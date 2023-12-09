МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7—10 °С ниже климатической нормы», — говорится в заявлении ведомства.
В МЧС призвали людей одеваться теплее и не оголять части тела на улице. Спасатели отметили, что одежда должна быть многослойной.
Ранее эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов рассказал в беседе с RT, как правильно одеваться, а также какие ещё правила нужно соблюдать в морозную погоду.