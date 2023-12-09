«На 7—10 градусов ниже климатической нормы»: в МЧС предупредили москвичей об аномально холодной погоде в ближайшие дни

В Москве 10 и 11 декабря ожидается аномально холодная погода, предупредили в МЧС. Среднесуточная температура воздуха в российской столице будет на 7—10 °C ниже климатической нормы. При этом в середине следующей недели москвичей ожидает небольшое потепление. При этом в городе будет идти снег с порывами ветра до 12 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие два дня жителей Москвы ожидают аномальные морозы, сообщили в столичном главке МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7—10 °C ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали горожанам двигаться, находясь на улице, надевать головной убор, укрываться от ветра, а также использовать ближайшие помещения для обогрева.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20—30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — пояснили в МЧС.

При этом столичных автомобилистов призвали строго соблюдать ПДД, напомнив, что все узлы и агрегаты ТС должны быть исправны. Также водителям рекомендовали иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и тёплые вещи.

РИА Новости

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В свою очередь, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы не замёрзнуть во время долгой прогулки или работы на свежем воздухе, можно использовать различные грелки.

«В туристических магазинах можно найти бензиновые, солевые, химические варианты. С их помощью можно согреть все тело и даже ноги, потому что есть химические грелки в виде стелек, которые будут работать до 12 часов. Надо только помнить, что их нельзя прикладывать непосредственно к коже, это может вызвать ожог, а только через какую-то одежду вроде термобелья», — сказал он в интервью радио Sputnik.

При этом эксперт заметил, что при аномальных морозах также важно правильно подобрать одежду.

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«Если брать городского человека, то тут важна современная технологичная одежда. Это лёгкие пуховые куртки, тёплые ботинки, перчатки или рукавицы. Также нужно хорошо, калорийно питаться, чтобы была энергия. Если человек голоден или обезвожен, он начнет замерзать. И не забывайте двигаться. В момент физической активности кровь лучше циркулирует по венам и разносит тепло», — добавил Халилов.

Погода в Москве

Согласно данным Гидрометцентра России, 10 декабря в столице будет облачно, выпадет снег. Tемпература ночью в Москве -15...-13 °C, днём -11...-9 °C. При этом 11 декабря будет небольшое потепление: ночью столбики термометров будут находиться на отметке -11...-9 °C, днём -8...-6 °C.

«Температурные значения в ближайшие дни будут как сегодня — -12...17 °C. Единственное, что могут быть порывы ветра до 13—14 м в секунду. Плюс ожидается снег, при порывах ветра — метели», — заявил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом он добавил, что в середине следующей недели ожидается потепление.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT также обратил внимание, что москвичей будет ожидать большое количество осадков в виде снега.

«Будет снег, не сильный, но продолжительный. В течение трёх-четырёх дней. Выпадет порядка 10—15 см. К 11—12-му числу у нас будет снега порядка 48—50 см. Это не тот снегопад, который за 12 часов, а четверо суток будет идти», — пояснил синоптик.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал, что жители Москвы не смогут прочувствовать потепление, которое произойдёт на следующей неделе.

«В начале следующей недели температура начнёт повышаться, хоть и будет ещё оставаться ниже нормы. Ночью будет уже около -10 °C, а днём — в диапазоне минус 3—9 °C. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению: прогнозируются снег, ветер 7—12 м/с, метели», — цитирует его ТАСС.