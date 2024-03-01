«Неверные», «Калимба» и «Свидание с прицепом»: в Москве вручили награды фестиваля онлайн-контента Original+

В Москве состоялся третий фестиваль контента стриминговых платформ Original+. Жюри, в которое вошли эксперты в области кино и представители СМИ, выбрало лучшие оригинальные проекты крупнейших стриминговых платформ России. Главный приз получила драматическая многосерийная лента «Неверные» от кинотеатра Wink, а самым ожидаемым сериалом 2024 года стал детективный проект «Калимба» с Фёдором Бондарчуком, который стал лучшим актёром. Лучшей актрисой признали Юлию Хлынину, снявшуюся в картине «Первый класс». Сам сериал тоже был удостоен награды. Кроме того, призы получили многосерийные картины «Дядя Лёша», «Интимная жизнь семьи Коноваловых» и «На автомате». Подробнее — в материале RT.

В Москве 29 февраля завершился третий фестиваль контента стриминговых платформ Original+. Мероприятие проходило в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 2024.

Награды вручались в 12 категориях. Представленные проекты оценивали эксперты в сфере кинематографа и представители СМИ. Участие принимали крупнейшие онлайн-платформы страны. Важным условием допуска была дата релиза: к показу разрешались проекты, премьера которых назначена на период после 1 марта 2024 года.

«Это очень важный фестиваль для молодой индустрии оригинального онлайн-контента. Сейчас, когда у каждой платформы постепенно начинает проявляться своё лицо, непохожий на других голос, фестиваль даёт возможность отследить процесс происходящих изменений и сравнить полученный результат. Это важно для профессионального сообщества и интересно для зрителей», — цитирует председателя жюри и гендиректора «Амедиа Продакшн» Вадима Соколовского портал «Профисинема».

Главный приз как самый оригинальный проект получил драматический сериал «Неверные» платформы Wink. В нём рассказывается об адвокате Ольге Шилковской, страдающей алкоголизмом. Из-за своего пристрастия она лишается мужа, а затем и единственного сына. Чтобы наладить жизнь, героиня решает вернуться к бракоразводным делам. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать успешным и известным адвокатом.

Режиссёром выступил Алексей Кузмин-Тарасов. Роли исполнили Оксана Акиньшина, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Роман Евдокимов, Нелли Уварова, Алёна Хмельницкая. Цифровой релиз назначен на 7 марта. Сериал также взял награду за оригинальный сценарий и спецприз жюри СМИ «За трезвый взгляд на вещи».

В категории «Самый ожидаемый проект» победу одержала детективная многосерийная картина «Калимба» онлайн-кинотеатра Okko об амбициозном психиатре Викторе Мещерском, который проводит рискованный эксперимент: в подвале он запирает жертв и их обидчиков. По ходу сюжета зрители узнают основные мотивы героя, а также истории каждого участника эксперимента. Главную роль исполнил Фёдор Бондарчук, получивший приз в категории «Оригинальный актёр». Также в сериале снялись Сергей Гармаш, Алёна Михайлова, Сергей Горошко, Юлия Волкова и другие. В числе режиссёров — Олег Кириченко и Анастасия Мельникова.

© Кадр из сериала «Неверные» (2024)

Награды как оригинальная актриса на фестивале удостоена Юлия Хлынина за роль жены майора и карьеристки Ани в драмеди «Первый класс». Её героиня во что бы то ни стало пытается добиться для своего ребёнка места в лучшей школе Санкт-Петербурга. Сам проект также не остался без внимания: он получил спецприз «Российской газеты» как соорганизатора фестиваля.

Лучшим режиссёром признан Дмитрий Невзоров, снявший для KION комедийный сериал «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Это лента о дворнике, грабящем по ночам дома состоятельных граждан. Всё, что удалось украсть, он тратит на нужды детского дома.

Комедийно-драматическая лента «Интимная жизнь семьи Коноваловых», производством которой занималась в том числе платформа PREMIER, получила награду в категории «Оригинальная коллаборация». Это сериал о супругах, которые пытаются спасти брак.

За оригинальный эксперимент над контентом награждён проект «Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции» от платформы «Смотрим».

Специального приза от Гильдии кастинг-директоров России удостоилась криминальная комедия «На автомате» («Кинопоиск»), снятая Борисом Акоповым, о двух подростках, которые решили продать найденное в даркнете оружие и получить лёгкие деньги. Исполнители главных ролей Слава Копейкин и Денис Косиков также получили спецприз как «Турбо-дуэт».

Лучшим шоу жюри назвали «Свидание с прицепом» от RUTUBE.