МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

Столичное управление МЧС России выпустило предупреждение об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7—10 °С ниже климатической нормы», — говорится в заявлении ведомства.

В МЧС призвали людей одеваться теплее и не оголять части тела на улице. Спасатели отметили, что одежда должна быть многослойной.

Ранее эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов рассказал в беседе с RT, как правильно одеваться, а также какие ещё правила нужно соблюдать в морозную погоду.