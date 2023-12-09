Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе.

Об этом пишет ТАСС.

«Ночью будет уже около -10 °С, а днём — в диапазоне -3...-9 °С», — сказал он.

При этом синоптик отметил, что потепление не удастся особо почувствовать, так как ожидаются снег, ветер 7-12 м/с и метели.

Сильных снегопадов не ожидается, однако, метели приведут к росту сугробов, добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.