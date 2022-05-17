«В это веришь!»: Бенни Андерссон рассказал о новом шоу ABBA с цифровыми аватарами

В конце мая в Лондоне состоится премьера шоу Voyage группы ABBA. Вместо участников легендарного квартета на сцену выйдут их цифровые аватары. Они будут выглядеть так же, как артисты в 1970-х — в период расцвета коллектива. Над разработкой аватаров трудилась студия Джорджа Лукаса. Концерт будет проходить регулярно, в программу войдут 22 хита ABBA. Не исключено, что в будущем проект отправится в гастрольный тур.

27 мая в Лондоне, в Олимпийском парке королевы Елизаветы состоится премьера шоу Voyage группы ABBA. После этого концерт будет проходить регулярно — семь раз в неделю. Один из основателей группы Бенни Андерссон и продюсеры Людвиг Андерссон (сын Бенни Андерссона) и Свана Гисла в беседе с Rolling Stone рассказали, как будет организовано шоу.

Концерт продлится 90 минут, в его программу войдут 22 хита ABBA. Вместо самих артистов на сцене предстанут их цифровые аватары — они будут выглядеть как члены культового квартета в 1970-х, в период расцвета коллектива. Также в мероприятии примут участие живые музыканты, собранные Джеймсом Райтоном из группы Klaxons.

«Нас заинтриговала мысль о том, что мы могли бы быть на сцене и при этом непосредственно там не находиться, — говорит Бенни Андерссон. — Мы как бы слились воедино с нашими дублёрами. Не спрашивайте, как именно это работает, потому что объяснить я не смогу».

Изначально планировалось, что шоу будет организовано с использованием голограмм, однако в итоге было принято решение создать аватары — они выглядят более естественно.

«Я вижу, что я стою на сцене, разговариваю с вами. Совершенно правдоподобно. Здесь нет неправдоподобия — в это веришь!», — рассказывает Бенни Андерссон.

Разработкой аватаров занималась компания Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic, участвовавшая в производстве фильмов «Вечные», «Красное уведомление», «Не время умирать», лент серии «Звёздные войны» и многих других. Над организацией шоу работают 1000 художников по визуальным эффектам, что делает Voyage крупнейшим проектом ILM.

Участники ABBA в течение четырёх с половиной недель с 10 до 17 часов выступали перед 200 камерами в специальных костюмах, позволяющих снять подходящие для работы с технологией захвата движения кадры.

Для постановки была придумала сложная система освещения — на концертах часто используется одна осветительная установка, однако в этом шоу задействуют 20. В итоге организаторам удалось создать аватары, полностью отражающие живых артистов, но в то же время передающие их энергию в молодости.

«Когда тебе 75, ты уже не можешь скакать как в 34», — отметил Бенни Андерссон.

Что будет с шоу Voyage дальше — пока неизвестно. Не исключено, что позднее команда отправиться на гастроли или изменит репертуар. Однако, по словам продюсеров, больше они браться за такие проекты, скорее всего, не будут.

Свана Гисла объяснила, что не считает правильным организовывать подобные концерты с выступлениями покойных артистов. Она подчеркнула, что в данном случае шоу было поставлено благодаря участию ABBA — без музыкантов цифровой концерт шведской четвёрки не получился бы.

Шведская поп-группа ABBA начала свой творческий путь в конце 1960-х — начале 1970-х в Швеции. Её название состоит из первых букв имён участников — Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. К середине 1970-х годов песни коллектива занимали первые строчки международных чартов. Среди их хитов — Waterloo (с которым группа победила на Евровидении-1974), Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, Money, Money, Money, Dancing Queen.

Выпустив альбом The Visitors в 1981 году, ABBA вскоре распалась. При этом Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон продолжили сотрудничать. В частности, они вместе работали над мюзиклами Mamma Mia! и «Шахматы».

В 2018 году шведская диско-группа снова появилась на новостных радарах — тогда артисты записали две новые песни. В сентябре 2021 года они объявили о воссоединении и анонсировали новый альбом под названием Voyage. Он вышел в ноябре 2021-го.

Поклонники тепло встретили новые треки. Они писали в социальных сетях, что эти песни напоминают классические работы ABBA и вызывают ностальгические чувства.

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«Снова чувствую себя маленькой девочкой, которая слушает, как её родители поют Mamma Mia в караоке», — пишет пользовательница Twitter.

«Голос Агнеты, как всегда, звучит просто изумительно. Я, чёрт побери, поверить не могу, что она звучит точно так же. Я так её люблю», — говорится в другом сообщении.

Ещё один блогер отметил, что своим новым альбомом «70-летние (артисты. — RT) с изысканным мастерством поворачивают время вспять».

Мнение критиков, в основном, совпало с реакцией широкой аудитории, однако то, что фанатам казалось преимуществом, профессионалы не сочли выдающимся достижением. Так, автор The Daily Mail Эдриан Триллс отметил, что песни ABBA сейчас — веяние электронной музыки прошлого десятилетия. По мнению эксперта, артисты стали повторять этот стиль «вместо того чтобы самим быть законодателями мод, коими они некогда и являлись».