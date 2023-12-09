RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе.

Об этом пишет ТАСС.

«Ночью будет уже около -10 °С, а днём — в диапазоне -3...-9 °С», — сказал он.

При этом синоптик отметил, что потепление не удастся особо почувствовать, так как ожидаются снег, ветер 7-12 м/с и метели.

Сильных снегопадов не ожидается, однако, метели приведут к росту сугробов, добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части россии зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить