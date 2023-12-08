От «Раневской» до «Триггера»: в Москве наградили лауреатов ТЭФИ

В Малом театре 7 декабря состоялась церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание, сериалы». Среди признанных лучшими игровыми проектами оказались «Раневская», «Триггер 2», «Ивановы-Ивановы» и «Мосгаз. Дело №8: Западня». Лучшими актрисами стали Елена Подкаминская и Виктория Исакова, а среди актёров в победителях оказались Максим Матвеев, Андрей Смоляков и другие. Двум актёрам присудили премию посмертно. Ряд развлекательных шоу также получили свои награды, в частности «Уральские пельмени», «Умники и умницы», «Голос. Дети» и «Секрет на миллион». Подробности — в материале RT.

В Москве 7 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ в категории «Развлекательное вещание, сериалы». Событие проходило в Государственном академическом Малом театре России.

Открыл церемонию президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой.

«Сегодня мы собрались на профессиональный праздник. Я думаю, что в любое время профессиональный праздник для людей, которые делают телевидение, в высшей степени важен. И сегодня мы счастливы, что в этом прекрасном зале сидят люди, которые делают очень хорошее телевидение», — цитирует Швыдкого «Интерфакс».

Сериалы, телефильмы и артисты

Лучшим телефильмом / мини-сериалом до четырёх серий стал проект телеканала НТВ «Топор. 1945. Кёнигсберг» об отделении солдат советской армии, нашедших ящики с сокровищами диверсионного подразделения СС. Главную роль исполнил Андрей Смоляков («Движение вверх»). Он также получил приз как лучший актёр исторического сериала.

В номинации «Лучший комедийный сериал» награду забрали «Ивановы-Ивановы», транслируемые на СТС. Среди актёров и актрис сериалов в жанре комедии премии были удостоены Елена Подкаминская, исполнившая роль в «Жене олигарха», и Юрий Стоянов, снявшийся в ленте «Гости из прошлого».

Лучшим драматическим сериалом назван второй сезон «Триггера», а исполнителя главной роли Максима Матвеева наградили как лучшего актёра драмы.

Среди детективных проектов, номинированных на премию, награды удостоился сериал «Мосгаз. Дело №8: Западня» от режиссёра Сергея Попова. Виктория Исакова, исполнительница главной роли в проекте «Заключение» — о хирурге, ставшем судмедэкспертом, чтобы не попасть в тюрьму, — получила ТЭФИ как лучшая актриса детектива.

Лучшим историческим сериалом стала лента «Раневская». Снявшаяся в ней Мариэтта Цигаль-Полищук унесла с собой награду как лучшая актриса многосерийной картины этого жанра.

Статуэтку за режиссуру сериала вручили Вере Сторожевой, работавшей над проектом «Шифр», а «Орфея» за лучший сценарий удостоились Андрей Золотарёв и Александра Ремизова («Триггер 2»). Продюсеры Антон Златопольский, Екатерина Жукова и Мария Ушакова названы лучшими за работу над многосерийной картиной «Шаляпин».

Две награды присудили посмертно. Артист Сергей Пускепалис, скончавшийся в сентябре 2022 года в результате ДТП, был признан лучшим актёром детективного сериала «Шифр». Кроме того, премии была удостоена умершая также в 2022-м Евгения Брик — за роль в драматическом проекте «Никто не узнает».

© Кадр из сериала «Шифр» (2018)

Телепрограммы, шоу и ведущие

Победителем в номинации «Легендарная телевизионная программа» стала передача «Что? Где? Когда?», которая выходит на Первом канале. Она обошла такие телепроекты, как «Поле чудес» и «Клуб весёлых и находчивых».

Во время награждения участник игры Андрей Козлов поблагодарил команду, работавшую над телепередачей.

«Огромное спасибо всем, кто все эти годы — уже скоро 50 лет — делает эту программу», — приводит слова Козлова ТАСС.

Лучшим дневным развлекательным ток-шоу стала программа «Мой герой. Виктор Сухоруков» (ТВ Центр). Среди номинантов были также «Давай поженимся» и «Видели видео?». В то же время лучшим развлекательным ток-шоу выходного дня признали «Секрет на миллион», выходящий в эфир телеканала НТВ. Премию в номинации «Лучшее развлекательное звёздное шоу в прайм-тайм» забрала программа Comedy Club (ТНТ), обогнав таких конкурентов, как «Шоу Маска» и «Привет, Андрей».

Популярная передача «Голос. Дети», транслируемая на Первом канале, стала победителем среди развлекательных шоу талантов прайм-тайм, оставив позади «Синюю птицу» и «Ну-ка, все вместе!».

Среди юмористических программ лауреатом стала передача «Уральские пельмени» (СТС), обошедшая «Однажды в России» и «Историю большой страны».

Лучшей программой о путешествиях признан проект «Неизвестные маршруты России» (телеканал «Россия — Культура»), передача «Чудо техники с Сергеем Малозёмовым» (НТВ) удостоилась статуэтки как лучшая просветительская программа, лауреатом программ для детей стали «Умники и умницы», выходящие на Первом канале, а «Доброе утро» обошло другие утренние ежедневные телепроекты.

Народный артист России Николай Цискаридзе удостоился «Орфея» как лучший телеведущий развлекательного ток-шоу «Сегодня вечером» (Первый канал), а Яна Чурикова получила премию как ведущая развлекательного шоу «Голос», выходящего в прайм-тайм.

Программу «Сто к одному» (СТС) признали лучшей телевикториной, а транслируемая на НТВ передача «Дачный ответ» получила премию как лучшая программа об образе жизни.

«Орфей» также вручили «Большому побегу» (СТС) — лучшему реалити-шоу на российском телевидении.

Победителей премии ТЭФИ в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» объявят 8 декабря. Церемония награждения пройдёт в отеле «Марриотт империал плаза».