких почётных наград, а в 2019 году вышла в повторный прокат уже в отреставрированной «Мосфильмом» версии.

Премьера советской драмы «Калина красная» состоялась 50 лет назад, 25 марта 1974 года. Картина стала последней режиссёрской работой Василия Шукшина. Он также написал сценарий и сыграл главного героя — бывшего заключённого Егора Прокудина.

Герой Шукшина, вор-рецидивист по прозвищу Горе, выходит из тюрьмы и едет в деревню к Любе Байкаловой (Лидия Федосеева-Шукшина), с которой переписывался во время отсидки. В компании новой знакомой, окружившей Егора заботой и любовью, ему начинает казаться, что всё постепенно налаживается. Однако бывшие незаконопослушные друзья не дают забыть мужчине о прошлом и портят его жизнь.

Изначально Василий Шукшин планировал сделать фильм о донском казаке Степане Разине. С этой идеей он пришёл на киностудию «Мосфильм», но там ему отказали, как и в студии имени М. Горького, и настояли на том, чтобы он снял ленту о советских реалиях.

«Он мечтал сыграть Степана Разина, и уже был написан сценарий «Я пришёл дать вам волю», но та роль, о которой он мечтал и на которую тратил время и силы, не состоялась», — говорила актриса Наталья Гвоздикова в программе Центрального телевидения, посвящённой фильму «Калина красная».

© Кадр из фильма «Калина красная» (1973)

Документальные кадры и непрофессиональные актёры

Из-за невозможности снимать фильм о Разине Василий Шукшин сильно переживал, что в итоге стало причиной обострения язвы. Режиссёр попал в больницу, где написал повесть об уголовнике Егоре.

Вдохновением для этой истории послужил опыт одной из родственниц кинематографиста, которая вела переписку с заключённым, намеревавшимся после освобождения приехать к ней. Как сообщает «Дом кино», Шукшин даже назвал героиню в честь неё — Любой.

Название «Калина красная» придумала Лидия Федосеева-Шукшина, прочитав повесть. Именно эту песню артистка пела при знакомстве с будущим супругом. Впрочем, сама композиция в драме не звучит, так как бюджет картины не позволил приобрести на неё права. Зато в ленте можно услышать песню «Вечерний звон».

Перед съёмками Шукшин изучал документальные тюремные плёнки из хроники МВД. Во время процесса он наткнулся на монохромную запись, в которой один из уголовников поёт романс «Письмо матери» (стихотворение Сергея Есенина). Увиденное затронуло душу постановщика, и он решил включить этот момент в картину в виде воспоминания главного героя.

По словам режиссёра, его история — о человеке, который вдруг обрёл самого себя.

«Существует понятие «трудная судьба», в данном случае — откровенно трудная судьба, изломанная, покорёженная, то есть труднее, наверное, не придумаешь. Как быть в таком случае? А тут, наверное, как в медицине, где никогда не наступает пора сказать, что дальше бороться за человека нельзя и не надо. За человека надо бороться до конца, — объяснял Василий Шукшин в интервью Гостелерадио в 1974 году. — Фильм я строил в основном на двух героях — он и она, поздняя любовь. Мне показалось, что Егор Прокудин — сложившийся рецидивист-вор — встретил женщину и увидел вдруг в ней себя далёкого, забытого».

Важным персонажем в проекте является сама Люба, подарившая Егору надежду на иную жизнь. По словам Лидии Федосеевой-Шукшиной, она стремилась на протяжении всей ленты показать понимающую женщину с доброй, щедрой душой.

«В обычном представлении сыграть роль — это изучить роль. Изучить характер, жизнь этих людей. Меня это миновало, потому что я была заранее подготовлена к тому, что должна полюбить человека с трудной судьбой», — вспомнила супруга Шукшина в интервью Гостелерадио.

Фильм можно назвать народным, ведь практически все эпизодические роли в нём исполнили местные жители. Искал их постановщик на улице — у столовой, на пристани, у рынка.

Одним из таких непрофессиональных артистов, принявших участие в съёмках, был Николай Заболоцкий. Они с приятелем попросились в массовку на роли двух деревенских алкоголиков. Шукшин сразу согласился, так как искал таких героев. Как рассказал Заболоцкий, съёмки не вызывали у них никакого стресса.

«Мы на камеру внимания не обращали вообще, и так четыре дубля в день. Шукшин, кстати, сказал, что у нас получилось так естественно, как будто мы настоящие артисты», — вспоминал Заболоцкий в программе «Вести.ру», посвящённой 80-летию со дня рождения режиссёра.

К слову, жители Белозёрского района участвовали не только в массовке. Для одной из основных ролей Шукшин также привлёк женщину, проживающую в Садовом. Афимья Быстрова сыграла мать Егора. Это случилось после того, как актриса Вера Марецкая не смогла сняться в ленте из-за болезни.

Пожилая женщина на камеру отвечала на заранее продуманные и подходящие для сюжета вопросы Лидии Федосеевой-Шукшиной, тем самым рассказывая о себе. Снимали этот момент так, чтобы женщина не видела камеру и вела естественную беседу. За свою работу жительница получила гонорар в размере 700 рублей, что по советским меркам было внушительной суммой. Кроме того, за труд Быстровой подарили золотые серёжки, туфли и платье из шерсти.

Отца Любы Байкаловой сыграл актёр Иван Рыжов, известный также по таким проектам, как «Белый Бим Чёрное ухо» и «Экипаж». Шукшин сразу приметил его на роль, так как был уверен, что артист, выросший в деревне, с лёгкостью справится с приписанным ему образом.

Роль главного врага Прокудина и палача исполнил Георгий Бурков. Актёр не сразу согласился на съёмки, поскольку не хотел играть такого отрицательного персонажа.

«Он вообще не представлял себя в такой роли, поэтому не соглашался», — вспомнила актриса Татьяна Ухарова в программе Центрального телевидения, посвящённой фильму «Калина красная».

Шукшин, в свою очередь, убеждал его отбросить суеверия и принять предложение, так как артист идеально подходил на роль. Постановщик был уверен в нём — ранее они уже работали вместе в картине «Печки-лавочки» и в процессе сдружились. В итоге Бурков согласился.

Кроме того, в фильме снялись Мария Скворцова (мать Любы), Мария Виноградова (Зоя), Алексей Ванин (Пётр), Татьяна Гаврилова (Люсьен), Наталья Гвоздикова (телефонистка), Николай Граббе (начальник колонии) и многие другие.

© Кадр из фильма «Калина красная» (1973)

Тяжёлый монтаж, побег из больницы и цензура

Василий Шукшин немало сил и здоровья вложил в производство «Калины красной». Сами съёмки дались кинематографисту нелегко, так как было несколько опасных для жизни постановщика моментов.

К примеру, однажды в Шукшина выстрелил надзиратель колонии, у которой проходили съёмки. Это случилось ненамеренно: режиссёр вместе с местным мальчиком Колей и артистом Львов Дуровым гуляли по набережной, и ребёнок вдруг побежал к лодке с арестантами. Постановщик попытался остановить Колю — тогда-то и прогремел выстрел. Шукшина спас Дуров, толкнув его в сторону.

В другом случае советского режиссёра чуть не сбил грузовик, за рулём которого сидел актёр Алексей Ванин, сыгравший брата Любы.

Несмотря на все беды, фильм удалось снять без травм. Вот только здоровье Василия Шукшина всё же пострадало.

Уже по окончании съёмок, на этапе монтажа, у советского постановщика вновь обострилась язва, его госпитализировали. Тем не менее долго лежать на больничной койке он не стал — в это время пришли замечания от Госкино, и кинематографист ушёл из больницы, чтобы внести исправления в картину.

На протяжении двух недель ежедневно Шукшин приходил на студию, чтобы доработать фильм согласно всем представленным требованиям, и во время трудового процесса он мучился от приступов.

Из картины было удалено немало моментов, которые якобы порочили советскую действительность. Например, в самом начале ленты из уст Прокудина звучала фраза: «Хорошо, что весной сел. Надо всегда весной садиться». Её было велено вырезать, как и все упоминания о раскулачивании, маленьких пенсиях, голоде.

Первыми, как и обещал постановщик, драму увидели жители Белозёрского района. Премьера состоялась в кинотеатре «Балтика».

«Калина красная» имела большой успех: в СССР фильм посмотрели более 62 млн человек. Картина была показана на Берлинском кинофестивале и удостоилась трёх наград. Кроме того, проект взял главную награду на Всесоюзном кинофестивале в Баку и стал лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1975 году.

Однако сам Василий Шукшин не смог полностью оценить масштабы славы и почитания его творчества: 2 апреля 1974 года в возрасте 45 лет режиссёр скончался от инфаркта.

Как сообщает «Комсомольская правда», обнаружил скончавшегося классика артист Георгий Бурков — исполнитель роли подельника, от чьих рук был убит Егор Прокудин.

Реставрация и повторный показ в кино

В 2014 году на «Мосфильме» прошла реставрация «Калины красной». Сначала мастера работали над видеорядом, а после очистили старую запись от звуковых дефектов. В финале работы материал перенесли на цифровой носитель. Весь процесс длился порядка четырёх месяцев.

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В 2019 году уже отреставрированная версия фильма вышла в повторный прокат в стране. Первыми зрителями новой версии ленты были жители Санкт-Петербурга. Как тогда рассказывала сотрудница кинотеатра «Аврора» «Российской газете», билеты охотно раскупали не только представители старшего поколения, но и молодые люди.

Молодёжь активно шла на сеансы «Калины красной» и в других регионах России. Ленту смогли посмотреть в таких городах, как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Москва, Челябинск, и других.

Выпустить в прокат отреставрированную версию решили после того, как ленту выбрали в специальную конкурсную программу классики мирового кино Венецианского кинофестиваля в 2019 году.