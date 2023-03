Виртуальная АВВА: цифровые версии музыкантов группы отправятся в мировое турне

Виртуальный концерт Voyage шведской поп-группы ABBA смогут посмотреть зрители разных стран. Председатель Universal Music Group Люсиан Грейндж подтвердил информацию о мировом турне шоу, которое впервые было показано в Лондоне и имело большой успех у зрителей. Предполагается, что концерт будет проходить на специально оборудованных площадках в крупных городах. Пока нет информации о том, в какие страны и когда отправится шоу. Для того, чтобы создать аватары певцов такими, какими они выглядели в 1979 году, специалисты студии Джорджа Лукаса использовали технологию Motion-capture Light & Magic — живые исполнители, которым сейчас уже за 70, провели несколько дней в специальных костюмах перед камерами захвата движения.

Виртуальное шоу Voyage группы ABBA покажут в других странах. Информацию о мировом турне подтвердил председатель Universal Music Group Люсиан Грейндж.

«Сейчас подготавливаются планы насчёт того, чтобы отправить ABBA Voyage в мировое турне», — цитирует Грейнджа издание Variety.

Предположительно, шоу будет проходить на специально оборудованных аренах в крупных городах. Таким образом, зрители из других стран также смогут насладиться творчеством кумиров в исполнении их цифровых молодых версий.

На данный момент расписания и информации по предстоящим концертам нет, однако это первое официальное подтверждение того, что шоу, которое создавалось почти шесть лет, будет показано помимо Лондона где-то ещё.

Над созданием виртуальных артистов трудилась студия Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic, которая работала над производством таких картин, как «Вечные», «Красное уведомление», «Не время умирать», а также фильмов франшизы «Звёздные войны». Сначала создатели концерта планировали организовать шоу с использованием голограмм, но в итоге было принято решение сделать аватары.

Voyage представляет собой инновационное шоу. Для того, чтобы воссоздать певцов так, как они выглядели в 1979 году, специалисты использовали технологию Motion-capture Light & Magic — четверо музыкантов в специальных костюмах провели немалое количество дней перед 160 камерами захвата движения, чтобы их цифровые версии на сцене выглядели как можно более реалистично.

Как рассказывал участник ABBA Бенни Андерссон в разговоре с Variety, всё выглядит и звучит «удивительно красиво».

Премьера шоу состоялась 27 мая в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне, после чего шло регулярно — семь раз в неделю. В репертуар концерта вошли новые треки: Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус написали две песни — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, а также группа записала целый альбом.

Концерт длился 90 минут и состоял из 21 трека, включая самые известные песни группы, такие как Super Trouper, Money, Money, Money, Dancing Queen и Take a Chance on Me. На первое шоу было продано порядка 380 тысяч билетов. В общей сложности, за всё время его посмотрели около 1 млн зрителей.

Это было уникальное мероприятие. На концертах часто используется одна осветительная установка, однако в этом были задействованы 20. По словам Бенни Андерссона, музыкант больше переживал не за то, как это будет выглядеть, а за то, как отреагирует аудитория на ненастоящих артистов на сцене. В итоге публика была в восторге, и шоу получило положительные отзывы почти по всем направлениям. Андерссон заявлял, что это якобы был чуть ли не единственный концерт группы, который понравился всем и за всё.

Gettyimages.ru

© Chris Hoffmann

В рецензии издания Variety Марк Сазерленд писал, что шоу вызвало настоящий ажиотаж. По его словам, на первый взгляд, движения аватаров кажутся отрывистыми, но со временем глаза привыкают, и зритель начинает воспринимать цифровых певцов, как настоящих. Помимо прочего, репортёр упомянул визуальные эффекты «не от мира сего», которые удивляли публику.

Сами артисты, когда увидели концерт, также были восхищены результатом. По словам Бенни Андерссон, в это невозможно не поверить.

«Я вижу, что я стою на сцене, разговариваю с вами. Совершенно правдоподобно. В это веришь», — рассказывал он.

Также по теме «В это веришь!»: Бенни Андерссон рассказал о новом шоу ABBA с цифровыми аватарами В конце мая в Лондоне состоится премьера шоу Voyage группы ABBA. Вместо участников легендарного квартета на сцену выйдут их цифровые...

Шведский коллектив ABBA был создан в конце 1960-х. Название группы сформировалось из первых букв имён музыкантов, входящих в неё — Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад.

К середине 1970 годов композиции поп-певцов уже пользовались популярностью и занимали первые строчки международных чартов. В 1974 году ABBA участвовала в музыкальном конкурсе «Евровидение» и заняла первое место с песней Waterloo.

В 1981-м группа распалась, однако Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон продолжили работать. Так, вместе они трудились над производством мюзиклов Mamma Mia! и «Шахматы».

Спустя несколько лет, в 2018-м, вышла вторая часть Mamma Mia!, в которой также поклонники слышали творчество кумиров, в частности, песню Waterloo.