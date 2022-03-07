Любовь, дружба, леспромхоз: фильму «Девчата»‎ — 60 лет

60 лет назад состоялась премьера комедии Юрия Чулюкина «Девчата»‎ с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях. В центре сюжета — повариха Тося Кислицына, которая приезжает на работу в Сибирь и влюбляется в первого лесоруба посёлка Илью Ковригина. Советской публике фильм сразу пришёлся по душе: за первый год после выхода его посмотрели почти 35 млн человек. Песня «Старый клён»‎, написанная специально для картины Александрой Пахмутовой и Михаилом Матусовским, стала культовой — как и сам фильм.

7 марта 1962 года в преддверии Международного женского дня в ЦДК состоялась премьера фильма «Девчата». Снял картину, впоследствии ставшую классикой советского кино, Юрий Чулюкин, к тому моменту уже выпустивший полнометражную ленту «Неподдающиеся»‎ и короткий метр «Дым в лесу» (совместно с Евгением Кареловым).

В основу «Девчат» легла одноимённая повесть писателя и профессионального лесосплавщика Бориса Бедного, он же выступил как единственный сценарист картины. Произведение впервые было опубликовано в 1961 году в «Роман-газете». После экранизации повесть обрела всесоюзную популярность, впоследствии её перевели на 15 языков. Первое издание «Девчат»‎ вышло спустя три года после премьеры фильма.

Часть жизни писатель Бедный провёл в Республике Коми, ландшафтами и бытом которой вдохновлялся при написании произведения.

Известно, что режиссёр «Девчат»‎ Чулюкин специально для фильма попросил автора повести добавить в сценарий ярких характеров, эмоций и юмора, чтобы история вышла за рамки бытовой. В результате фильм получился комедийным, в то время как социальная повесть Бедного отличается глубиной и драматичностью.

По сюжету, в сибирский посёлок приезжает 18-летняя наивная, дерзкая и энергичная повариха Тося Кислицына. Она заселяется в общежитие, где знакомится с другими девушками. В клубе героиня отказывается танцевать с первым лесорубом посёлка Ильёй Ковригиным, после чего тот спорит на шапку, что влюбит в себя Тосю. Неожиданно для себя Ковригин сам влюбляется в Кислицыну, однако спустя некоторое время она и другие девчата узнают о споре.

В фильме присутствуют сюжетные расхождения с оригиналом. Например, по книге Надя (Инна Макарова) решается оборвать романтические отношения с нелюбимым женихом Ксан Ксанычем (Виктор Байков) после того, как подслушивает разговор влюблённых Ильи и Тоси. Эта сцена раскрывает героиню, которая, невзирая на возраст, собирается искать настоящую любовь.

Трудности выбора

На роль молодой и энергичной поварихи Тоси Кислицыной претендовали несколько актрис, в том числе Валентина Малявина («Король-олень»‎) и супруга постановщика Наталья Кустинская («Три плюс два»‎). Говорят, Юрий Чулюкин понимал, что жена не подходит по характеру на роль наивной и дерзкой сироты, но не хотел с ней ссориться и первое время скрывал решение отдать роль другой актрисе.

«Он прекрасно знал, что эту роль может сыграть великолепно только Надежда Румянцева, так как он много раз наблюдал её на экзаменах во время совместной учёбы в киноинституте», — рассказала актриса Светлана Дружинина в беседе с RT.

Ещё во ВГИКе Чулюкин запомнил Румянцеву как талантливую комедийную артистку. Затем она исполнила главную роль в его ленте «Неподдающиеся»‎. Режиссёр переживал, когда утверждал актрису на роль Тоси, — боялся, что она будет повторяться в игре, поскольку её образы в «Девчатах»‎ и «Неподдающихся»‎ имели некоторое сходство. Тем не менее после проб художественный совет утвердил Румянцеву на главную роль 18-летней девушки, хотя актрисе на тот момент было за 30.

© Кадр из фильма «Девчата»

Исполнителя главной мужской роли авторы фильма нашли не сразу. Сперва утвердили Владимира Трещалова — с ним даже начались репетиции. Позднее пришло распоряжение: Ковригина должен сыграть Николай Рыбников. Как вспоминает Дружинина, это была единственная правка по фильму.

«На главную роль утвердили великолепного, молодого, начинающего непрофессионального артиста Володю Трещалова. Мы все к нему привыкли, мы уже репетировали и работали с ним, у нас даже были кинопробы с Владимиром Трещаловым, но случилась поправка. Эту главную роль должен был играть ни много ни мало, как наш герой, с «Высоты»‎ спустившийся», — отмечает Светлана Дружинина.

Интересно, что на момент проб Рыбников был слишком крупным для лесоруба-передовика. В сжатые сроки артисту пришлось сбросить около 20 кг.

В то же время Чулюкин изначально знал, что роль красавицы-телефонистки Анфисы, образ которой противопоставляется Тосе Кислицыной, должна достаться Светлане Дружининой. К тому времени актриса уже успела зарекомендовать себя — ещё на втором курсе киноинститута она снялась с Вячеславом Тихоновым в фильме «Дело было в Пенькове»‎, где продемонстрировала свою актёрскую пластичность, привлекательность и музыкальность. С постановщиком актриса тоже была знакома со ВГИКа — Чулюкин заканчивал режиссёрский факультет в то время, когда там училась Дружинина.

Тем не менее, по словам Светланы Дружининой, некоторые редакторы считали, что артистка не соответствует той Анфисе, от которой главный герой мог бы уйти к Тосе. Из-за яркой внешности актрисы зрители могли влюбиться в её героиню, а не в Тоську, что противоречило идее кинематографистов. Авторы фильма хотели показать, что такой передовик, как Ковригин, может отказаться от легкомысленной красавицы Анфиски и полюбить маленькую, неказистую, но обладающую положительными чертами характера комсомолку Тосю, за которую держится коллектив.

В результате было принято решение убрать все крупные планы Дружининой.

«Юлий Яковлевич Райзман, великолепный совершенно режиссёр и художественный руководитель проекта, рекомендовал Юрию Чулюкину вырезать все ножки, ручки и крупные планы актрисы Дружининой, которая исполняла роль Анфиски. Поэтому я всегда плачу, когда смотрю. Но теперь уже и привыкла», — рассказала Светлана Дружинина.

Экстремальные съёмки и отношения на площадке

Работа над фильмом Чулюкина шла быстро: повесть Бедного опубликовали в 1961-м, тогда же начались съёмки экранизации, а в марте 1962-го её уже показывали на большом экране.

Сибирский посёлок лесорубов снимали в нескольких местах, в том числе в павильонах «Мосфильма» и рядом с киностудией, где специально высадили около 300 деревьев, а также возвели посёлок с вывеской «Леспромхоз».

Кроме того, некоторое время команда работала на Урале — в посёлке Бобровка Пермского края, на территории настоящего леспромхоза. По воспоминаниям актёров, на морозе снимать было непросто: температура опускалась так низко, что от холода не спасали ни унты, ни ватники. Сцена, в которой героиня Румянцевой на природе кормит лесорубов обедом, не обошлась без инцидентов — из-за мороза металлические ложки прилипали к языкам актёров. Вскоре кинематографисты переместились в посёлок Оленино Тверской области.

Некоторые сцены снимали весной. Декораторам приходилось укутывать брёвна в снег из ваты, поливать её нафталином и покрывать лаком, чтобы реквизит искрился и выглядел натурально.

Ещё одной локацией стала киностудия в Ялте. Там было сложно работать уже из-за жаркой погоды. Во время съёмок финальной сцены, где герои Рыбникова и Румянцевой, укутанные в зимнюю одежду, сидят счастливые под елью, гримёры постоянно вытирали пот с лиц артистов.

По воспоминаниям Светланы Дружининой, на площадке в основном царила атмосфера взаимопомощи и взаимопонимания. Артистам помогало то, что они знали друг друга до съёмок — например, Дружинина, Румянцева и Рыбников в разные годы были выпускниками одной мастерской актёрского факультета ВГИКа.

«Юрий Чулюкин и Евгений Карелов были одними из лучших студентов режиссёрского факультета. Их картину «Дым в лесу»‎, дипломную работу, даже показали по телевидению, удостоили какой-то комсомольской премии. Тогда это была очень редкая ситуация», — вспоминает Дружинина.

© Кадр из фильма «Девчата»

Однако у Надежды Румянцевой и Николая Рыбникова на съёмках не всегда получалось найти общий язык. Из-за неприязни актёра к партнёрше им не удавались некоторые сцены, поэтому Рыбников просил постановщика снять их заново. Особенно непросто артистам было сыграть романтический эпизод: Рыбников не горел желанием целовать партнёршу. Кроме того, актёр хотел, чтобы его жене, Алле Ларионовой, дали одну из ролей, но режиссёр ответил отказом.

Композитором фильма выступила Александра Пахмутова («Три тополя на Плющихе»). Некоторые из её сочинений сразу полюбились советской публике и стали культовыми, в особенности «Хорошие девчата»‎ и «Старый клён»‎. Обе композиции Пахмутова написала совместно с поэтом Михаилом Матусовским специально для фильма Чулюкина. Песню «Старый клён»‎ исполнили актёры Люсьена Овчинникова и Николай Погодин, сыгравшие в ленте соседку главной героини Катю и её жениха, гармониста Сашу.

Первая реакция и последующее признание

Фильм хорошо приняла публика, о чём свидетельствуют прокатные показатели — в премьерный 1962 год в СССР его посмотрели почти 35 млн зрителей. Считается, что советское руководство восприняло «Девчат» менее восторженно‎. Якобы, несмотря на старания авторов фильма освежить сюжет повести яркими эпизодами и юмором, картину называли слишком бытовой и мелкой для проката в СССР. В то же время, по словам Светланы Дружининой, никаких претензий к комедии Чулюкина со стороны властей не было.

«Картина жила абсолютно спокойно, свободно, как все комедии, которые проходили огромный процесс проверки. Такая комедия для масс, не представляющая никакой опасности. Кроме того, с её помощью можно было убедить всех, что нашей комсомолке, спортсменке Тоське гораздо больше повезёт в любви и семье, чем легкомысленной Анфиске», — объяснила актриса.

Спустя некоторое время после премьеры в СССР фильм был представлен в Аргентине на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата. Там Надежда Румянцева получила премию «За лучшее исполнение женской роли». Иностранные газеты называли артистку «Чарли Чаплином в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной».

Среди других наград картины — почётные дипломы Эдинбургского международного кинофестиваля, а также жюри родителей и учеников Международного фестиваля фильмов для молодёжи в Канне.

Тем не менее лента не сразу стала культовой — из-за своего жанра, как считает Дружинина. Актриса отметила, что сегодня люди любят «Девчат» за то, что там правдоподобно переданы 1960-е годы в СССР. Она подчеркнула, что авторы фильма стремились показать — дружба коллектива способна преодолеть все препятствия. С этой задачей кинематографисты справились.