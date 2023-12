«Группа заслуживает того, чтобы жить дальше»: KISS дали последний концерт и представили свои цифровые аватары

Рок-группа KISS отыграла последний концерт в рамках прощального тура. На арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке музыканты показали яркое шоу, а в конце, когда вышли на бис, представили публике свои молодые цифровые версии. Аватары артистов появились на экране и после приветствия исполнили композицию God Gave Rock and Roll To You. Над виртуальными копиями легенд рока работала компания Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic вместе с Pophouse Entertainment Group, соучредителем которой является участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Они же создавали аватаров ABBA и работали над инновационным шоу Voyage.

Американская рок-группа KISS дала свой последний концерт, прошедший на арене «Мэдисон-сквер-гарден», в рамках прощального тура The End of the Road. После выступления, во время выхода на бис, музыканты представили новый состав коллектива, который сможет жить вечно — свои цифровые аватары.

Копии Пола Стэнли, Джина Симмонса, Эрика Сингера и Томми Тэйера появились на сцене и исполнили композицию под названием God Gave Rock and Roll To You. По словам виртуальной версии Стэнли, именно верящие и любящие творчество группы люди сделали их «бессмертными».

«Мы достигли потрясающих высот, но этого недостаточно. Группа заслуживает того, чтобы жить дальше, поскольку KISS — это нечто большее, чем мы сами. Для нас очень волнительно сделать следующий шаг и увековечить KISS», — цитирует фронтмена Пола Стэнли издание Deadline.

Как сообщает Variety, технологичные версии музыкантов появились в более высоких и массивных ботинках, с молодыми гладкими лицами, гримом и глазами, излучающими пламя и лунный свет.

Джин Симмонс отметил, что данная технология поможет им жить вечно, а Стэнли прыгать на концерте так высоко, как он никогда не прыгал.

«Мы сможем оставаться вечно молодыми, вечно культовыми и добиться того, о чём раньше и не мечтали. Благодаря технологиям Пол сможет прыгнуть выше, чем когда-либо», — заявил басист.

Так, KISS станет первой группой из США, которая полностью перейдёт в виртуальный формат и устроит собственное шоу аватаров.

О прощальном туре KISS стало известно в марте 2023 года. Начались гастроли группы в октябре 2023 года в Остине (штат Техас), а завершился их путь там же, где и начался: в Нью-Йорке. Рок-коллектив KISS был основан именно в этом городе в 1973 году.

Цифровые аватары артистов были созданы компанией режиссёра и продюсера Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic в партнёрстве с Pophouse Entertainment Group, соучредителем которой является участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. Для создания диджитал-копий была использована технология Motion Capture Light & Magic: члены группы KISS выступали в специальных костюмах для захвата движений камерами.

Как отметил генеральный директор Pophouse Entertainment Пер Сандин, аватары будут продолжать творческое наследие рок-коллектива. По его словам, благодаря цифровым копиям артисты смогут радовать поклонников своими песнями в нескольких местах одновременно.

К слову, ранее обе компании уже сотрудничали вместе при разработке цифровых аватаров членов шведской поп-группы ABBA. С помощью той же технологии музыканты были воссозданы такими, какими их помнят фанаты в 1979 году. Для того чтобы сделать копии, артистам пришлось немало потрудиться: на протяжении более 25 дней с утра и до вечера они в спецкостюмах записывали свои движения перед 160 камерами. Это было необходимо для того, чтобы их цифровые версии выглядели как можно более реалистичными.

«Нас заинтриговала мысль о том, что мы могли бы быть на сцене и при этом непосредственно там не находиться», — заявил один из основателей коллектива Бенни Андерссон.

Также по теме Виртуальная АВВА: цифровые версии музыкантов группы отправятся в мировое турне Виртуальный концерт Voyage шведской поп-группы ABBA смогут посмотреть зрители разных стран. Председатель Universal Music Group Люсиан...

В конце мая 2022 года в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне состоялась премьера инновационного шоу под названием Voyage, на котором выступали виртуальные артисты группы ABBA. Концерт длился около 90 минут — за это время диджитал-музыканты исполнили 21 композицию, в числе которых были Dancing Queen, Super Trouper, Money, Money, Money и Take A Chance On Me. Для реализации шоу была придумана сложная система освещения с 20 осветительными установками. Выступление сопровождалось всевозможными эффектами и декорациями.

Первый концерт посмотрели около 380 тыс. зрителей. Выступления проходили в течение семи дней, и в общей сложности за всё это время было продано около 1 млн билетов. На премьеру шоу пришли посмотреть также и некоторые знаменитости, в частности актриса Кира Найтли, модель Кейт Мосс и певица Кайли Миноуг.

В марте 2023 года председатель Universal Music Group Люсиан Грейндж сообщил, что виртуальные версии музыкантов отправятся в мировой тур вместе с шоу Voyage. Предположительно, для проведения концертов в крупных городах будут выстраиваться специально оборудованные арены. Таким образом, зрители из других стран тоже смогут насладиться творчеством кумиров в исполнении их цифровых молодых копий.