«Прошло практически незаметно»: в Приморье зафиксированы волны на уровне 30 см после угрозы цунами

Угроза цунами на Дальнем Востоке после землетрясения в Японии не подтвердилась. По данным Примгидромета, волны во Владивостоке и Находке достигли отметок 10—20 см. При этом максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 см. Землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года. В результате стихийного бедствия погибли два человека.

Утром 1 января серия сильных землетрясений произошла на территории японского острова Хонсю. После этого на побережье Татарского пролива в Сахалинской области, а также в Хабаровском и Приморском краях объявлена тревога цунами.

Как отмечали в МЧС, под воздействие волн цунами могут попасть территории западного побережья Сахалина, посёлок Преображение Лазовского округа Приморского края, а также территории Ванинского, Советско-Гаванского, Аяно-Майского и Охотского районов Хабаровского края.

«Согласно предварительным расчётам, повышение может достигать от 1 до 33 см. Подход волны ожидается в 20:52 (13:52 мск) 1 января 2024 года. Информация доведена до органов местного самоуправления и начальников портов, судов в акватории Татарского пролива и Охотского моря. Эвакуации населения не требуется», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«По информации Примгидромета, максимальная высота волны в Приморье составит около 1,2 м», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

РИА Новости

© Виталий Аньков

Отмечается, что информация доведена до морских портов, судов, а также администраций прибрежных муниципальных образований.

В управлениях МЧС также призвали жителей этих субъектов РФ сохранять спокойствие, подчеркнув, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

«Цунами прошло практически незаметно»

Как сообщили в администрациях Владивостока и Находки, угроза цунами оказалась не столь серьёзной.

«По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно», — говорится в сообщении города Приморского края.

Наряду с этим администрация Владивостока сообщила, что на 19:55 по местному времени (12:55 мск) цунами не зарегистрировано.

По данным специалистов центра «Цунами» Примгидромета, максимальная высота волн возле берегов Приморья была отмечена на уровне 30 см (сёла Преображение, Рудная Пристань, Сосуново).

«В городах Владивосток и Находка волны достигли отметок 10—20 см. Специалисты центра «Цунами» Примгидромета продолжают следить за ситуацией», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили, что угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась.

Максимальная высота волны цунами в Приморье составила 30 см, во Владивостоке и в Находке — 10—20 см, заявили в Примгидромете.

Япония

Серия мощных землетрясений произошла в Японии утром 1 января. В общей сложности зафиксировано более 30 подземных толчков различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Эпицентром удара стихии стали префектуры Исикава и Ниигата.

Как заявили представители Главного метеорологического агентства, землетрясение стало самым мощным для полуострова Ното с 1885 года, передаёт ТАСС.

После этого в стране была объявлена угроза цунами и остановлено движение скоростных поездов. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.

Повреждения получили более сотни зданий, ещё около 32 тыс. строений оказались обесточены. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, известно как минимум о шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.

AFP

© Yusuke FUKUHARA / Yomiuri Shimbun

«Ожидается цунами до 5 м. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей», — цитирует его РИА Новости.

Согласно предварительным данным, в результате землетрясений погибли два человека, более десяти получили травмы. При этом среди пострадавших отсутствуют россияне.

«Мы находимся на связи со всеми экстренными службами. По нашему консульскому округу сообщений о пострадавших среди российских граждан нет. Мы продолжаем отслеживать информацию», — заявил вице-консул России в Ниигате Алексей Криворучко в разговоре с РИА Новости.