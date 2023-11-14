Приключения инженера-экстрасенса и война гардемаринов: в кино выходят фильмы «Книга решений», «Ниша» и «Легенда о самбо»

В четверг, 16 ноября, в кинотеатрах выходит ряд лент российского производства. Среди них спортивная драма «Легенда о самбо», посвящённая истории появления национального вида единоборства, «Гардемарины 1787. Война», в которой Россия будет бороться с интригами и коварством Европы, комедия «Папаша в бегах», где знакомство с беспризорным мальчишкой заканчивается для героя крупными проблемами, и фантасмагорическая работа «Ниша» о грузоперевозчике Вячеславе, мечтающем стать экстрасенсом-биолокатором. Кроме того, на больших экранах будет показана новая работа режиссёра Мишеля Гондри «Книга решений», в основу которой лёг личный опыт постановщика.

«Легенда о самбо»

Выход на экраны биографической драмы режиссёра Андрея Богатырёва («Красный призрак») приурочен к 85-летию со дня появления такого вида спорта, как самбо.

«Я доволен, что в фильме «Легенда о самбо» нам удалось сохранить основную часть группы фильма «Красный призрак». Здорово, что у нас совпали творческие пути и видение того, что мы хотим показывать и рассказывать зрителям в кино», — цитирует постановщика пресс-служба кинокомпании Russian World Vision.

В ленте раскрывается история двух родоначальников самбо. Действие разворачивается во время спартакиады в 1936 году, куда приглашена одна из сильнейших команд по единоборствам. Среди участников — разработавший приёмы самообороны ветеран Русско-японской войны Виктор Спиридонов и с детства обучающийся дзюдо Василий Ощепков. Оба мастера сталкиваются в решающем поединке. Но объединяет героев не только соперничество: они стремятся создать отечественный вид спорта, который впоследствии получит название «самбо».

Как рассказала продюсер фильма Татьяна Воронецкая, идея снять картину появилась около шести лет назад.

«Надо было объединить три важных имени для самбо: Василий Ощепков, Анатолий Харлампиев — тот, который уже более знаком всем и тот, что вышел в наши современные дни. Собственно, он и был учеником Ощепкова и Виктора Спиридонова. Вот эти три фигуры в центре нашего повествования», — рассказала Воронецкая в эфире программы «Утро в Петербурге».

В ленте снялись Дмитрий Павленко, Вольфганг Черни, Алексей Шевченков, Антон Вохмин, Вячеслав Шихалеев, Ольга Сташкевич и многие другие.

«Гардемарины 1787. Война»

На экраны выходит продолжение «Гардемаринов 1787. Мир» с подзаголовком «Война». Действие фильма разворачивается в 1787 году, спустя 10 лет после Русско-крымской войны. Европейские державы продолжают плести интриги, выступая против Кючука-Кайнарджийского мирного договора. В борьбе европейцы используют любые уловки и грязные приёмы, и когда они узнают о незаконнорождённом сыне императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) Алексее Бобринском, то не могут не воспользоваться им в своих целях. Спасти государство и честь правительницы вновь должны будут гардемарины и их повзрослевшие дети.

«Гардемарины 1787. Война» — это пятый фильм во франшизе. К своим ролям вернулись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский и другие артисты.

Как рассказал Домогаров изданию StarHit, съёмки в продолжении — это ностальгия «по себе молодому».

Съёмки ленты проходили в Севастополе и его окрестностях. Образы матросов-гардемаринов воплотили студенты Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова. За режиссуру отвечали Светлана Дружинина, постановщица и автор всех частей франшизы, и Александр Карамнов.

«Папаша в бегах»

Сюжет приключенческой комедии режиссёра Алексея Южакова («Сценарии жизни») сфокусирован на молодом мужчине Анатолии, узнавшем что его жена записалась вместе с ним на парные роды. Чем ближе день «икс», тем герою становится страшнее, ведь он уверен: отец из него выйдет плохой.

В панике Толя решает сбежать на время и по работе отправляется на вахту. В поезде мужчина знакомится с беспризорным мальчишкой по имени Коля, и их встреча многое меняет в жизни персонажа. Благодаря череде нелепых событий и неудач, а также хитрости юного знакомого Толя якобы становится похитителем детей и объявляется в розыск. Так начинается невероятное, полное опасностей и приключений путешествие героев в Когалым.

Роли исполнили Михаил Тройник, Ирина Горбачёва, Ярослав Могильников, Кирилл Полухин, Леонид Громов, Анна Уколова и другие. Съёмки проходили в Тюменской области и около 70% всей команды составили местные жители.

По словам постановщика, в ленту он вложил свой личный опыт.

«Для меня этот фильм очень личный, практически, терапевтический. И на вопросы, которые задают себе герои, я и сам пытался ответить», — приводит слова Алексея Южакова портал «Тюменская линия».

«Ниша»

В дебютной полнометражной картине режиссёра Антона Ермолина рассказывается история Вячеслава Тихонова, грузоперевозчика мебели. Большую часть жизни Слава увлечён энергией и биолокацией — он чистит энергетические поля везде, где получается. По образованию он — инженер, и верит в то, что энергия способна дать ответы на все интересующие вопросы.

Следуя за своими интересами, герой бросает работу и решает искать призвание в экстрасенсорном деле. Однако, столкнувшись с чередой неудач, Слава начинает отчаиваться и жалеть о выбранном пути. Всё меняется, когда ему удаётся из ниоткуда вызвать насекомое. После этого с Тихоновым желает встретиться тайное сообщество.

Одним из продюсеров фантасмагорической картины выступил Алексей Учитель («Жить», «Дурак»), назвавший в разговоре с ТАСС ленту «хорошим фестивальным кино».

«Магическое абсурдное в нашей картине сочетается с простым... Здесь звучал термин магический реализм — это взгляд главного героя на мир», — цитирует ТАСС одного из сценаристов фильма Рамиля Хадиулина.

«Книга решений» (Le Livre des solutions)

Режиссёр оскароносного фильма «Вечное сияние чистого разума» Мишель Гондри снял комедийную драму, в которую вложил личный опыт, произошедший с ним во время постпродакшена ленты «Пена дней». «Книга решений» посвящена любимой тёте Гондри — Сюзетте, которая скончалась в 2021 году.

В центре сюжета — непризнанный гений режиссуры Марк Беккер. Он уверен, что продюсеры погубят его новой киношедевр и отстранят героя от работы. Втайне от них он и его преданная команда забирают отснятый материал и уезжают в загородный дом тёти Марка, где постановщик планирует продолжить работу над картиной. Уже на месте героя посещают идеи, которые погружают его в странный творческий хаос. Чтобы выбраться из него, режиссёр начинает писать руководство с практическими советами под названием «Книга решений».

В актёрский состав вошли Пьер Нинэ («Чёрный ящик»), Бланш Гарден («Притворись моим парнем»), Камилль Рутерфорд («Жизнь Адель»), Франсуаза Лебрун («Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»), певец Стинг и многие другие артисты.

Картина была представлена на Каннском кинофестивале, а также на смотрах в Германии, Индии, Израиле, Великобритании, США и в других странах.